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Алтапресс: Смогут ли алтайские фермеры вслед за коровами проникнуться любовью к роботам: мнения оптимиста и пессимиста

Горняк22
11 часов Ago

15 месяцев назад на животноводческом комплексе «Система» Топчихинского района была запущена первая система добровольного доения «ДеЛаваль», в народе которую называют просто роботом-дояром. И по сей день на весь аграрный край она остается единственной. В хозяйстве «Система» дояра только хвалят, говоря о возросшем качестве молока и радости коров, которым он явно пришелся по нраву. Получит ли опыт продолжение, altapress.ru выслушал два мнения на этот счет.

Коровы. Животноводство. СС0

Как появилась ферма

О том, что в мире есть такое чудо как робот-дояр, исполнительный директор «Системы» Александр Орлов впервые узнал в далеком 2013 году. Один из первых образцов мировой лидер в автоматизации животноводства — компания «ДеЛаваль» — презентовала в Казахстане. Там был и алтайский фермер, который оказался удивлен, если не больше.

«Увиденное впечатлило, — рассказал Александр Орлов. — На тот момент у нас информации о таких технологиях было совсем мало. Начали изучать».

Фермер Александр Орлов1 Фермер Александр Орлов Из открытых источников в Интернете

От мимолетной идеи до ее воплощения прошло целых шесть лет: хозяйство пережило непростые финансовые времена, по сути вновь встав на ноги. И лишь в 2019 году к проекту автоматизированной фермы решено было вернуться.

«Самое главное — я увидел интерес и блеск в глазах специалистов, потому что одного моего решения в таком вопросе не достаточно», — вспомнил тоn момент фермер.

Строительство надолго не затянулось — ферму возвели полностью своими силами за 152 дня — в «Системе» для этого есть своя квалифицированная бригада специалистов. 27 февраля 2020 года все было запущено.

Итоговая сумма затрат оказалась в пределах 25 млн рублей, 14 млн из которых ушли на покупку оборудования. Хозяйству повезло, оно вошло в государственную программу и получило компенсации в размере 40% от вложенных затрат.

Смогут ли алтайские фермеры вслед за коровами проникнуться любовью к роботам: мнения оптимиста и пессимиста2 Молочная ферма «Система» в Топчихинском районе.

К слову, автоматизация фермы самим роботом не ограничивается — это целая система кормления и доения и даже удовлетворения коров. Чешет за ушком им специальный аппарат.

Каков он — робот-дояр

Автоматизированную ферму в хозяйстве решили опробовать на первотелках — их здесь во всем стаде порядка 80%. Коровы местные — закупать на стороне «Система» не стала.

Вот тут и раскрылась проблема: вымя у первотелок оказалось не совсем сформировано, но робот-дояр справился и с этим.

Коровы. Животноводство.3 Коровы. Животноводство. СС0

Главный принцип всей системы — это добровольность. Буренка сама решает, когда ей хочется доиться. Происходит это порой и ночью, когда срабатывает инстинкт. Тогда и приходит к умному автомату.

Есть правда одно ограничение — больше четырех доек в сутки робот не допускает, считая каждую из них. Пришла буренка в пятый раз — он ее вежливо выпроваживает, пугая сжатым теплым воздухом. Как говорится, иди на выход.

Иногда происходит наоборот: буренка, по каким-либо причинам не желающая в течение 12 часов идти на дойку, попадает на карандаш. К ней начинает уже присматриваться оператор. Вне таких моментов его участие в жизни коровьего царства минимально.

Коровы. Животноводство.4 Коровы. Животноводство. СС0

Какие сделаны выводы

В фунтиковском хозяйстве сейчас три варианта содержания коров: кроме фермы с роботом, есть привычная привязная технология и беспривязная с доильным залом по типу евро-параллель.

За прошлый год по всем показателям роботизированная ферма оказалась на первом месте.

Начнем с качества молока. Его хозяйство дважды в неделю отвозит на анализы для определения нескольких параметров, в том числе соматики — количества клеток различных тканей и органов. Чем их меньше, тем соответственно молоко лучше.

Смогут ли алтайские фермеры вслед за коровами проникнуться любовью к роботам: мнения оптимиста и пессимиста5 Еще один крупный элеватор на Алтае обрел нового владельца Экономика

Так вот, соматика полученного от робота молока в разы лучше тех параметров, которые прописаны для сырья высшего сорта, рассказал Александр Орлов. «Был такой момент, когда переработчики реально не знали, что с таким молоком делать. Слишком оно оказалось хорошее», — объяснил фермер.

Еще один плюс роботизированной системы, который отмечает он, — полное отсутствие мастита у коров. За 15 месяцев, что в хозяйстве работает новомодный аппарат, не было ни одной вспышки этого заболевания вымени.

По продуктивности коров результаты тоже получились интересные: на привязном содержании средний надой — 5,5 тыс. кг молока на одну корову, на беспривязном с системой европараллель — 6,8 тыс. кг, на роботизированной ферме — 8,5 тыс. кг молока. И это при том, что доит новомодный аппарат первотелок.

При этом возводить роботизацию в ранг наивысшего приоритета в хозяйстве не планируют. Разнообразие форм содержания — вот залог успеха, считают здесь. Александр Орлов, объясняет: это важно, чтобы раскрыть потенциал каждой коровы.

Смогут ли алтайские фермеры вслед за коровами проникнуться любовью к роботам: мнения оптимиста и пессимиста6 Молочная ферма «Система» в Топчихинском районе.

О перспективах директор фермы говорит осторожно, но не исключает, что в «Системе» может появиться еще четыре робота-дояра. Александр Орлов видит в этом экономическую логику: чем больше у хозяйства будет качественного молока, тем легче выстраивать отношения с переработчиками, получая за него достойную цену.

Рентабельность производства на роботизированной ферме по итогам 2020 года и так приличная — 34% при средней по другим вариантам содержания 13%.

А что думают пессимисты

Олег Махнаков — известный в Алтайском крае бизнесмен. Его силами больше 10 лет назад появился один из самых успешных примеров молочной кооперации, когда сырье по приемлемой цене закупается у населения, доводится до нужной кондиции и отправляется на собственный маслосырзавод.

Есть у Махнакова и своя ферма. О роботизации он узнал даже раньше чем Орлов, в 2005 году, будучи в Германии. Посмотрел, посмеялся и решил, что это чудачество буржуев.

Олег Махнаков.7 Олег Махнаков. Фото: Анна Зайкова

А спустя 13 лет передумал. В 2018 году бизнесмен решил строить роботизированную ферму. Не вышло. На форуме «Алтай Агро» он объяснил почему так произошло.

Проблемы начались с этапа проектирования, специалистов такого профиля, по словам Махнакова, в регионе не оказалось.

«Да, и в России их единицы. За последние годы мы были в Канаде на роботизированных фермах. В нашей стране ездили в разные регионы, где уже по 30−40 роботов. Понимаем, что за этим будущее. Почему же у нас не строится?» — задал вопрос Махнаков.

Бизнесмен утверждает: региональная программа господдержки есть и спасибо за это минсельхозу, но не понятно на кого она ориентирована. Мелкие фермеры не пойдут, не имея нужных финансовых ресурсов для строительства даже одного роботизированного комплекса.

Коровы. Животноводство.8 Коровы. Животноводство. СС0

А для среднего бизнеса, масштабы которого требуют десятки таких объектов, объемы поддержки слишком малы. Парадокс.

Есть и другие проблемы. По словам Олега Махнакова, специалистов по 5−10 лет отработавших на роботизированных фермах максимум 10−15 на всю страну. Целенаправленная подготовка их не ведется.

Сложно и с потенциальным покупателем. Олег Махнаков утверждает, с не очень качественным, но дешевым сырьем из ЛПХ молоко с роботизированных ферм конкурировать пока не может.

Как обстоят дела в других регионах

Традиционным лидером в сфере роботизации животноводства считается Калужская область, где еще в 2018 году было под 40 таких доильных систем. В списке топов также значатся Воронежская, Рязанская области, Татарстан и Подмосковье.

Например, в Рязанской области на животноводческом комплексе «ЭкоВакино» роботизированная ферма состоит из четырех дойных корпусов, каждый из которых рассчитан на 480 голов. Всего на ферме работают 33 робота-дояра.

Алтапресс

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