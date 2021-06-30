Алтапресс: Не хлебом единым. Почему губернаторы спорят об аграрной судьбе Алтая и можно ли от нее отказаться?

Алтайский край уже долгие десятилетия несет знамя сельскохозяйственного региона. Особый аграрный статус по понятным причинам у нас воспринимается как высокая миссия. Но с другой стороны, ярлык житницы — тяжелый крест. Всем известно, что быт сельского труженика ой как непрост, зона земледелия на Алтае — рискованная, а хлеб, к несчастью, стоит дешевле нефти.

Зерно. Дмитрий Кудрявцев

В этом контексте редакция altapress.ru решила поразмышлять, а что еще в нынешних экономических реалиях можно и нужно развивать в Алтайском крае, чтобы регион наконец-то покинул список отстающих субъектов Федерации в социально-экономическом плане.

Судьбу не выбирают?

Для начала хотелось бы обратиться к важному вопросу «Кто мы?». Самое интересное, что ответы на него даются разные. Причем по-разному они звучат от людей, занимающих одну и ту же должность.

Например, бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин на протяжении долгих лет транслировал системообразующую идею, что у региона аграрная судьба.

Сельское хозяйство. Техника. Дмитрий Лямзин

Так, в феврале 2006 года во время подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией края и Алтайским государственным аграрным университетом Александр Богданович обратился к молодежи и проникновенно сказал следующее: «Я бы хотел, чтобы моя позиция была услышана многочисленной студенческой аудиторией. Наша молодежь должна работать на земле, а мы должны создавать все условия для этого, в том числе через программы федеральные и региональные. Администрация края будет делать все возможное как на региональном, так и федеральном уровне для того, чтобы ситуация в аграрном секторе коренным образом изменилась. Судьба аграрного сектора — это судьба Алтайского края».

Александр Карлин, губернатор Алтайского края. Олег Богданов

Эту идею, как представляется, Карлин пронес сквозь всю свою карьеру регионального руководителя и уже на закате своей губернаторской эпохи, в 2017 году, делал схожие заявления.

Александр Карлин,

экс-губернатор Алтайского края:

Сельское хозяйство — это наша судьба. Судьбу не выбирают. Я горжусь тем, что последние годы главнейшая житница страны за Уралом реализует свое предназначение достойным образом.

Но времена, как известно, меняются. И уже летом 2018 года, когда кресло главы региона на тот момент еще в статусе врио занял Виктор Томенко, тон относительно аграрной миссии Алтая существенно изменился.

Виктор Томенко посетил школу в Калманском районе Анна Зайкова

Если экс-губернатор смотрел на сельскохозяйственные традиции края с известным пафосом, то его преемник размышлял уже иначе. Так, в июне 2018 года в одном из своих интервью Виктор Петрович, выражая свое мнение по поводу аграрной судьбы Алтая, заметил: «Это как-то немного обреченно звучит, как будто смирились. Но как здорово, что у Алтайского края есть такие замечательные возможности развивать и использовать сельское хозяйство. Мне кажется, с точки зрения территориального планирования всей нашей страны мы должны использовать возможности и преимущества, которые у регионов есть. Просто так взять и сказать: мы не хотим иметь аграрную судьбу, а иметь судьбу промышленную или еще какую-нибудь — это, наверное, неправильный подход».

Полтора года спустя, в декабре 2019 года, Томенко повторил эту мысль.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я бы сказал, что у Алтайского края счастливая судьба, а аграрная отрасль — это такая своеобразная «нога», на которую мы опираемся.

Май 2021 года. Губернатор Виктор Томенко посетил фермерское хозяйство Владимира Устинова в Косихинском районе. Антон Червяков, пресс-служба губернатора

Данное высказывание позволяет предположить, что у краевого руководства, так или иначе, произошла некая корректировка приоритетов в вопросах экономического развития, а значит, размышления о том, что же еще можно и необходимо продвигать на Алтае — очень актуальны.

Фармацевтика и промышленность

По мнению заместителя председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого Законодательного собрания Юрия Матвейко, сегодня у региона действительно есть на чем сосредоточиться.

«Конечно, развитие сельского хозяйства — это то, что является нашим приоритетом. Это то, что не обсуждается и то, в чем наш край преуспевает», — отмечает собеседник.

Юрий Матвейко. Олег Богданов, altapress.ru

В то же время, по словам зампреда экономического комитета АКЗС, в крае есть условия для развития и других направлений. Во-первых, напрямую связанная с аграрным сектором сельхозпереработка, которая в этом отношении является экономическим локомотивом.

Во-вторых и в-третьих, уверен Юрий Матвейко, перспективными направлениями являются биофармацевтический сектор и промышленность.

Юрий Матвейко,

зампредседателя комитета АКЗС по экономической политике , промышленности и предпринимательству:

Сегодня в крае создан и успешно действует Алтайский биофармацевтический кластер. Это наукоемкое и современное производство. Кроме того, мы видим много новых производств и в промышленности.

«Эвалар» запустил новый цех лекарственных препаратов Дмитрий Лямзин

Факт

Алтайский биофармацевтический кластер (АБФК) является одним из элементов инновационной структуры наукограда Бийск. АБФК состоит из 36 организаций, включая российских лидеров по производству биологически активных добавок (БАД) и фармацевтических препаратов в лице компаний «Эвалар» и «Алтайвитамины».

При этом, по словам народного избранника, в данном случае происходит симбиоз прошлого и будущего. «Некоторые предприятия вышли из тех заводов, которые строились у нас в послевоенное время. Сегодня они автоматизируются, обновляют производственную базу и имеют хорошие перспективы», — резюмировал Матвейко.

Про важность развития промышленности для экономики Алтайского края говорит и депутат Госдумы от региона Александр Терентьев.

Александр Терентьев,

депутат Госдумы от Алтайского края:

Мы все помним, насколько сильной в Алтайском крае была машиностроительная отрасль, которую в свое время просто убили. Думаю, что в сегодняшней ситуации актуальным вопросом для региона является создание СП (совместных предприятий. — Прим. ред.), например, с той же Белоруссией. Это бы позволило не тащить отовсюду сельхозтехнику в край, а создавать ее здесь.

Александр Терентьев. Анна Зайкова

В этом отношении, по словам алтайского думца, краю следует использовать советский опыт. Но при этом собеседник уверен, что без участия федерального правительства данный вопрос региону не решить самостоятельно.

Туризм и оздоровление

Помимо промышленности, биофармацевтики в Алтайском крае имеется серьезный потенциал для развития туризма и оздоровительной индустрии, уверен представитель комитета по аграрной политике и природопользованию Алтайского заксобрания Павел Рего.

Павел Рего,

депутат АКЗС:

Конечно, сельскому хозяйству необходимо уделять первостепенное значение, точно так же как необходимо восстанавливать и промышленный потенциал. Но кроме этих сфер у Алтая есть отличная возможность усилиться на поприще туризма и укрепить свой статус здравницы.

Павел Рего. akzs.ru.

Момент для этого, по словам Павла Рего, сейчас самый подходящий. В условиях закрытия границ из-за пандемии коронавируса и выхода на первый план вопросов, связанных со здоровьем людей, Алтайский край имеет все шансы стать одним из самых интересных направлений для внутреннего туризма и завоевать имидж региона, где люди могут проходить реабилитацию, укреплять свой организм.

Другое дело, что все это, конечно, требует вложений в инфраструктуру, без которых прорыва на этом поприще ждать трудно.

Это сладкое слово «IT»

Еще одной принципиально важной сферой экономики, на которую в Алтайском крае следует обратить внимание, по мнению спикеров, является IT.

Компьютер. CCO

Александр Терентьев,

депутат Госдумы от Алтайского края:

IT — это мощнейшая отрасль, это будущее. Развитием этих технологий нужно заниматься системно. Если в Алтайском крае создать базу для этого, то это, конечно, могло бы сыграть большую роль в развитии региона. Я уверен, что необходимо убеждать федеральное правительство в том, чтобы разработать соответствующую государственную программу, в которую будет включен как край в целом, так и отдельный человек.

В привлекательности сферы информационных технологий для развития региональной экономики уверен и Павел Рего. Однако в этом отношении Алтайский край едва ли имеет очевидные конкретные преимущества.

Павел Рего,

депутат АКЗС:

Если говорить об IT, то эти технологии не привязаны к какому-то одному месту. Многие компании переходят на дистанционный формат, IT-специалисты могут перемещаться и выполнять работу где угодно. Большой вопрос — останутся ли такие специалисты у нас. Пока мы видим, что они уезжают в более успешные регионы и за рубеж.

Клавиатура компьютера. CC0

По мнению собеседника, в связи с тем, что сегодня экономика в целом цифровизируется вопрос борьбы за IT-шников становится все более острым и конкуренция между регионами в этом отношении усиливается и совсем не факт, что Алтай в чем-то выигрывает.

Фактор существующей реальности

Можно бесконечно говорить о том, что следует развивать в регионе, где искать уникальные преимущества и как по-новому расставлять приоритеты, но реальность вносит в это свои коррективы.

А поэтому, в ближайшей перспективе структура краевой экономики, скорее всего, останется такой, какая она есть, полагает экономист Анатолий Ижболдин-Кронберг.

Анатолий Ижболдин-Кронберг. fa.ru.

Анатолий Ижболдин-­Кронберг,

экономист:

У нас в крае 40% сельского населения и поэтому от сельского хозяйства никуда не денешься. Оно по факту является для значительной части жителей региона единственным способом выживания и способом заработка, как ни назови.

При этом эксперт склонен считать, что и перспективы аграрного сектора в Алтайском крае до конца не ясны.

«Во-первых, никто не отменял зону рискованного земледелия в отличие, допустим, от Краснодарского края. Во-вторых, перед регионом очень остро стоит вопрос сбыта и логистики. По этим двум показателям — климату и логистике — мы серьезно проигрываем. Если раньше мы обслуживали условные близлежащие территории Казахстан, Среднюю Азию. Теперь эти рынки ограничены. Что касается других рынков, то их, конечно, мы пытаемся осваивать, но в этом отношении все очень и очень непросто», — отмечает собеседник.

Зерно. Анна Зайкова

По словам Анатолия Ижболдина-Кронберга, проблема Алтайского края сводится к тому, что и для развития сельского хозяйства, и для развития промышленности, и для развития туризма в конечном итоге требуется серьезнейшее участие со стороны федеральных властей.

Такая ситуация, как подчеркивает эксперт, была характерна для нашего региона давно. Тот же аграрный статус Алтайский край во многом получил за счет государственного проекта освоения целинных земель.

Промышленность в регионе появилась также в рамках общегосударственной политики по эвакуации предприятий, а затем по их развитию, исходя из складывающегося сельскохозяйственного характера региона.

Сельское хозяйство. unsplash.com

«Поэтому я думаю — то, что уже развивается в крае, то в итоге и будет развиваться. Серьезных переориентаций в рамках существующей экономической системы без разработки и реализации каких-то региональных или макрорегиональных программ в этих условиях вряд ли стоит ждать», — добавил собеседник.

Алтапресс