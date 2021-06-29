Алтапресс: О чем спрашивали жители Алтайского края президента Путина и помогла ли им прямая линия

30 июня состоится очередная ежегодная прямая линия президента страны Владимира Путина с россиянами. В этом году она пройдет уже в двадцатый раз. Altapress.ru собрал наиболее интересную информацию об этой уникальной телепередаче.

Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года. kremlin.ru

С чего все началось

Первый прямой разговор народа с Владимиром Путиным состоялся 24 декабря 2001 года. Трансляцию вели Первый канал и телеканал «Россия» (тогда они назывались ОТР и РТР), а вопросы президенту задавали Екатерина Андреева и Сергей Брилев. Модерировал все телешоу Кирилл Клейменов.

В общей сложности программа продолжалась 2 часа 20 минут и была принята россиянами положительно. Новый формат, придуманный в администрации президента РФ, понравился жителям страны.

Что затем изменили

Постепенно такая «прямая линия» населению наскучила, и тогда политтехнологи и телевизионщики ввели новый элемент. В студию решили добавлять известных гостей, так называемых ЛОМов («лидеров общественного мнения»), которые тоже могли задавать вопросы президенту.

Прямая линия с Владимиром Путиным, 20 июня 2019 год. kremlin.ru

Сколько продолжался самый длительный эфир

Рекорд был установлен в 2013 году. За 4 часа и 47 минут Путин успел ответить примерно на 80 вопросов. Всего на прямую линию тогда поступило около 3 млн вопросов.

Смотрят ли прямую линию россияне

Конечно, смотрят. Но интерес к этой программе постепенно снижается. К примеру, в 2019 году прямой эфир посмотрели всего 5,336 млн человек, что стало худшим показателем за всю историю. Тогда как в 2001 году рейтинг программы составил 51% всей телеаудитории.

О чем обычно спрашивают жители Алтайского края

По данным регионального исполкома ОНФ, как правило главные вопросы от жителей нашего региона связаны с низкими зарплатами, индексацией пенсий, газификацией региона, ветхим и аварийным жильем, высокими тарифами на отопление, оптимизацией школ и больниц в малых населенных пунктах.

Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года. kremlin.ru

Алтайский край неизменно входит в число регионов-лидеров по количеству вопросов. Все они должны быть в дальнейшем оформлены как поручение к исполнению делопроизводства правительства Алтайского края. Контроль за исполнением поручений осуществляет ОНФ.

Что волновало жителей Алтайского края в 2020 году

Из-за коронавируса тематика немного изменилась. На первый план вышло противодействие инфекции, а также положенные людям в рамках господдержки социальные выплаты и пособия. Также выросло количество жалоб на работу местных чиновников. Третьей темой стала высокая стоимость товаров и услуг.

Помог ли Путин своими ответами?

Помог и не раз. В 2018 году жителям села Старая Суртайка в Алтайском крае удалось попасть в эфир и попросить помощи у главы государства. Местная школа была на грани закрытия, а в ней учились более трех десятков детей, работали 12 учителей.

7 июня жители села Старая Суртайка Красногорского района в прямом эфире обратились к президенту с вопросом о сохранении школы. Местные власти хотели ее закрыть.

Жители села Старая Суртайка. скриншот

Путин ответил, что школы, где мало учеников, требуют много затрат. «Но вы правы в том, что школа закрывается — село умирает. Мы должны сделать так, чтобы села в Сибири и на Дальнем Востоке не умирали», — заявил президент.

Только что прибывший в край на губернаторство Виктор Томенко вынужден был пообещать, что школу в Старой Суртайке не закроют.

Как задать вопрос президенту

Ранее сообщалось, что Алтайский край, Кубань, Дагестан, Москва и Липецк составили пятерку регионов, лидирующих по количеству обращений, поступающих на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

О чем спрашивают жители Алтайского края чаще всего у Владимира Путина. ОНФ в Алтайском крае.

Вопросы будут приниматься и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40 и по телефону 8−800−200−40−40.

Когда смотреть прямую линию «Москва — Путину»

Прямая линия с президентом России начнется 30 июня в 12:00 по московскому времени.

Какой самый популярный вопрос в этом году

Он звучит просто: Нужно ли ставить прививку от коронавируса?».

Алтапресс