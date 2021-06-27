Алтапресс: На Алтае провели грандиозный фестиваль, несмотря на требования Роспотребнадзора

Администрация Турочакского райна Республики Алтай 19 июня провела в райцентре фестиваль русского фольклорного творчества «Купальская ночь». Управление Роспотребнадзора составило и направило в суд протокол об административном правонарушении, пишут «Новости Горного Алтая».

Фестиваль в Горном Алтае. 04.rospotrebnadzor.ru.

Протокол составили по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

За неделю до проведения фестиваля администрация уведомила Роспотребнадзор о своем намерении, но получила категорический отказ ведомства в согласовании ввиду нестабильной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.

Несмотря на это, фестиваль состоялся. В нем приняли участие не менее трех тысяч человек. Требования противоэпидемического режима не соблюдались.

Республиканский Роспотребнадзор напоминает, что на территории региона фиксируется рост заболеваемости коронавирунсой инфекцией, существует угроза дальнейшего ухудшения эпидобстановки.

Алтапресс