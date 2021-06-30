Алтапресс: Больше не могу платить за МЧС. Почему большая территория вокруг Барнаула может остаться без пожарной части

В ближайшее время пост пожарной части, расположенный в Бобровке (что в Первомайском районе), может покинуть село. Здание, в котором он размещается 25 лет, принадлежит частному лицу. В свое время мужчина пустил МЧС в него безвозмездно — то есть даром. А сейчас заявляет, что больше не в состоянии платить налоги за здание. «И замаячит над Бобровкой и близлежащими селами огненная беда», — предрекает бедствия один из жителей района в соцсети.

Бобровка Первомайского района. Евгений Ногинский — vk.com/id424717051

Налоги с пенсии

Алексей Дуров много лет занимался фермерством, а потом и производством особо здоровой пищи. Держал магазин. А сейчас он пенсионер и глава Солнечного сельсовета — бизнес остался в прошлом.

Здание площадью 175 кв. метров он еще в 1990-х передал под пожарную часть. Не в аренду — по договору безвозмездного пользования. То есть без арендной или какой-либо еще платы.

Бобровка уже в те годы вовсю строилась, а пожарных — ну, днем с огнем не дождешься. В прямом смысле. Сергей Ванпилин, глава Бобровского сельсовета, говорит, что открытие пожарной части в селе пробили в 1995-м.

В советские годы здание принадлежало местному ОРСу — отделу рабочего снабжения лесокомбината, а потом, после приватизации, юрлицу.

Но Налоговый кодекс запрещает юрлицам передавать в аренду безвозмездно, поэтому я перевел здание на себя лично. И с тех пор сам плачу за него налоги, — объясняет Дуров.

Алексей Дуров Ирина Пергаева

Ушел глава — ушла тема

Последнее уведомление от налоговой службы, по словам Дурова, пришло к нему примерно на 30 тыс. рублей. Со стороны — согласитесь, выглядит как-то странно: МЧС — могущественное федеральное ведомство с многомиллиардным бюджетом. А как налоги платить — так пенсионеру.

Дуров объясняет, почему так сложилось. Изначально все в Бобровке понимали — пожарная служба селу необходима, и ей нужно здание, которое было у него. Когда он занимался бизнесом, платить налоги было еще терпимо. Но налоги повышались, а доходы его, наоборот, растаяли. И что сейчас — с пенсии что ли платить?

Еще в 2009 году глава Первомайского района Павел Ефремов признал — ситуация не нормальная, и предложил решение: выкупить здание у собственника. Предполагалось, что сделают это краевые власти. Но как только Ефремов ушел с поста главы — тема ушла с повестки дня.

Если бы мне не сказали, что здание выкупят, я б, наверное, давно изменил ситуацию. Но больше я налоги платить не могу, — объясняет Дуров.

Бобровка Первомайского района. Евгений Ногинский — vk.com/id424717051

Обсуждали два варианта

Вообще-то, это «больше не могу» прозвучало не вчера. И жители Бобровки, как услышали, что пожарную часть в селе могут закрыть, обращались к властям — Дуров говорит, они трижды писали письма. В правительстве края проблему увидели.

Сергей Ванпилин объясняет altapress.ru: в правительстве обсуждали два варианта — аренда или выкуп. «Хотя бы аренду платили, чтобы он мог налоги гасить», — рассуждает он.

Обсуждался и еще один вариант: в здание после выкупа (или аренды), возможно, заедет краевое предприятие по гражданской обороне и пожарной безопасности — раз уж МЧС не может ни выкупить, ни арендовать за плату.

Нельзя же в самом деле оставлять без присмотра такую большую территорию.

Отдельный пост № 2 пожарно-спасательной части № 29 третьего отряда отвечает за территорию, в которую, кроме самой Бобровки, входят: поселок Лесной, села Сосновка, Рассказиха, Малая Речка, Нижняя Петровка Первомайского района, а также села Чаузово и Листвянка Топчихинского района.

Пожар в Бобровке 13 мая 2019 года. «Инцидент Барнаул»

Хотим повторить?

Договор с федеральным ведомством у Алексея Дурова истек 31 мая. К тому моменту власти (вроде всерьез) обсуждали тему выкупа и даже как будто согласились — поэтому он продлил его до 1 июля. Но в конце прошлой недели глава сельсовета получил информацию: краевой минфин идею выкупа «зарезал» — денег нет.

О какой сумме идет речь? Цена вопроса — 3,2 млн рублей, по данным независимой оценки.

В пожарной части главе сказали — дескать, начнут переезд в ближайшую пятницу (2 июля) из Бобровки в Боровиху, где есть свой пост. Правда, это в 60 километрах, при хорошей дороге — час езды. Если, не дай бог, в Бобровке или ближайших селах случится пожар, машины могут вовремя и не добраться.

Кстати, многие помнят, как в огне пожарища не так уж и давно сгорело село Малая Речка Бобровского сельсовета. Неужели хотим повторить? — написал в соцсетях Олег Боронин, глава другого сельсовета Первомайского района — Сибирского.

Пожар в Бобровке. ВК — Барнаул22

Главное — есть вода

Но уже 29 июня Сергей Ванпилин получил оптимистичную информацию: деньги на выкуп здания все же, возможно, будут найдены. Когда и как это будет происходить, он пока не знает. Он считает — если здание выкупят, лучше уж оставить здесь пожарных из МЧС.

Здание для работы пожарных вполне пригодно: за 25 лет его обустроили. Первоначально-то это был большой гараж. А сейчас есть все, что нужно: дежурка, где стоит телефон, комната отдыха, кухонька, кабинет начальника. Учебный класс и помещения для двух машин.

И главное — есть вода: сельсовет при поддержке предпринимателей пробурил артезианскую скважину, установил насос и поставил 10-кубовый резервуар.

Скульптура «Пожарный гидрант». ПСЧ-4. vk.com/act54

«От центрального водопровода машина заправлялась долго, иногда по часу, особенно летом, когда напор слабый. А сейчас три минуты — и машина полная», — говорит глава Бобровского сельсовета.

Сдавать , продавать , сносить

Надо сказать, что Дуров уже дважды заказывал независимую оценку имущества. Первый раз в 2013-м — но дело застопорилось, вопрос не решили. Второй раз, по совету властей, уже в 2021-м. Оценка обошлась ему в 17 тыс. рублей.

По настоянию властей он поставил здание на кадастровый учет. А тем временем кадастровую стоимость недвижимости вновь повысили — а от нее, как известно, рассчитывают и налоги.

Налоги на следующий год — просто смерть для меня. Это здание я должен либо сдать, либо продать, либо снести и разобрать, — говорил Алексей Дуров.

Пост пожарной части № 29 в Бобровке. Скан из акта оценки имущества.

А к вечеру 29 июня стало известно, что выкупить здание власти решили уже твердо — по крайней мере, устные заявления были сделаны. Но ситуация все же неопределенная: то ли в него заедут краевые пожарные, то ли останутся федеральные.

В ответ на эти заявления Дуров в очередной раз сказал: он не против, чтобы пожарная часть МЧС еще оставалась в этом здании — на время решения вопроса или навсегда. Лишь бы дело сдвинулось.

Altapress.ru отправил письменные запросы в ГУ МЧС по Алтайскому краю и правительство Алтайского края — возможно, в ближайшие дни ситуация прояснится. «Банкфакс» в МЧС заверили, что Бобровка «не останется без защиты пожарных». Но что это означает, пока неясно.

Жители Бобровки. bobr-ss.ru

Что такое Бобровка

В состав Бобровского сельсовета входит три населенных пункта: Бобровка , Сосновка и посселок Лесной.

Сосновка и посселок Лесной. Административный центр — Бобровка.

Сельсовет расположен в 51 км от Барнаула и в 23 км от Новоалтайска.

Территория сельсовета занимает 19% площади района.

Численность населения на 1 января 2020 года — 5226 человека ( не считая жителей , проживающих без регистрации).

не считая жителей проживающих без регистрации). Количество домовладений — 2597.

На территории сельсовета расположены 69 предприятий , учреждений и организаций различных форм собственности и частных предпринимателей.

Алтапресс