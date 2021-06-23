Алтапресс: Четыре мутанта, не считая России. Что мы знаем о новых штаммах коронавируса

В первые месяцы наблюдения за коронавирусом SARS-CoV-2 стало понятно, что он, как и любой вирус, будет мутировать. На сегодняшний день зарегистрировано несколько сотен тысяч мутаций. Они объединяются в несколько разновидностей, каждая из которых имеет свои особенности.

Вирус. Пандемия unsplash.com

Как болеют в Алтайском крае

В Алтайском крае изменилась структура заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора Ольги Егоровой, если раньше чаще заражались люди старшего возраста — 50+, то сейчас ковид чаще наблюдают у молодежи от 18 до 40 лет.

При этом уже выявлены новые штаммы коронавируса — британский и индийский. Егорова отметила, что случаи пока единичны и клиническими проявлениями никак не отличаются от изначального штамма.

Дети. Вирус. СС0.

Что такое штамм

Вирусы мутируют постоянно, однако, ученые признают, что коронавирусы мутируют значительно медленнее по сравнению с другими. Ежемесячно ученые научного центра «Вектор» расшифровывают полностью более 150 геномов нового коронавируса.

Каждый вирус имеет свой геном — уникальную специфическую последовательность ДНК или РНК. Геном SARS-CoV-2 — это длинная последовательность РНК, состоящая примерно из почти 30 тысяч знаков (нуклеотидов), идущих друг за другом в строгом порядке.

Этот порядок может меняться: при сборке каждой новой копии вируса в любом из этих звеньев может произойти ошибка — замена одного нуклеотида другим. В результате немного изменится код всей цепочки. В каждом новом «хозяине» геном вируса немного изменяется.

Штамм — это генетически отличная ветвь вируса, отличающаяся одной или несколькими мутациями от своего «родителя». Разница может составлять лишь долю процента от всего генома, но каждая новая последовательность РНК может положить начало новой ветви вируса — то есть новому штамму.

Вирус. unsplash.com

Найди 20 отличий

Первые четыре вида штаммов — британский, южноафриканский, бразильский и индийский ВОЗ объединила в группу VOC: Variants of Concern — вызывающие беспокойство. Последний выделили особо как «вызывающий глобальную озабоченность». В ВОЗ отмечают, что он передается значительно быстрее и симптомы у него серьезнее.

Эти четыре разновидности назвали греческими буквами. В России больше в ходу британский и индийский варианты. Они же отмечены в Алтайском крае.

Глава Центра им. Гамалеи Алексаенд Гинцбург сказал, что в стране есть оригинальные варианты мутаций COVID-19, в том числе «московский». По его словам, в настоящее время их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов изучаются.

Ученые пристально наблюдают за распространением и «северо-западного» штамма, который выделен на территории Петербурга и Ленинградской области, об этом сообщила глава Роспотребнадора Анна Попова. При этом ни «московский» ни «питерский» штаммы не представляют большей угрозы по сравнению с исходным вариантом коронавируса.

Завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов говорит, что британский, бразильский, южноафриканский и многие другие штаммы имеют приблизительно по 20−30 отличий от исходного — уханьского — вируса. Все эти вариации возникли, судя по всему, по одной и той же схеме — в результате конкуренции между вирусами, поражающими одного и того же человека.

Ученый предупредил, что периодически будут появляться все новые штаммы коронавируса: «Это естественный процесс сосуществования человека и паразита, который предполагает, что популяция людей будет пытаться образовать антитела, а популяция вирусов — пытаться пробить иммунную защиту и заразить как можно больше людей».

Пандемия. Вирус unsplash.com

Британский. «Альфа»

Британскому штамму коронавируса более присущи кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у «китайского» варианта.

Этот штамм способен распространяться быстрее первоначального варианта. Он был обнаружен во всех частях Британии, и из-за него резко выросло количество новых заражений, что в итоге вынудило власти ввести повсеместный локдаун.

Есть некоторые основания полагать, что этот штамм более смертоносный. В организме зараженных новым штаммом вирус размножается интенсивнее, из-за чего инфекция может распространиться обширнее по телу, с чем, вероятно, и связаны более выраженные ссимптомы.

Доказано, что британский штамм обладает большей контагиозностью — инфекционной активностью, то есть человек-носитель может заразить в среднем большее количество людей, чем в случае, если бы он заразился обычным коронавирусом.

Пандемия. Вирус unsplash.com

Южноафриканский. «Бета»

Ученые подтвердили, что южноафриканский штамм коронавируса более заразен, чем обычный вариант SARS-CoV-2. Однако, как уточнила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, это не влияет на тяжесть течения болезни.

Штамм агрессивнее и заразнее предыдущих, потому что, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места.

При этом южноафриканский вариант, как следует из исследования ученых в портале Medical Xpress, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции.

Помимо известных симптомов, — высокой температуры, кашля, потери или изменении обоняния и вкуса — этот штамм также вызывает ломоту в теле, боль в суставах или горле, диарею, конъюнктивит, головную боль, сыпь на коже или изменение цвета пальцев рук или ног.

Вирус. Пандемия unsplash.com

Бразильский. «Гамма»

После его обнаружения в группу риска стали входить все более молодые люди и беременные женщины. Этот штамм способен преодолевать иммунитет, выработанный у ранее переболевших COVID-19 людей. То есть заразиться им могут все, независимо от исходного иммунитета или приобретенного после того, как человек переболел другими штаммами.

Исследователи отмечают, что он в 1,4−2,2 раза более заразен, чем другие варианты коронавируса.

Болезнь у зараженных людей протекает не тяжелее, чем в случае инфицирования первоначальным вариантом SARS-CoV-2. Впрочем, официально подтвержденных данных этому пока нет. Понятно лишь одно — бразильский вирус отличается чрезвычайной заразностью.

Вирус. Пандемия unsplash.com

Индийский. «Дельта»

Индийский штамм стремительно вытесняет все остальные. Врачи говорят, что «Дельта» больше похожа на простуду, а заражаются этим штаммом в основном молодые люди. Они же и распространяют его достаточно быстро, потому что продолжают вести активную жизнь, принимая COVID-19 за более легкое заболевание.

Главные симптомы — головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем, в отличие от начального вируса, обычно нет кашля.

Для «Дельты» характерны боли в животе, рвота, а также обильные выделения из носа — как при риновирусе. У индийского штамма выявили и специфические симптомы: зараженные лишаются не только обоняния, но и слуха.

Практически сразу стало ясно, что индийский штамм существенно — по разным оценкам, от 30 до 100% — заразнее, чем предыдущие.

Причина, как считают специалисты, в четырех основных мутациях: одни облегчают проникновение вируса внутрь клеток, другие усиливают его способность закрепляться в них. Поэтому в научной среде индийский штамм называют двойным мутантом.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Поможет ли вакцина

В Алтайском крае регистрируются случаи повторного заражения. В основном это люди, которые переболели ковидом полгода и более назад. Если случаи заболевания и среди вакцинированных.

По словам начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению алтайского минздрава Жанны Вахловой, ковидом заразись 184 человека из числа вакцинированных. 120 из них — люди, которые заболели после введения первой части вакцины, 64 — после второй.

Вахлова подчеркнула, что все они заболели в первые две недели после прививки, то есть до того, как сформировался поствакцинальный иммунитет.

Две трети заразившихся после прививки переносят инфекцию в легкой форме, как обычную ОРВИ. Врачи говорят, что вакцина не дает гарантии, что коронавирус «не пристанет» к человеку. Просто в случае заражения он перенесет болезнь легче или вовсе бессимптомно.

Известно, что коронавирус мутирует медленнее, чем вирус гриппа: по разным оценкам, в два раза или на треть. В связи с этим вакцина от коронавируса, как говорят ученые, вероятно, будет стабильной и эффективной дольше, чем вакцина против гриппа.

Также из-за небыстрой мутации вируса ученые полагают, что уже выпущенные вакцины будут долго эффективны против нескольких мутаций, и их не придется перевыпускать.

Алтапресс