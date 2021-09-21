Алтапресс: О сезонных мерах предосторожности рассказали в ООО «Газпром газораспределение Барнаул»

«Лучше запомнить правила , чем исправлять ошибки» — считают газовики

Несмотря на то, что газ пришел на Алтай четверть века назад, не все жители края соблюдают правила в обращении с газовым оборудованием, что, порой, приводит к печальным последствиям. Что же нужно делать, чтобы не произошло несчастного случая при пользовании газом?

1 Основное для каждого собственника домовладения

Необходимо проводить ежегодное техническое обслуживание газового оборудования

Не препятствовать его проведению специалистами газораспределительной организации

Соблюдать правила пользования газом в быту.

2 Необходимо соблюдать сезонные меры предосторожности

Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов

Содержать в чистоте карманы чистки дымоходов

Проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования

Необходимо периодически проверять оголовки дымоходов , чтобы предохранить их от обмерзания и закупорки.

3 Как определить, есть тяга в дымоходе и вентиляционном канале или нет

Нужно поднести тонкую полоску бумаги к смотровому отверстию топки и решетке вентиляционного канала. Если полоска бумаги втягивается в сторону топки, то тяга есть, если откланяется в обратную сторону, то тяги нет. В этом случае пользоваться печью или отопительным котлом без прочистки дымохода нельзя.

— Запрещено использование газоиспользующего оборудования при отсутствии тяги в вентканалах, притока свежего воздуха, необходимого для сжигания газа, недопустимо отключение автоматики безопасности, оставление газоиспользующего оборудования без присмотра во время работы, — говорит генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Роман Правдин.

Перед розжигом горелок необходимо обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания. Следует подержать топку печи и духового шкафа открытой в течение 3−5 минут. После прекращения пользования газом нужно закрыть краны на газоиспользующем оборудовании.

При внезапном прекращении подачи газа следует немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и кран на газопроводе перед прибором, сообщить в аварийную газовую службу диспетчеру ООО «Газпром газораспределение Барнаул».

4 Следим за плитой

Необходимо помнить и о других правилах пользования газовым оборудованием.

Перед включением газовой плиты нужно проветрить помещение. Форточка должна оставаться открытой на все время работы газовой плиты. Перед зажиганием горелки духового шкафа плиты нужно проветрить его в течение 2−3 минут. Не рекомендуется оставлять работающую газовую плиту без присмотра.

5 Подвалы и погреба

Следует соблюдать правила предосторожности не только у себя в доме. Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня нужно убедиться в отсутствии загазованности помещения.

В целях повышения безопасности при пользовании газовым оборудованием специалисты «Газпром газораспределение Барнаул» рекомендуют потребителям устанавливать приборы контроля загазованности.

6 Умные приборы

Чтобы сделать жизнь комфортной и избежать лишних тревог, стоит подумать о современных умных приборах.

Сигнализатор контроля загазованности — это прибор, улавливающий опасные концентрации природного газа (СН4), оксида углерода (СО) в жилых и не жилых помещениях.

Интеллектуальные счётчики с высокой точностью измеряют объём потреблённого газа и автоматически передают показания поставщику.

7 Куда обращаться при обнаружении запаха газа или внезапном прекращении подачи газа

Необходимо немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и кран на газопроводе и немедленно сообщить диспетчер аварийной газовой службы ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 8 (3852)28−20−04.

Для проверки и прочистки вентиляционных каналов необходимо обратиться в ВДПО или в организацию, имеющую разрешение на проверку дымоходов и вентиляционных каналов.

При неисправности газового оборудования вызывайте работников ремонтно-эксплуатационных управлений. Тел.: 8 (3852)341−650, 282−098.

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 8 Населению запрещается

Пользоваться газоиспользующим оборудованием при отсутствии тяги в дымоходе и вентиляционном канале , при нарушении герметичности дымохода. Пользоваться газоиспользующим оборудованием при отсутствии притока воздуха для сжигания газа Производить самовольную газификацию дома ( квартиры , садового домика), перестановку , замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры. Проводить самовольную перепланировку помещений , ведущей к нарушению работы внутридомового газового оборудования. Отключать автоматику безопасности и регулирования , пользоваться газом при неисправных газовых приборах , автоматике , арматуре , особенно при обнаружении утечки газа. Допускать пользоваться газовыми приборами детей дошкольного возраста , лиц , не контролирующих свои действия , находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и не знающих правила пользования этими приборами. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа ( с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы).

Владельцы домов и квартир должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования. Периодичность обслуживания газовой плиты 1 раз в год. По истечении установленного заводом изготовителем срока службы газового оборудования необходимо проводить диагностику оборудования или его замену. Периодичность технического обслуживания отопительных приборов устанавливается заводом-изготовителем. Если периодичность не указывается, то техническое обслуживание проводится ежегодно.

9 Самостоятельное обслуживание, замена и ремонт оборудования запрещены

Отсутствие договора на техническое обслуживание и двухкратный отказ в допуске в жилое помещение специалистов газовой службы (одетых в специализированную форму с удостоверением) могут привести к приостановлению подачи газа

Неоплата задолженности за техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования может повлечь к судебному взысканию

Самовольное подключение к газопроводу, либо приведение его в негодность, влечет за собой ответственность согласно кодексу об административных правонарушениях и уголовному кодексу Российской Федерации

В компании «Газпром газораспределение Барнаул» призвали жителей региона соблюдать правила пользования газом в быту, а также не забывать, что ежегодное техническое обслуживание, ремонт, замену газового оборудования может осуществлять только специализированная организация, с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание. Пояснили, что при запахе газа, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу (АДС), которая работает круглосуточно по телефону 28−20−04 (АДС по Барнаулу), 8−800−6000−400

ООО «Газпром газораспределение Барнаул»

Пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Барнаул»

Алтапресс