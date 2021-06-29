Алтапресс: Демидовская площадь. Шестая история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

Мы продолжаем серию публикаций «Город, которого нет». Это семь историй о локациях Барнаула, которые могли быть местами притяжения, но в итоге все у них получилось не радужно. Шестой рассказ — о Демидовской площади. Сносить объект, конечно, не планируют, но вот с сохранением его облика — явные проблемы.

Демидовская площадь. Проект «Город, которого нет». altapress.ru

Демидовская площадь, хоть и твердо стоит на прежнем месте, в этом списке оказалась не случайно. В определенном смысле мы уже потеряли многое, что связано с этим ансамблем, и продолжаем терять и дальше.

Главные здания площади — это бывшая богадельня, где сейчас размещается «Мария-ра», горный госпиталь (центральный дом напротив Столпа) и горное училище. Все это составляет единый архитектурный ансамбль XVIII века. Точнее, так должно быть.

Демидовская площадь. Анна Зайкова Демидовская площадь. Анна Зайкова Здания Демидовской площади. Анна Зайкова Демидовская площадь. Анна Зайкова

«Попадая в историческую часть города, ты должен окунаться в среду того времени, той архитектуры. Но в панораму Демидовской площади теперь вторгаются чужеродные объекты: например, ЖК „Плаза“, который нависает над зданием горного училища. Ощущение того времени, увы, больше не наступит», — объясняет Максим Максименко, руководитель архитектурного бюро MVDA.

Еще один «незваный гость» — трехэтажное здание на ул. Ползунова, 52а. Это новострой, который находится очень близко к другому памятнику архитектуры федерального назначения — горному госпиталю. Здание пытается мимикрировать под стиль XIX века и не вписывается в ансамбль площади.

Демидовская площадь. Анна Зайкова

У самих памятников тоже хватает проблем. Здание бывшей богадельни отреставрировали в 2003 году, восстановили ранее утраченную крытую галерею с колоннами. Вот только вместо последних, по словам Максима Максименко, «наваяли что-то, не имеющее отношения к архитектуре». Он объясняет, что эти колонны непропорционально толстые, и в учебниках по классической архитектуре ничего подобного нет.

Хуже всего дела обстоят со зданием горного училища. Это памятник архитектуры федерального значения, и сейчас он законсервирован.

Горное училище было построено в 1861 году в стиле позднего классицизма. Сначала там располагалось алтайское горное правление, потом — горное училище, которое позднее было переименовано в реальное.

Демидовская площадь, 1950 год. transphoto.ru

Во время Великой Отечественной войны в здании размещался эвакогоспиталь, а после — эвакуированный сельскохозяйственный институт. Со временем он превратился в АлтГАУ и обосновался здесь надолго, вплоть до сегодняшнего дня. Только раньше вуз использовал объект, а теперь уже около 10 лет он стоит без дела.

«Горное училище сейчас огорожено забором, ведь здание чуть ли не аварийное. Снаружи отваливается штукатурка, внутри — полный развал. Хотя стены училища еще нас с вами переживут, если их не разрушать: в то время очень основательно строили», — объясняет историк и краевед Данил Дегтярев.

Максим Максименко считает, что учебные заведения могли бы гармонично расположиться в зданиях горного госпиталя и училища. Конечно, нужно сделать современную «начинку», а вот наружное убранство — отреставрировать и сохранить по максимуму.

Демидовская площадь. Анна Зайкова Здания Демидовской площади. Анна Зайкова Здания Демидовской площади. Анна Зайкова Демидовская площадь. altapress.ru Здания Демидовской площади. Анна Зайкова Здания Демидовской площади. Анна Зайкова Здания Демидовской площади. Анна Зайкова Здания Демидовской площади. Анна Зайкова Здания Демидовской площади. Анна Зайкова

«Уже давно ведутся переговоры, чтобы открыть в Барнауле филиал одного из московских творческих вузов. Разместить его предлагали в исторических зданиях на Демидовской площади. Это было бы очень круто и атмосферно. Но прошел уже не один год — и пока ничего конкретного так и не решили», — рассказывает Максименко.

Что касается здания богадельни, его внешний вид еще можно исправить.

«Как минимум, можно устранить огрехи реконструкции и привести элементы здания к единому стилю. Как максимум — провести глобальную реконструкцию с возвратом к первоначальному виду. А функция здесь уже вторична. Ведь есть хорошие примеры размещения торговли в памятниках архитектуры — тот же магазин „Красный“», — объясняет Максим Максименко.

Что дальше

Это шестая из семи историй об упущенных возможностях, и они, конечно, нагоняют тоску. Но архитектор и историк добавляют, что эти ошибки еще можно исправить, хотя бы частично. А новых потерь — не допустить. Да, для этого понадобятся немалые средства и запрос общественности. Но, если первого пока нет, может, попробуем организовать второе?

Алтапресс