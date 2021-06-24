Алтапресс: Гостиница «Империал». Пятая история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

Мы продолжаем серию публикаций «Город, которого нет». Это семь историй о локациях Барнаула, которые могли быть местами притяжения, но в итоге все у них получилось не радужно. Пятый рассказ — о гостинице «Империал». Это было уникальное деревянное здание дореволюционной постройки — сейчас же на его месте стоит полупустой торговый центр.

Ковш. Проект «Город, которого нет». altapress.ru

«Империал» — это деревянная гостиница постройки 1910 года. Некто Кузнецов был владельцем здания и построил его на собственные деньги, а вот кто был архитектором — неизвестно. Находился «Империал» на том месте, где сейчас стоит ТЦ «Воскресенье».

Само название «Империал» говорит о том, что до революции это было довольно престижное место. А после здание стало точкой «притяжения» исторических событий. Во время гражданской войны, когда партизанская красная армия Мамонтова заняла Барнаул в 1919 году, в бывшей гостинице размещался штаб.

Гостиница «Империал». Архивное фото. vk.com/barneos22

Здание «Империала» было ярким примером традиционного сибирского деревянного зодчества с элементами модерна. Его отличительные черты — неправильные пропорции, башенки и много деревянной резьбы.

В 1926 году именно в «Империале» останавливался всемирно известный художник и путешественник Николай Рерих. Он проезжал через краевую столицу на пути в Центрально-Азиатскую экспедицию. Позже гостиницу закрыли, и здание стало общежитием учительского института. А в 1950-х в этом доме поселились обычные барнаульцы.

К концу 90-х «Империал» был не в лучшем состоянии. Его начали реставрировать уже как памятник, все расходы взял на себя барнаульский предприниматель Иван Сергиенко. Здание разобрали и практически построили заново, но в 1997 году гостиница сгорела. Многие уверены, что виной всему — поджог, но официально эта версия не подтвердилась.

Вид на бывшую гостиницу Империал (не сохр.) и мост через Барнаулку к Базарной площади, 1947 г. retro. moi-barnaul.ru Гостиница «Империал». Архивное фото. vk.com/barneos22 Вид от Барнаулки на здание института и общежитие его преподавателей в бывшей гостинице Империал (слева) retro. moi-barnaul.ru Гостиница «Империал». Архивное фото. vk.com/barneos22 Гостиница «Империал». Архивное фото. vk.com/barneos22

Историк и краевед Данил Дегтярев рассказывает, что после пожара остатки «Империала» «тихой сапой» разобрали и через несколько лет построили на этом месте торговый центр.

«ТЦ „Воскресенье“ — это своего рода памятник денежным нулевым: по архитектурному решению, по отношению к историческому контексту. Как доказательство недальновидности такого подхода — сейчас ТЦ стоит полупустой и в целом не очень хорошо себя чувствует на этом месте», — считает руководитель архитектурного бюро MVDA Максим Максименко.

Однако архитектор уверен: не стоит надеяться на то, что торговый центр снесут ради восстановления памятника. О подобных прецедентах в России он не слышал.

Гостиница «Империал». Архивное фото. vk.com/barneos22

Министерство культуры отказывается признавать здание утраченным и настаивает на его воссоздании. Поэтому на бумаге «Империал» все еще существует: он числится среди памятников архитектуры.

В 2018 году, после долгих лет молчания, снова заговорили об утраченном здании. «Политсиб.ру» писал, что «Империал» могут восстановить на другом месте. Об этом на круглом столе в «Сибирской медиагруппе» заявила ведущий специалист отдела культурного наследия Алтайохранкультуры Елена Кабанова.

Торговый центр «Воскресенье», построенный на месте «Империала». Анна Зайкова Торговый центр «Воскресенье», построенный на месте «Империала». Анна Зайкова Торговый центр «Воскресенье», построенный на месте «Империала». Анна Зайкова

Данил Дегтярев объясняет, что, так как «Империал» — здание деревянное, его восстановление было бы относительно недорогим. Дело в том, что такой дом можно без проблем построить из современных бревен, ведь они сейчас такие же, как и сто лет назад. Ключевое слово здесь — «относительно»: историк предполагает, что возведение гостиницы будет стоит десятки, если не сотни миллионов рублей.

А кирпичное дореволюционное здание уже нереально воспроизвести в точности. Потому что кирпич, характер кладки, скрепляющий раствор — все другое. Так что можно только создать имитацию, и она будет стоить еще дороже.

Так или иначе, после высказывания Алтайохранкультуры в 2018 году «дело» «Империала» не двинулось с места. Ничего не слышно ни об экспертизе, ни об инвесторах, зато на бумаге гостиница все так же прекрасна.

Гостиница «Империал». Архивное фото. vk.com/barneos22

Что дальше

Это пятая из семи историй об упущенных возможностях, и они, конечно, нагоняют тоску. Но архитектор и историк добавляют, что эти ошибки еще можно исправить, хотя бы частично. А новых потерь — не допустить. Да, для этого понадобятся немалые средства и запрос общественности. Но, если первого пока нет, может, попробуем организовать второе?

Алтапресс