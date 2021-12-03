Алтапресс: Уголок Москвы в Нью-Барнауле. В «золотом квартале» построят современный комплекс со столичным акцентом

Дорогие фасады, московская архитектура и социальное ядро: на градсовете 1 декабря раскрыли детали проекта нового жилого комплекса с европейским названием «Шотландия». Его возведут в квартале 2036. В прошлом году участок в 13 га выкупила группа компаний «Союз» за рекордные на тот момент 548,9 млн рублей. В 2022-м здесь начнется строительство первой очереди: четырех домов переменной этажности, а также детского сада и школы.

Рендеры ЖК "Шотландия". Страница Instagram Алексея Квасова.

«Столичное» вдохновение

Проект планировки и межевания квартала 2036 был разработан Архитектурной мастерской Алексея Квасова и компанией «Барнаулгражданпроект». В уходящем году он прошел публичные обсуждения и был утвержден.

Планируется, что в «золотом квартале» Нью-Барнаула вырастет большой микрорайон. Запроектировано 15 объектов, в том числе 25-этажные дома-башни, детский сад, школа и гаражный комплекс.

«Шотландия» станет первым шагом к реализации застройки этого микрорайона. В перспективе он может стать небольшим «островком» Москвы в Барнауле. Новый ЖК напомнил членам градостроительного совета архитектуру современных столичных проектов.

«Вы явно вдохновлялись московским жилым комплексом „Зиларт“. Это видно по выбранной цветовой гамме и образу. Это современный, хороший пример, поэтому не нужно стесняться, вы можете смело говорить об этом», — отметил архитектор Петр Анисифоров.

Алексей Квасов. Анна Зайкова, altapress.ru

Эксперты также отметили, что в ЖК просматриваются черты еще одного московского жилого комплекса — «Город столиц».

«Мы рассматривали не только этот объект, но и многие другие. В частности, московский ЖК „Город столиц“. Но нельзя сказать, что мы его скопировали. Мы брали во внимание лучшие московские объекты. Заказчик прогрессивный, ему интересны новые решения, поэтому стараемся двигаться в этом направлении», — ответил на это Квасов.

Каким будет ЖК «Шотландия»

Алексей Квасов рассказал: планировочным решением предусмотрена пираметральная застройка Г-образными и линейными домами переменной этажности (от 10 до 17 этажей). Предполагается, что дворы будут закрытого типа и без машин. В центре квартала разместиться социальное ядро: школа и детский сад.

Рендеры ЖК «Шотландия». Страница Instagram Алексея Квасова.

«На „развертках“ хорошо видно, что разнообразие градостроительных объемов увязано в единую ритмическую систему», — отметил Квасов.

Он добавил: дома возведут из железобетонных панелей. Фасад каждой блок-секции получит индивидуальную детализацию. Для оформления намерены использовать нескольких типов отделочных материалов: клинкерную бетонную плитку естественных цветов, композитные и стальные панели, декоративные панели с узором.

Рендеры ЖК «Шотландия». Страница Instagram Алексея Квасова.

О том, насколько детально проработан проект говорит еще и забота о мелочах. В архитектурной мастерской позаботились даже о наружных блоках кондиционеров. В проекте предусмотрены специальные корзины для них, чтобы гармонично вписать в декор фасадов.

Первый этаж будет нежилым. Его отдадут под коммерческие помещения.

Дело вкуса

В целом, члены градостроительного совета одобрили выбранное архитектурное решение для нового ЖК. Не обошлось и без критики. Некоторые эксперты отметили, что «Шотландия» выглядит однообразно.

Визуализация концепции проекта ЖК «Шотландия». «Мастерская Алексея Квасова».

Директор «Мастерской Золотова» Владимир Золотов особо подчеркнул, что фасадам не хватает акцентов. По его мнению, ими не могут выступать даже входные группы, поэтому жители домов и гости вряд ли смогут сразу их заметить.

Квасов заверил: люди не потеряются и без труда найдут входы в подъезды.

Рендеры ЖК «Шотландия». Страница Instagram Алексея Квасова.

«Вы пытаетесь судить о песне по ее началу. Это не вполне корректно, так как композиция микрорайона гораздо сложнее. Дома будут и башенного типа, и низкие 10-этажные. Сейчас мы занимаемся „нижней“ жилой группой. У других зданий архитектура запланирована иная. Мы планируем изменить пластический „язык“», — парировал Квасов.

Он добавил, что к застройке квартала 2036 подключится группа компаний «Адалин», которая будет использовать «свой пластический язык архитектуры». Так, уверен Кваксов, и будут достигнуты необходимые разнообразие и ритм.

Рендеры ЖК «Шотландия». Страница Instagram Алексея Квасова.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Антон Воробьев напомнил: проект планировки утвержден, поэтому возникшая дискуссия является лишь спором о вкусовых предпочтениях разработчиков. Он даже предложил сразу одобрить остальные проекты застройки микрорайона.

В завершение обсуждения, большинство членов градостроительного совета поддержало проект.

Алтапресс