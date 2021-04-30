Алтапресс: Неединогласное «за». Виктор Томенко отчитался за себя и свое правительство

Губернатор Алтайского края представил 29 апреля отчет о работе правительства региона в коронавирусном 2020 году. Свое «за» выступлению Виктора Томенко сказало большинство депутатов краевого заксобрания. Против выступила фракция ЛДПР и часть объединения КПРФ.

Отчет Виктора Томенко. Анна Зайкова.

Работать по-новому

Свое выступление Виктор Томенко начал со слов о том, что отчет — это всегда «разговор о том, что было сделано, что удалось и что не удалось».

При этом губернатор обратился к доковидной эпохе, напомнив, что за 2018 — 2019 годы экономика региона приросла на 5%, обгоняя среднероссийские темпы.

Также он указал, что в этот период на треть увеличились инвестиции в основной капитал, на 24% выросли доходы консолидированного бюджета.

Далее глава региона подчеркнул, что в 2020 году Алтайский край, как и весь мир, столкнулся с пандемией COVID-19.

Отчет Виктора Томенко. Анна Зайкова.

«Столкнувшись с пандемией коронавируса, мы были вынуждены перестроить свою работу. 26 марта я подписал первый указ о введении ограничительных мер. А 29 марта уже был зарегистрирован первый случай заболевания в Алтайском крае», — напомнил Виктор Томенко.

По словам губернатора, ковидные ограничения повлияли на все стороны жизни — экономическую активность, работу социальных учреждений, системы здравоохранения.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

С 1 мая мы ограничили режим въезда в Алтайский край. Кто мог себе такое вообразить в конце 2019 года? Повсеместно был введен масочный режим. Оценка ограничениям была разной — общество раскололось в своих мнениях. Одни хотели ограничить все и вся. Другие хотели жить по-прежнему. Властям необходимо было найти «золотую середину». При этом всегда подход к любому решению основывался на главном принципе — жизнь и здоровье жителей края были нашим приоритетом.

Особо губернатор остановился на тех сложностях, которые претерпела экономика региона и предприятия края. Бизнесу пришлось столкнуться с серьезными проблемами, чтобы удержать позиции на рынках, удержать кооперационные связи, в срок выполнить заказы и сохранить коллективы.

Отчет Виктора Томенко. Анна Зайкова.

На фоне пандемии снизился товарооборот, объем платных услуг, убытки понес общепит, снизился пассажиропоток.

Также выросла безработица. Если в начале 2020 года официально безработными числились порядка 17 тыс. человек, то к началу октября 2020 года — около 40 тыс. человек.

В то же время, по словам Томенко, в конце года ситуация начала меняться и благодаря принятым мерам безработица сократилась до 36 тыс. человек.

«Сейчас тенденция на снижение безработицы в крае продолжается», — подчеркнул губернатор.

Отчет Виктора Томенко. Анна Зайкова.

Глава региона отдельно остановился на мерах государственной поддержки пострадавшим отраслям экономики, остановился на выделенных краю федеральных средствах, отразил в своем докладе успехи отдельных сфер экономики — показателях строительства, инвестиционных вложениях, пищевой промышленности, росте фонда оплаты труда в бюджетном секторе, достижениях алтайских аграриев, сохранении крупных проектов.

При этом Виктор Томенко прямо сказал, что уровень средней заработной платы в регионе (по итогам 2020 года — 29 983 рубля) не может быть оценен никак иначе, как низкий.

Также губернатор подчеркнул, что регион выполнил все социальные обязательства и сумел перестроить работу под новые условия.

В завершение отчета Виктор Томенко поблагодарил депутатов и выразил надежду на плодотворное сотрудничество, заявив, что действующему созыву АКЗС предстоит принять стратегию социально-экономического развития края до 2035 года, а также закон о молодежной политике.

Отчет Виктора Томенко. Анна Зайкова.

Люди и бизнес ждут

Далее свое слово взяли лидеры партийных фракций в краевом заксобрании.

Первым выступил глава объединения справедливороссов Александр Молотов, который выразил мысль, что Алтайский край не так болезненно прошел пик коронавируса, как многие другие регионы.

Говоря о насущных проблемах Алтая, Молотов напомнил, что население в крае продолжало сокращаться, люди и бизнес не стали жить лучше, эффективность расходования средств далека от идеала, налицо проблема с кадрами и ростом цен.

В этой связи лидер эсеров в АКЗС подчеркнул: «Власти нужно усилить поддержку простых людей и бизнеса».

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Александр Молотов. Анна Зайкова

Также он выступил за усиление самостоятельности регионального парламента и за разделение должностей губернатора и председателя краевого правительства.

Среди одной из главных проблем Александр Молотов также назвал коррупцию, задавшись вопросом: «Власти знают, что творится в подведомственных им органах, или не знают?»

В итоге же Молотов сказал, что фракцией СР принято решение поддержать постановление АКЗС об отчете губернатора «в надежде на то, что совместная и конструктивная работа поможет улучшить жизнь жителей края».

На пороге системного кризиса

После Молотова слово взяла персек крайкома КПРФ Мария Прусакова. В первую очередь, она обратила внимание на проблемы сельских жителей, указав, что во время пандемии коронавируса проблемы ФАПов и районных больниц вышли на первый план.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

При этом Прусакова признала, что «Виктору Петровичу пришлось решать проблемы, накопленные годами».

Но в то же время она напомнила, что проводившаяся в крае оптимизация учреждений здравоохранения была реализована однопартийцами Виктора Томенко из «Единой России».

«Еще одна беда для села — мусорная реформа. Мы надеялись что вы заступитесь за селян», — подчеркнула лидер алтайских коммунистов.

Среди наболевших вопросов Мария Прусакова также указала сокращение населения Алтайского края и «беспрецедентный уровень коррупции».

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

По мнению представительницы КПРФ, все это дает основания говорить о том, что регион вскоре окажется в системном кризисе.

В итоге Прусакова заявила, что коммунисты будут голосовать против отчета губернатора.

Главный показатель — человек

После этого выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов. Он обратил внимание на том, что готовясь к отчету, мог бы использовать те же слова, что и годом ранее, лишь немного подправив цифры.

По словам Семенова, объясняется это тем, что в крае сохраняются все те же проблемы — отток населения, низкие зарплаты, рост безработицы, рост цен, жилье для детей-сирот и так далее. Также лидер «жириновцев» усомнился в реальности официальных показателей инфляции в крае.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. Владимир Семенов. пресс-служба АКЗС

Также глава фракции ЛДПР посетовал на то, что в регионе никак не примут стратегию социально-экономического развития, добавив при этом, что пока не видит оснований для того, чтобы эта программа в итоге дала шанс «перешагнуть черту, когда мы сможем конкурировать с другими субъектами».

Отдельно Владимир Семенов остановился на работе министерства здравоохранения региона, которую назвал неэффективной, припомнив, что в октябре и ноябре 2020 года рост смертности в Алтайском крае был одним из самых высоких в России.

Резюмируя, лидер фракции ЛДПР подчеркнул, что для его партии главный критерий — «это человек, наш избиратель, который хочет и готов жить на своей земле».

Владимир Семенов,

лидер фракции ЛДПР в АКЗС:

Если люди приезжают — значит власть работает хорошо, если уезжают — значит плохо. Тенденция миграционного оттока в крае остается прежней, значит нам не удалось переломить ситуацию.

Владимир Семенов. Олег Богданов, altapress.ru

В этой связи Семенов призвал краевые власти «бить в набат» с тем, чтобы краю помогали на федеральном уровне.

Что касается позиции фракции, то Владимир Семенов заявил, что ЛДПР не может поддержать постановление об отчете губернатора.

Неразделимый тандем

Последним из лидеров фракций АКЗС выступил лидер «Единой России» в краевом парламенте Сергей Приб.

Он заметил, что Алтайскому краю удалось принять удар пандемии. Кроме того, по его словам, в регионе налицо создание благоприятных условий для инвесторов и приток федеральных денег.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Сергей Приб. Анна Зайкова

По словам Приба, в крае реализуются масштабные проекты — расширение четырех полос Чуйского тракта до Бийска, газификация с общим объемом средств в 60 млрд рублей. Все это, как подчеркнул лидер фракции, доказывает эффективность работы правительства.

По мнению Сергея Приба, губернатор в полной мере отражает региональную повестку на федеральном уровне.

Говоря о проблемах региона, лидер фракции отметил, что на Алтае серьезно стоит вопрос с кадрами на местах, оттоком медицинского персонала.

Резюмируя, Сергей Приб подчеркнул: «Правительство и заксобрание — неразделимый тандем, мы вместе двигаемся в одном направлении». В итоге «Единая Россия» поддержала отчет главы региона.

Отчет Виктора Томенко. Анна Зайкова.

Как проголосовали депутаты АКЗС по отчету губернатора:

«За» — 47 депутатов

«Против» — 10 депутатов

Не голосовал — 1 депутат

Воздержался — 1 депутат

Всего на сессии присутствовало 59 депутатов АКЗС.

Алтапресс