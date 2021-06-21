Алтапресс: Призвание спасать жизни. Altapress.ru поздравляет медиков с профессиональным праздником

День медицинского работника отмечается в России в воскресенье, 20 июня. Редакция altapress.ru поздравляет всех медиков с профессиональным праздником и от души благодарит их за работу, ставшую призванием.

Медики Алтайского края. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Благодаря вашему труду, требующему невероятной самоотдачи и сил, спасаются жизни и здоровье всех нас. Особенно сейчас, когда мир уже второй год живет в условиях эпидемии коронавируса.

Спасибо за ваш труд, заботу и самоотверженность! Счастья, благополучия и, конечно, здоровья вам и вашим близким!

Алтапресс