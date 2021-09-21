Алтапресс: В Новосибирске пройдет первая после пандемии очная образовательная выставка «Обучение за рубежом»

Приглашаем родителей, школьников, студентов, а также всех, кто заинтересован в получении зарубежного образования на личные встречи с представителями учебных заведений!

Обучение за рубежом. Фото предоставлено организатором выставки.

В программе выставки будут тематические семинары, экспресс-тест по английскому языку, консультации по образовательной стратегии от экспертов ITEC, подготовка к поступлению и качественные языковые курсы в Новосибирске, подбор языковых курсов за рубежом и летних каникулярных программ для детей и взрослых, интересные тематические семинары, встречи с университетами и школами Великобритании, США, Канады, европейских стран: представители расскажут об особенностях поступления, обучения и оценят шансы каждого.

Обучение за рубежом. Фото предоставлено организатором выставки.

Семинары будут разделены на 3 части.

1 «Бизнес-образование в Швейцарии. Особенности карьерного роста»

Семинар пройдет с 16.00 до 17.00. Вы узнаете подробно о: возможностях швейцарского обучения в области гостеприимства и бизнеса; уникальной образовательной системе: стажировки и практико-направленное обучение; примерах успешного карьерного роста.

2 «Великобритания как лидер зарубежного образования: возможности и перспективы»

Семинар пройдет с 17.00 до 18.00. Вы узнаете следующее: почему за образованием едут именно в эту страну; какие перспективы карьеры открываются перед выпускниками британских вузов; как выбрать подходящий университет и программу; как поступить.

3 «Обучение в Англии после 9 класса: преимущества и перспективы»

Семинар пройдет с 18.00 до 18.30. На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: каким студентам лучше всего уехать в Англию в старшие классы; в чем преимущество оканчивать школу в Великобритании; в какие вузы можно поступить; как в британской школе готовят к поступлению в университет.

Обучение за рубежом. Фото предоставлено организатором выставки.

Представители учебных заведений ответят на интересующие вас вопросы.

Вы сможете выяснить все подробности о программах, условиях проживания, особенностях месторасположения, стоимости. Специалисты помогут определиться с выбором школы, вуза, программы или направления, учитывая ваши пожелания.

На тематических семинарах будут рассмотрены общие вопросы: правила зачисления, необходимые документы, особенности обучения в выбранной стране. Родители узнают о том, как безболезненно пройти период адаптации в новых условиях.

Не переживайте, если вы не знаете английский язык. Многие эксперты говорят по-русски. Также на выставке будут представители ITEC, которые помогут вам во всем разобраться.

Подробная информация на сайте: https://events.itecgroup.ru

Вход на мероприятие свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться! Если вы планируете прийти семьей, то достаточно одной регистрации на всех. Все посетители смогут уже на выставке выбрать для себя подходящий курс, а также в течение месяца воспользоваться скидкой на услуги ITEC по оформлению.

Дата проведения: 30 сентября 2021 года 15.00−19.00.

Место проведения: Domina Novosibirsk Hotel, адрес: Новосибирск, ул. Ленина 26, 2 этаж.

Контакты/телефон: +7 (383) 209-30-33

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