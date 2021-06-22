Алтапресс: В Бийске из-за новых ограничений отменили празднование Дня города и салют

В Бийске отменили все массовые мероприятия, посвященные Дню города и Дню молодежи, которые в городе планировали отпраздновать 27 июня. Об этом со ссылкой на городских чиновников сообщает «Бийский рабочий».

В администрации Бийска подтвердили отмену мероприятий, которые должны были состояться в ближайшие выходные. Напомним,

Виды Бийска. Анна Зайкова, altapress.ru.

Бийчанам обещали большой праздник на Петровском бульваре, с концертом и фейерверком. Однако за неделю до события мэрия приняла решение его отменить.

В связи с введением дополнительных ограничительных мероприятий в Алтайском крае, связанных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, заявленные на Петровском бульваре 27 июня массовые праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню молодежи, а также фейерверк, отменяются, — цитирует «Бийский рабочий» городскую администрацию.

Выставки и соревнования, запланированные в микрорайонах Бийска, все-таки состоятся, уточняет издание.

Напомним, в Алтайском крае по данным на 21 июня зарегистрировали 100 новых случаев заболевания коронавирусом и шесть смертей. В последний раз такое количество инфицированных выявили в регионе три месяца назад, 30 марта.

Алтапресс