Алтапресс: Глава Барнаула обратился к землякам с просьбой вакцинироваться и соблюдать ограничения

Мэрия Барнаула опубликовала обращение главы города Вячеслава Франка к горожанам с рекомендациями соблюдать ограничения и вакцинироваться.

Глава Барнаула Вячеслав Франк. barnaul.org

Франк отметил, что коронавирус начал вести себя иначе, поэтому очень важно соблюдать масочный режим и другие антиковидные меры.

«Вирус ведет себя иначе, меняется течение болезни. Изменилась и группа риска, среди заболевших все больше людей трудоспособного возраста и молодежи», — подчеркнул глава Барнаула.

Также он обратился к барнаульским работодателям с настоятельной просьбой предусмотреть любые меры поощрения работников, прошедших вакцинацию.

Уважаемые жители города Барнаула!

Последние несколько недель в Алтайском крае и краевой столице ежедневно растет число заболевших коронавирусом. Мы входим в третью волну пандемии. В регионе по рекомендации Роспотребнадзора вновь вводятся ограничения, продолжает действовать масочный режим, разворачиваются места для заболевших в госпиталях. По информации медиков вирус ведет себя иначе, меняется течение болезни. Изменилась и группа риска, среди заболевших все больше людей трудоспособного возраста и молодежи — около 40%.

В складывающейся ситуации, я прошу вас проявить максимум ответственности и самодисциплины, неукоснительно следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, соблюдать действующие ограничения и пройти вакцинацию. Для этого в городе созданы необходимые условия: продлено время работы прививочных кабинетов в поликлиниках, работают мобильные пункты вакцинации, проводится выездная вакцинация в организациях.

Уважаемые руководители предприятий и организаций, сегодня во многом от вашей позиции зависит здоровье людей в ваших коллективах. Я прошу вас обеспечить эпидемиологическую безопасность на рабочих местах, предусмотреть меры поощрения работников, прошедших вакцинацию. Таким образом мы сможем сохранить здоровье людей.

Дорогие земляки, еще раз прошу вас со всей ответственностью отнестись к складывающейся ситуации. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!

Алтапресс