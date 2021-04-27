Алтапресс: «Въедалась в каждую ноту». Барнаульская актриса, получившая «Золотую маску», рассказала о церемонии и своем успехе

23 апреля актриса Алтайского музыкального театра Мария Евтеева получила главную театральную премию страны «Золотая маска». Специально для altapress.ru артистка рассказала о внутренней кухне церемонии и судейства, а также о том, легко ли ей досталась эта награда.

Актриса музыкального театра Мария Евтеева с "Золотой маской" Анна Зайкова

Чистая эйфория

— Насколько ожидаемой стала для вас награда?

— Сложно сказать. С одной стороны, то, что нас номинировали, уже стало неожиданностью.

Потом стали закрадываться мысли о том, что раз ты номинант, то есть и шансы. Я сама надеялась и верила, потому что мы очень хорошо отыграли в Москве.

Так что было интересно, как все разрешится в итоге. Наш композитор Евгений Загот говорит, что некоторые люди попадают в номинацию по несколько раз и ничего не получают в итоге. А тут дали с первого раза — и это удивительно.

Конечно, когда назвали мое имя, была эйфория. Думаешь: неужели все мечты сбываются? Так что это было и ожидаемо, и неожиданно.

Актриса музыкального театра Мария Евтеева с «Золотой маской» Анна Зайкова

— Как проходила сама церемония?

— Мы приехали в Москву, нас встретили организаторы, дали приглашение с инструкцией — как себя вести, в какую сторону уходить после получения награды (я, естественно, ушла не в ту).

Когда нам выдали программки, стало понятно, что сначала будут награждать за лучшую женскую роль в музыкальном спектакле. Я сразу впала в состояние трясучки, стала на всякий случай судорожно записывать в телефоне, кому сказать слова благодарности, а потом подумала: «Боже, но я же не пойду на сцену с телефоном!»

На речь при награждении отводилось всего 30 секунд, поэтому я взахлеб благодарила всех, кого запомнила и кого видела в зале. Но остальные, видимо, на регламент не обратили внимание (смеется). Поэтому церемония длилась долго, больше трех часов.

Мария Евтеева с коллегами на церемонии премии «Золотая маска» Музыкальный театр

Несмотря на это, церемония была очень душевной, проходила в формате капустника, на сцене много шутили, зал был расслаблен. Наверное, для тех, кто не впервые был на награждении, это была привычная атмосфера. Мы же были в первый раз, очень волновались и переживали друг за друга.

— Насколько официальным было вручение награды?

— Все очень серьезно. Сразу после получения «Маски» мне дали подписать документы о том, что я держатель премии, драгоценной вещи. Кстати, награды на сцене давали без именной подписи — ее прикрепляют в фойе после получения.

Мне сразу сказали: «Вам сейчас нельзя плакать, будете давать интервью федеральным каналам!» Но после всей официальной части я, разумеется, расплакалась. В общем, все очень эмоционально.

Мария Евтеева получила «Золотую маску». Кадр прямой трансляции церемонии вручения.

— Кому вы сразу написали «Ура , я победила»?

— Конечно, я сообщила маме и своему молодому человеку. Потом начала отвечать на поздравления от своих коллег. Так что полцеремонии я, если честно, просидела в телефоне.

— Банкет был?

— Банкета, к сожалению, не было из-за пандемии. Очень обидно, потому что в зале было много интересных людей, с которыми хотелось пообщаться.

Мария Евтеева с заслуженной наградой «Золотая маска» Музыкальный театр Мария Евтеева с заслуженной наградой «Золотая маска» Музыкальный театр

— Звезд наверняка увидели.

— Да, было много знаменитостей в зале. Награду мне вручали актриса Наталья Быстрова и режиссер Алексей Франдетти. В мире мюзикла это очень известные люди, было приятно получить премию именно из их рук.

Кропотливая работа

— А когда показывали «Капитанскую дочку» в Москве , не было обсуждения?

— Нет, все очень конфиденциально. В составе жюри 24 человека, они не имеют права общаться ни с кем из номинантов и писать о них, любые попытки очень жестко пресекаются.

Мария Евтеева в роли Маши Мироновой в «Капитанской дочке» Музыкальный театр

Единственное, после показа в Москве к нам поднялся председатель жюри Игорь Костолевский. Он поблагодарил за выступление и сказал, что приятно удивлен уровнем театра. Нам объяснили, что он редко приходит вот так к артистам, так что такое внимание было очень лестным для нас.

— В чем успех «Капитанской дочки» в целом? Ведь 10 номинаций — это большая удача.

— Многое совпало. Во-первых, команда. Мы долгое время работали вместе — режиссер Константин Яковлев, балетмейстер Татьяна Безменова, художник Елена Турчанинова. Так что понимали друг друга с полуслова. А новый дирижер Денис Немирович-Данченко очень много сил вложил в постановку. Ему было важно показать, что его не зря пригласили в театр.

Во-вторых, сам материал. Он безумно красивый. Либретто ладное, ни одного слова не выкинешь. Прекрасная музыка Евгения Заготы вдохновила всех нас на работу. Все рождалось мгновенно, не было глобальных мук творчества.

Мария Евтеева в роли Маши Мироновой в «Капитанской дочке» Музыкальный театр Мария Евтеева в роли Маши Мироновой в «Капитанской дочке» Музыкальный театр Мария Евтеева в роли Маши Мироновой в «Капитанской дочке» Музыкальный театр

И, конечно же, попадание в персонажей. Яковлев сказал мне, что моя Маша Миронова получилась такая, как он и задумывал. Не лирическая героиня, а девушка с характером.

Сергей Автоманов — идеальный Пугачев. Его фактура, характер, простота, импульсивность, внутренняя сила — все тоже совпало, поэтому образ воплотился. И в целом в этом спектакле каждый на своем месте, материал к нам прилип.

— За что вы любите роль Маши Мироновой?

— Она хорошо раскрывает вокально. Не в каждой роли удается показать красоту голоса, свой профессионализм, где-то основной упор делается на драматическую часть.

Когда только услышала музыку, поняла, что петь обычно нельзя. Я очень кропотливо работала над музыкальным материалом, искала новый голос и манеру. Въедалась в каждую ноту, слушала со стороны, смотрела как поют другие на репетиции. И, кажется, мне удалось добиться того самого звучания, которого хотелось дать своей героине.

Мария Евтеева в роли Маши Мироновой в «Капитанской дочке» Музыкальный театр

А еще я люблю Машу за то, что она настоящая русская девушка. Наш характер никуда не денешь. Когда слушаешь народную песню, хочешь подскочить и начать танцевать. Так и здесь я каждую репетицию чувствовала прилив энергии.

— А какая самая любимая музыкальная композиция в спектакле?

— Все прекрасны, но я больше люблю финал первого акта, когда Маша поет трио с Пугачевым и Гриневым. У каждого своя партия, они сливаются голосами. Для меня это настолько сильный номер, что после него переполняет эмоциями каждый раз.

Регионы «жахнули»

— Что изменится в вашей жизни после получения награды?

— Я думаю об этом уже несколько дней. Конечно, прибавилось ответственности.

Актриса музыкального театра Мария Евтеева с «Золотой маской» Анна Зайкова Актриса музыкального театра Мария Евтеева с «Золотой маской» Анна Зайкова

В моей жизни было два педагога с «Золотой маской», и для меня оба эти человека очень сильно отличались в профессии от всех остальных. Хочется надеяться, что и я смогу отличиться в профессии. Буду стремиться к новым вершинам, становиться лучше, чтобы тоже быть для кого-то примером.

— А зарплату повысят?

— Я очень на это надеюсь. Сама «Маска» — это не денежная премия, дается только награда.

Но прежде всего очень хочется, чтобы это событие не прошло мимо нашего края и как-то повлияло на его развитие. Все люди, которые имеют отношение к культуре, понимают, что «Золотая маска» — это действительно высокая награда.

Факт

Лауреатам премии вручают также маленькую «Маску» — значок из чистого золота с бриллиантами и рубинами.

— Как думаете , «Маска» подогреет зрительский интерес к театру в целом?

— Если зрители будут понимать, что значит эта награда. Думаю, важность этого момента могут донести только СМИ. Если вас и нас услышат, то это повлияет не только на развитие театра, но и всего региона. Барнаул впервые за многие годы прогремел на всю страну.

Кстати, московский критики отметили, что в этом году регионы «жахнули» — почти все номинации в мюзикле собрали именно провинциальные театры. Это значит, что театры за пределами Москвы сильно подняли свой уровень. И наш в том числе.

Актриса музыкального театра Мария Евтеева с «Золотой маской» Анна Зайкова

Поэтому хочется чтобы мы начали больше гастролировать. Гастроли всегда вдохновляют, заряжают артистов. Но делать это сложно — в той же «Капитанской дочке» участвует больше ста человек. Наш театр на 60% на самообеспечении, и выезжать за пределы региона нам проблематично. Нужна поддержка спонсоров, края.

— Когда вас теперь можно будет увидеть в этой роли еще раз на сцене?

— Пока что это сложный вопрос. «Капитанская дочка» будет 29 апреля, но в этот раз играет другой состав, без меня. И это будет последний спектакль сезона. Возможно, руководство театра решит поставить «Капитанскую дочку» в мае или попросит нас выступить 29 числа, но этого мы пока не знаем.

О своем творческом пути

— Сама я из Кемерова. После школы уехала в Новосибирск, где пошла учиться на пиарщика. Но на втором курсе поняла, что не могу не петь, и поступила там же в консерваторию.

Отучилась полтора года, потом перебралась в Саратов, где и заканчивала обучение. После у меня случился творческий кризис, я поняла, что пробиться в оперу с моим лирическим сопрано сложно, и жанр не совсем мой.

Работала я тогда в музыкальной школе, параллельно занималась эстрадой, рок-вокалом, джазом. Обучая людей эстрадному вокалу, поняла, как это сильно во мне отзывается.

Актриса музыкального театра Мария Евтеева с «Золотой маской» Анна Зайкова

Как-то я уехала на Байкал и решила, что все пора менять, что хочу в театр. Я начала рассылать резюме, и в 2016 году меня пригласили в Барнаул.

А дальше все как в сказке — все мечты работать много, интересно, разнопланово сбылись. Я наконец почувствовала, что нахожусь на своем месте. И «Маска» — это доказательство того, что я сделала правильный выбор, что это мое призвание.

Алтапресс