Алтапресс: Опять сотня — как три месяца назад. За сутки на Алтае ковидом заразилось в 25 раз больше, чем излечилось

В Алтайском крае, по данным на 21 июня, зарегистрировали 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и шесть смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Врачи. CC0

С начала июня число пациентов в ковидных госпиталях выросло с 460 до 1023, число тяжелобольных — со 142 до 274. За последние сутки число тяжелобольных выросло на 4, число зараженных в госпиталях — на 61. Количество новых зараженных за сутки выросло на два — с 98 до 100.

В последний раз 100 инфицированных ковидом за сутки зафиксировали 30 марта (101 человек). После этого показатель медленно снижался — 6 июня достиг минимума в 54 зараженных за сутки.

На 21 июня всего в крае инфицированных — 53 060 (в том числе 3 581 ребенок до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 47 142 пациента, из них за прошедшие сутки — 4.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1023 человека.

«Кроме этого, 225 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 11 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 202 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Коронавирус. Вакцина. CC0

«Развернуто 1432 койки, к кислороду имеют подключение 1377, с ИВЛ — 169. Резервных коек: 1432 — 1023 — 225 = 184», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 274, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 114.

За весь период наблюдений в Алтайском крае скончались 3 355 человек: из них 6 — за прошедшие сутки (4 из-за COVID-19). Всего от коронавирусной инфекции скончались 2 390 человек (по иным причинам смерти — 965).

На коронавирусную инфекцию обследовали 1 533 585 человек. На 21 июня в регионе прививается 289 955 человек: 48 779 — получили первую прививку, 241 176 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее в Алтайском крае обсудили возможность введения обязательной вакцинации от ковида.

Из новых 100 заболевших по данным на 21 июня: Барнаул — 56, Бийск — 12, Немецкий национальный район — 6, Бийский район — 4, Алейск, Славгород, Кулундинский и Топчихинский районы — по 3, Павловский, Первомайский и Усть-Пристанский районы — по 2, Алейский, Благовещенский, Михайловский и Усть-Калманский районы — по 1.

Алтапресс