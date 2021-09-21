Алтапресс: Количество резервных коек продолжает сокращаться в ковидных госпиталях Алтайского края

В Алтайском крае, по данным на 20 сентября, зарегистрировали 240 новых случаев заболевания коронавирусом и 23 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

В алтайских ковидных госпиталях в резерве 594 койки и всего 3604 койки. 15 сентября свободных коек насчитали 719, при таком же количестве кроватей (3604), а до этого дня «кроватный буфер» сокращали — на 1 сентября всего коек развернули 4019, из которых 1005 находились в резерве.

Всего в крае инфицированных — 75 197 (в том числе 5 390 детей). Выздоровели — 58 042 пациента, из них за прошедшие сутки — 220.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 645 человек.

«Кроме этого, 365 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 285 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуто 3604 койки, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ — 322. Резервных коек — 594», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 521, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 213.

За весь период наблюдений скончались 5 190 человек с ковидом: из них 23 — за прошедшие сутки (18 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 995 человек (по иным причинам — 1 195).

По данным оперштаба на 20 сентября, на коронавирус обследовали 2 065 036 человек. Прививается 670 806 человек (получили первую вакцину — 105 346, полностью вакцинированы — 561 874), повторно вакцинировались — 3 586.

Ранее глава крайизбиркома Ирина Акимова опровергла слух о положительном тесте на ковид председателя одной из УИК.

Новые случаи

Барнаул — 68, Бийск — 25, Рубцовск — 13, Курьинский район — 11, Заринск и Усть-Калманский район — по 9, Змеиногорский район — 8, Топчихинский район — 7, Бийский и Рубцовский районы — по 6, Зональный, Локтевский и Михайловский районы — по 5, Новичихинский, Первомайский и Шипуновский районы — по 4, Белокуриха, Камень-на-Оби, Краснощековский, Алтайский и Поспелихинский районы — по 3, Новоалтайск, Алейский, Волчихинский, Ельцовский, Крутихинский, Павловский, Родинский, Романовский, Советский, Солонешенский, Третьяковский и Троицкий районы — по 2, Быстроистокский, Егорьевский, Завьяловский, Калманский, Косихинский, Мамонтовский, Петропавловский, Смоленский, Тюменцевский, Целинный, Чарышский и Шелаболихинский районы — по 1.

Алтапресс