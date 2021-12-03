ГОРНЯК22 03.12.2021
Коронавирус

Алтапресс: Алтайский министр здравоохранения назвал главный аргумент в пользу вакцинации

Горняк22
3 часа Ago

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу на сегодняшний день кратно сложнее, чем в прошлом году, однако медицина Алтайского края справляется с ситуацией, рассказал на встрече с губернатором Виктором Томенко министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Глава минздрава Дмитрий Попов в ковид-госпиталях Бийского округа. zdravalt.ru

«Первую волну коронавируса край прошел не на таких высоких показателях, как в других регионах. Во второй волне осенью прошлого года была крайне серьезная ситуация по заболеваемости, прежде всего среди медицинских работников, в ряде организаций из процесса „выпало“ до половины коллектива», — отметил министр.

Сейчас болезнь более агрессивна. Не сформированный коллективный иммунитет дал вирусу возможность активнее мутировать и конкурировать с себе подобными. В прошлом году в крае впервые за много лет не зафиксировали гриппа.

По словам Дмитрия Попова, сегодня такие случаи есть. Наслоившись друг на друга, эти инфекции утяжеляют эпидемиологический процесс.

«В прошлом году мы удивлялись цифре в 240 случаев заболевания в сутки. Мы говорили, что это огромная нагрузка на систему здравоохранения. А сегодня при почти 540 заболевших, мы говорим, что отрасль справляется с ситуацией», — сказал Дмитрий Попов, отмечая, что бесперебойную работу медиков обеспечила вакцинация.

На сегодняшний день 95% медицинского персонала привито, это позволяет сохранить весь медицинский персонал на рабочих местах, справляться с большим количеством коронавирусных пациентов и не отказывать населению в плановой помощи.

Алтапресс

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