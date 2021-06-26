Алтапресс: Алтайские коммунисты назвали своих кандидатов в Госдуму. Лапиной среди них нет

Алтайские коммунисты определились со своими кандидатами в Госдуму, переиграв изначально заявленные сценарии. В частности, среди претендентов на попадание в федеральный парламент не заявлена депутат АКЗС Вероника Лапина.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Напомним, в начале этого года в беседе с altapress.ru лидер крайкома КПРФ Мария Прусакова отмечала: «На сегодня могу сказать абсолютно точно, что кандидатом в депутаты в Государственную Думу по одному из одномандатных округов будет выдвинут первый секретарь. Точно будет выдвинута депутат АКЗС Вероника Владимировна Лапина».

Однако в итоге Лапина по одномандатному округу в Госдуму не идет.

Как сообщила пресс-служба крайкома коммунистов, накануне на съезде партии было принято следующее решение по кандидатам-одномандатникам:

округ № 39 ( Барнаульский) — Андрей Кривов , председатель краевой контрольно-ревизионной комиссии;

Барнаульский) — Андрей Кривов председатель краевой контрольно-ревизионной комиссии; округ № 40 ( Рубцовский) — Мария Прусакова , первый секретарь краевого отделения КПРФ , руководитель фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании;

Рубцовский) — Мария Прусакова первый секретарь краевого отделения КПРФ руководитель фракции КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании; округ № 41 ( Бийский) — Антон Арцибашев , секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью и общественными организациями;

Бийский) — Антон Арцибашев секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью и общественными организациями; округ № 42 ( Славгородский) — Анна Левашова , координатор движения «За новый социализм».

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Вероника Лапина. Анна Зайкова

Что касается выдвиженцев в Госдуму по партийным спискам, то кандидатами станут следующие люди:

Мария Прусакова , глава КПРФ в Алтайском крае;

глава КПРФ в Алтайском крае; Анжелика Глазкова , жена лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина;

жена лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина; Аржан Бакрасов , депутат районного совета Усть-Канского района Республики Алтай;

депутат районного совета Усть-Канского района Республики Алтай; Роман Тамоев , глава республиканского комитета КПРФ в Туве;

глава республиканского комитета КПРФ в Туве; Антон Арцибашев , секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью и общественными организациями;

секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью и общественными организациями; Николай Ким , депутат городского совета депутатов Горно-Алтайска.

депутат городского совета депутатов Горно-Алтайска. Лодой-Дамба Куулар , руководитель организационно-партийного отдела Тувинского рескома КПРФ.

Ранее со своими выдвиженцами в Госдуму определились алтайские единороссы. По рубцовскому одномандатному округу они выставили вице-спикера Барнаульской гордумы Сергея Струченко. Его называют не самым сильным кандидатом от правящей партии и есть основания полагать, что победа здесь достанется Марии Прусаковой.

Что касается кандидатов от региональных эсеров, то по данным altapress.ru, их имена станут известны 26 июня.

Алтапресс