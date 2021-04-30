Алтапресс: Губернатор Алтайского края объявил о снятии основных коронавирусных ограничений

Основные коронавирусные ограничения в Алтайском крае уже отменены, заявил во время своего отчета о работе регионального правительства губернатор Виктор Томенко.

Отчет Виктора Томенко. Пресс-служба АКЗС.

«Сегодня большинство ограничений уже отменены. Мы рассчитываем, что принимаемые меры и, в первую очередь, вакцинация позволят нам вернуться к прежней жизни», — сказал губернатор во время своего выступления.

Он акцентировал внимание на том, что 2020 год был особенным и в силу пандемии COVID-19 потребовал новых подходов.

«Столкнувшись с пандемией коронавируса, мы были вынуждены перестроить свою работу», — сказал глава региона.

Виктор Томенко также подчеркнул, что о тех ограничениях, которые вводились в регионе, начиная с весны 2020 года, никто не мог подумать в 2019 году.

При этом губернатор отметил, что коронавирусные ограничения раскололи общество.

«Одни хотели ограничить все и вся. Другие хотели жить по-прежнему. Властям необходимо было найти „золотую середину“. При этом всегда подход к любому решению основывался на главном принципе — жизнь и здоровье жителей края были нашим приоритетом», — добавил Виктор Томенко.

Алтапресс