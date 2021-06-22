Алтапресс: Смогут ли алтайские фермеры вслед за коровами проникнуться любовью к роботам: мнения оптимиста и пессимиста

15 месяцев назад на животноводческом комплексе «Система» Топчихинского района была запущена первая система добровольного доения «ДеЛаваль», в народе которую называют просто роботом-дояром. И по сей день на весь аграрный край она остается единственной. В хозяйстве «Система» дояра только хвалят, говоря о возросшем качестве молока и радости коров, которым он явно пришелся по нраву. Получит ли опыт продолжение, altapress.ru выслушал два мнения на этот счет.

Коровы. Животноводство. СС0

Как появилась ферма

О том, что в мире есть такое чудо как робот-дояр, исполнительный директор «Системы» Александр Орлов впервые узнал в далеком 2013 году. Один из первых образцов мировой лидер в автоматизации животноводства — компания «ДеЛаваль» — презентовала в Казахстане. Там был и алтайский фермер, который оказался удивлен, если не больше.

«Увиденное впечатлило, — рассказал Александр Орлов. — На тот момент у нас информации о таких технологиях было совсем мало. Начали изучать».

Фермер Александр Орлов Из открытых источников в Интернете

От мимолетной идеи до ее воплощения прошло целых шесть лет: хозяйство пережило непростые финансовые времена, по сути вновь встав на ноги. И лишь в 2019 году к проекту автоматизированной фермы решено было вернуться.

«Самое главное — я увидел интерес и блеск в глазах специалистов, потому что одного моего решения в таком вопросе не достаточно», — вспомнил тоn момент фермер.

Строительство надолго не затянулось — ферму возвели полностью своими силами за 152 дня — в «Системе» для этого есть своя квалифицированная бригада специалистов. 27 февраля 2020 года все было запущено.

Итоговая сумма затрат оказалась в пределах 25 млн рублей, 14 млн из которых ушли на покупку оборудования. Хозяйству повезло, оно вошло в государственную программу и получило компенсации в размере 40% от вложенных затрат.

Молочная ферма «Система» в Топчихинском районе.

К слову, автоматизация фермы самим роботом не ограничивается — это целая система кормления и доения и даже удовлетворения коров. Чешет за ушком им специальный аппарат.

Каков он — робот-дояр

Автоматизированную ферму в хозяйстве решили опробовать на первотелках — их здесь во всем стаде порядка 80%. Коровы местные — закупать на стороне «Система» не стала.

Вот тут и раскрылась проблема: вымя у первотелок оказалось не совсем сформировано, но робот-дояр справился и с этим.

Коровы. Животноводство. СС0

Главный принцип всей системы — это добровольность. Буренка сама решает, когда ей хочется доиться. Происходит это порой и ночью, когда срабатывает инстинкт. Тогда и приходит к умному автомату.

Есть правда одно ограничение — больше четырех доек в сутки робот не допускает, считая каждую из них. Пришла буренка в пятый раз — он ее вежливо выпроваживает, пугая сжатым теплым воздухом. Как говорится, иди на выход.

Иногда происходит наоборот: буренка, по каким-либо причинам не желающая в течение 12 часов идти на дойку, попадает на карандаш. К ней начинает уже присматриваться оператор. Вне таких моментов его участие в жизни коровьего царства минимально.

Коровы. Животноводство. СС0

Какие сделаны выводы

В фунтиковском хозяйстве сейчас три варианта содержания коров: кроме фермы с роботом, есть привычная привязная технология и беспривязная с доильным залом по типу евро-параллель.

За прошлый год по всем показателям роботизированная ферма оказалась на первом месте.

Начнем с качества молока. Его хозяйство дважды в неделю отвозит на анализы для определения нескольких параметров, в том числе соматики — количества клеток различных тканей и органов. Чем их меньше, тем соответственно молоко лучше.

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Так вот, соматика полученного от робота молока в разы лучше тех параметров, которые прописаны для сырья высшего сорта, рассказал Александр Орлов. «Был такой момент, когда переработчики реально не знали, что с таким молоком делать. Слишком оно оказалось хорошее», — объяснил фермер.

Еще один плюс роботизированной системы, который отмечает он, — полное отсутствие мастита у коров. За 15 месяцев, что в хозяйстве работает новомодный аппарат, не было ни одной вспышки этого заболевания вымени.

По продуктивности коров результаты тоже получились интересные: на привязном содержании средний надой — 5,5 тыс. кг молока на одну корову, на беспривязном с системой европараллель — 6,8 тыс. кг, на роботизированной ферме — 8,5 тыс. кг молока. И это при том, что доит новомодный аппарат первотелок.

При этом возводить роботизацию в ранг наивысшего приоритета в хозяйстве не планируют. Разнообразие форм содержания — вот залог успеха, считают здесь. Александр Орлов, объясняет: это важно, чтобы раскрыть потенциал каждой коровы.

Молочная ферма «Система» в Топчихинском районе.

О перспективах директор фермы говорит осторожно, но не исключает, что в «Системе» может появиться еще четыре робота-дояра. Александр Орлов видит в этом экономическую логику: чем больше у хозяйства будет качественного молока, тем легче выстраивать отношения с переработчиками, получая за него достойную цену.

Рентабельность производства на роботизированной ферме по итогам 2020 года и так приличная — 34% при средней по другим вариантам содержания 13%.

А что думают пессимисты

Олег Махнаков — известный в Алтайском крае бизнесмен. Его силами больше 10 лет назад появился один из самых успешных примеров молочной кооперации, когда сырье по приемлемой цене закупается у населения, доводится до нужной кондиции и отправляется на собственный маслосырзавод.

Есть у Махнакова и своя ферма. О роботизации он узнал даже раньше чем Орлов, в 2005 году, будучи в Германии. Посмотрел, посмеялся и решил, что это чудачество буржуев.

Олег Махнаков. Фото: Анна Зайкова

А спустя 13 лет передумал. В 2018 году бизнесмен решил строить роботизированную ферму. Не вышло. На форуме «Алтай Агро» он объяснил почему так произошло.

Проблемы начались с этапа проектирования, специалистов такого профиля, по словам Махнакова, в регионе не оказалось.

«Да, и в России их единицы. За последние годы мы были в Канаде на роботизированных фермах. В нашей стране ездили в разные регионы, где уже по 30−40 роботов. Понимаем, что за этим будущее. Почему же у нас не строится?» — задал вопрос Махнаков.

Бизнесмен утверждает: региональная программа господдержки есть и спасибо за это минсельхозу, но не понятно на кого она ориентирована. Мелкие фермеры не пойдут, не имея нужных финансовых ресурсов для строительства даже одного роботизированного комплекса.

Коровы. Животноводство. СС0

А для среднего бизнеса, масштабы которого требуют десятки таких объектов, объемы поддержки слишком малы. Парадокс.

Есть и другие проблемы. По словам Олега Махнакова, специалистов по 5−10 лет отработавших на роботизированных фермах максимум 10−15 на всю страну. Целенаправленная подготовка их не ведется.

Сложно и с потенциальным покупателем. Олег Махнаков утверждает, с не очень качественным, но дешевым сырьем из ЛПХ молоко с роботизированных ферм конкурировать пока не может.

Как обстоят дела в других регионах

Традиционным лидером в сфере роботизации животноводства считается Калужская область, где еще в 2018 году было под 40 таких доильных систем. В списке топов также значатся Воронежская, Рязанская области, Татарстан и Подмосковье.

Например, в Рязанской области на животноводческом комплексе «ЭкоВакино» роботизированная ферма состоит из четырех дойных корпусов, каждый из которых рассчитан на 480 голов. Всего на ферме работают 33 робота-дояра.

Алтапресс