Алтапресс: Уроборос какой-то! Стало больше ясности, почему Алтайский край плохо выполняет нацпроект «Образование»

В 2020 году Алтайский край отличился невыполнением нацпроекта «Образование». Одна из причин — срыв сроков возведения детских садов и школ в городах и селах региона. Тем временем, в крае более 23 тыс. детей нуждаются в дополнительных местах в образовательных учреждениях.

В ИД «Алтапресс» прошло заседание ОНФ, посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

В чем причина пугающей тенденции и есть ли способ снять напряжение? Острые углы изучили эксперты очередного круглого стола, организованного региональным отделением ОНФ и altapress.ru.

Пандемия , как универсальная причина

Заседание началось с бравурного отчета и довольно оптимистичных прогнозов начальника отдела реализации федеральных и региональных программ и конкурсных процедур краевого минобрнауки Инны Остяковой.

Она, прежде всего, пояснила, что Алтайский край «проваливает» нацпроект «Образование», скорее, из-за срыва графиков публикаций извещений на проведение аукционов на приобретение оборудования, нежели из-за бюджетных строек. Сейчас же, по ее словам, ситуация выравнялась — 96% закупок уже объявлены.

Остякова отметила, что в 2020 году в крае были возведены три детских сада, которые обеспечили регион 755 дополнительными местами. Еще 7 из-за сложной эпидемиологической обстановки были перенесены по срокам сдачи на 2021-й. Таким образом, в текущем году перед регионом встала непростая задача — построить 15 дошкольных образовательных учреждений.

Выполнение нацпроекта осложняется системными проблемами в строительной сфере, в частности из-за несоответствия цены контракта реальной стоимости объектов подрядчики не особо спешат на аукционы.

Инна Остякова и Александр Котельников. Анна Зайкова.

Разъяснения со стороны федеральных Минстроя и ФАС некоторых пунктов № 44-ФЗ, позволяющих увеличить стоимость проектов, не дали «существенного облегчения», потому что пока нет конкретной методики расчета.

Директор организации «Алтайстройзаказчик» Алексей Котельников призвал присутствующих трезво взглянуть на вещи. Он отметил, что проблемы в сфере бюджетных строек есть, но они планомерно решаются. Строительство, хоть и с пробуксовкой, но ведется. Сейчас заказчик курирует возведение детских садов в Барнауле, Белокурихе, Рубцовске, селах Ая, Тальменка, Целинное, Залесово, Поспелиха, Топчиха, Фирсово, Воеводское и т. д.

В ИД «Алтапресс» прошло заседание ОНФ, посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

Есть положительный результат — 1 июня в Камне-на-Оби прошло торжественное открытие современного и технологичного детского сада. В текущем году начали строить школы в Повалихе (360 мест), Ларичихе (360). В перспективе — возведение дошкольных учреждений в селах Шульгин Лог (80 мест), Шахи (140 мест) и т.д.

Представитель организации-заказчика также отметил, что все объекты отслеживаются. На ряде из них есть проблемы, но они решаются. Одна из ключевых — срыв сроков строительства. В случае невыполнения обязательств одним из подрядчиков на его место в оперативном режиме ведется поиск другого, более надежного.

Аномальная зона Боровихи

Александр Котельников. Анна Зайкова.

Спикеры не могли обойти стороной резонансную историю с образовательными учреждениями в селе Боровиха Первомайского района. Муниципалитету стойко не везет с бюджетными стройками.

Начать следует с детского сада. Для его возведения на краю населенного пункта был выделен участок земли. На нем росло около 50 сосен. Район взялся подготовить надел и вырубить зеленые насаждения.

Александр Котельников пояснил, что как только муниципалитет приступил к работам, у Рослесхоза возникли вопросы к законности этих действий. Начался спор, данные сверяли с генеральным планом. Спустя время пришли к решению — муниципалитет должен перевести участок в категорию «земли поселений». Только после этого надел станет пригоден для возведения детсада.

В ИД «Алтапресс» прошло заседание ОНФ, посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

Строительство начнется после проведения аукциона и не раньше 2022 года. При благополучном стечении обстоятельств и надежном подрядчике, через полтора года на краю Боровихи, вероятно, все же появится новый детский сад.

Что касается школы, то по словам Александра Котельникова, ее должна была запроектировать и построить администрация Первомайского района. Но ничего не вышло. В итоге заботу о судьбе будущего учебного заведения, которое уже несколько лет ждут сельчане, в 2019-м взял на себя «Алтайстройзаказчик».

В феврале 2020-го проект был готов и уже прошел госэкспертизу. Однако он попал на аукцион в тот самый момент, когда безудержно начали расти цены на стройматериалы. Желающих взяться за строительство не нашлось. Сейчас проект школы в Боровихе актуализируется. А главное — пересматривается стоимость контракта, что немаловажно для поиска хорошего подрядчика.

«Рукотворные» проблемы

В ИД «Алтапресс» прошло заседание ОНФ, посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

Оптимистичный настрой не разделили другие участники заседания ОНФ.

Так, Юрий Ряполов, член исполкома ОНФ, отметил: краевое правительство, профильные комитеты и другие структуры, так или иначе отвечающие за бюджетные стройки, недостаточно активно включаются в проблемы подрядчиков. Тем временем, нерешенные вопросы копятся.

Спикер разделил их на объективные и «рукотворные». И если с первыми все более или менее понятно (как, к примеру, с повышением цен на стройматериалы), то вторые можно решить только волевым решением власти.

Юрий Ряполов. Анна Зайкова.

Для этого, считает Ряполов, на уровне зампредседателя правительства Игоря Степаненко должен быть создан координационный орган. Только так можно оптимизировать разрозненную работу министерств и комитетов. Ведь они зачастую перекладывают вину и ответственность друг на друга.

Среди «рукотворных» проблем представитель ОНФ назвал: несоответствие проектов современным нормативам, сложности при пересчете цены контракта, формальный расчет смет без привязки к реальной ситуации на рынке, невозможность заменить материалы на другие, не заложенные в проектной документации и т. д.

В ИД «Алтапресс» прошло заседание ОНФ, посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

«Приведу простой пример. Сейчас в Алтайском крае практически нельзя купить лес. В Алтайском крае! Кто это должен решать? Подрядчик? Он не сможет, потому что с ним просто никто не будет разговаривать. Проблему, как минимум, нужно решать на краевом уровне. Или еще пример: сложности с покупкой утеплителя. Его не производят в регионе. Возникает вопрос — почему нельзя простимулировать наших предпринимателей, чтобы они запустили его производство здесь?» — задавался вопросом Юрий Ряполов.

Каждая из вышеуказанный проблем, уверен эксперт, не только тормозит сроки строительства детских садов и школ, но и ставит под угрозу успешное завершение данных проектов. И здесь без эффективного межведомственного взаимодействия будет сложно что-то кардинально изменить в лучшую сторону.

Когда ТЗ из разряда «ХЗ»

Александр Жокин. Анна Зайкова.

Со стороны застройщиков позицию Юрия Ряполова поддержал главный инженер «Селфа» Александр Жокин. Он подчеркнул, что львиная доля накопившихся проблем решается на «раз-два». И начать нужно с четкого технического задания.

Порой, заказчик не всегда понимает, что в конечном итоге он хочет получить. В результате, часть помещений оказывается не функциональной или не может быть использована по назначению.

«На сегодняшний день технологические нюансы профильными министерствами не отрабатываются. Например, есть два идентичных детских сада. Заведующая одного из них согласна на кабинет на втором этаже, а другого — против. В итоге, нам приходится вносить изменения в один из проектов», — рассказал Жокин.

Александр Жокин. Анна Зайкова.

Он добавил, что нередко застройщики вынуждены как-то выкручиваться уже на финальном этапе возведения социального объекта.

Еще один острый угол — это настоящий бюрократический уроборос. Иначе говоря, кольцо змей, кусающих друг друга за хвосты.

«Нередко мы консультируемся по проектам с МЧС. Нам выдают список замечаний, составленный в соответствии с обновленными нормативами. С ним мы идем в проектный институт, но там не могут внести изменения, потому что это типовой проект. И так далее по кругу», — пояснил представитель «Селфа».

Построив объект по типовому проекту, не соответствующему современным нормам, впоследствии застройщик может столкнуться с проблемами при его передаче заказчику.

В ИД «Алтапресс» прошло заседание ОНФ, посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

Во-первых, это несет большие убытки. В течение всего времени простоя девелопер будет за свой счет содержать объект. В зимний период суммы, выплачиваемые ресурсоснабжающим организациям, доходят до 500 тыс. рублей в месяц.

«Во-вторых, претензии будут именно в адрес застройщика, который „все неправильно сделал“. И доводы о том, что объект возведен строго по проекту (хоть и не советующему современным нормативам), никого не волнуют», — подчеркнул Жокин.

При этом, подстраховать не получится, ведь проектировщики также связаны с № 44-ФЗ и не готовы взять на себя ответственность, чтобы изменить типовой проект. Более того, все последующие переделки подрядчик финансирует из своего кармана. В конечном счете страдают дети, вовремя не получившие места в школах и детских садах.

Константин Илясов. Анна Зайкова.

Кстати, здесь кроется и еще одна причина «хромоты» реализации бюджетных строек — кто должен содержать объект после его сдачи в эксплуатацию, если передача заказчику затягивается? Пока это бремя лежит на застройщиках.

Справка

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Константин Илясов пояснил, что для получения лицензии на ведение образовательной деятельности нужно заручиться заключением государственного пожарного надзора.

От разработки проекта до ввода в эксплуатацию проходит не один год. За это время нормативы могут существенно измениться. Из-за этого подрядчикам нередко приходится переделывать конструктивы. В итоге сроки срываются. Само ведомство готово регулярно консультировать строителей для выявления несостыковок.

«Разумный вывод из ситуации — на этапе начала строительства, если появляются сомнения в конструктивном решении, обращаться к сотрудникам госпожнадзора и вместе их решать», — отметил Илясов.

Еще один камень в проекты школ и детских садов

Константин Ветров. Анна Зайкова.

Эксперт регионального отделения ОНФ Константин Ветров отметил ухудшение качества проектов. В частности, профильные институты крайне формально относятся к формированию смет контрактов, так как сверка характеристик не входит в обязанности их сотрудников. В этом, по его мнению, кроется проблема с ценообразованием.

«Нужно усиливать работу с проектными институтами, включать их в диалог и обращать внимание на эту проблематику, чтобы расчет делался не по формальному признаку», — заключил спикер.

Слова представителя народного фронта подтвердила и замглавы администрации Каменский района Марина Иост. Ее муниципалитет стал счастливым обладателем нового современного детского сада.

В ИД «Алтапресс» прошло заседание ОНФ, посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

«Мы сталкивались с проблемой некачественного проектирования, когда в документы заложена сушилка для рук, но нет розетки. Есть картофелечистка, но нет отверстия для утилизации отходов. Важно обратить внимание на проектную документацию, возможно, ее достаточно просто актуализировать», — отметила она.

Проблемы муниципалитетов

Денис Милованов. Анна Зайкова.

Тем временем, добавил член регионального штаба ОНФ Юрий Ряполов, потребность в новых местах в школьных и дошкольных учреждениях края уже превышает 23 тыс. человек.

Так, в Бийске два объекта оказались в подвешенном состоянии из-за финансовых проблем подрядчиков: школа в микрорайоне 16 А на 500 мест и детский сад-ясли на ул. Мартьянова, 42-а на 200 мест. Об этом на заседании ОНФ рассказал глава по строительству Бийска Денис Милованов.

Камнем преткновения стал все тот же № 44-ФЗ, регламентирующий сферу закупок для государственных и муниципальных нужд. На сегодняшний день работы на объектах временно прекращены. Администрация наукограда активно ищет выход из сложившейся ситуации — время уходит, сроки срываются.

В ИД «Алтапресс» прошло заседание ОНФ, посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

Кроме того, спикер отметил, что город уже начал ощущать проблемы и с новыми контрактами на строительство. Даже проверенные, социально ответственные подрядчики не спешат за них браться. Их отпугивают туманные перспективы строительного рынка в сфере бюджетных строек.

Не меньше проблем и в пригороде Барнаула. В Первомайском районе сейчас строятся две школы (в Фирсово и Повалихе), но муниципалитет никак не может прорваться в краевую адресную инвестиционную программу, чтобы «откапиталить» старые здания других учебных заведений. Об этом рассказал председатель комитета по образованию района Александр Амельченко.

В ИД «Алтапресс» прошло заседание ОНФ, посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

Начальник комитета по социальной политике Троицкого района Александр Глушков рассказал, как обстоят дела в школе, где обрушился парапет. Резонансная история произошла в марте этого года.

После проведенной экспертизы было решено частично закрыть образовательное учреждение. Вероятнее всего, учиться дети будут в помещениях Троицкой ЦРБ. Администрация района решает вопрос о безвозмездной передаче части здания больницы для нужд школы с краевым минздравом.

Надо продолжать стройку

Юрий Пургин. Анна Зайкова.

В завершение встречи участники подвели итоги. Все спикеры сошлись во мнении, что в сфере бюджетных строек скопилась масса серьезных проблем, требующих решений на федеральном и региональном уровнях.

Но, прежде чем обращаться к власти, участники заседания договорились собрать в единый документ все тезисы и предложения, прозвучавшие в рамках круглого стола.

В частности, о методике пересчета цены контракта, развитии института заказчика в сторону проектного офиса, дорожных картах и оптимизации цепочку сторон, задействованных в бюджетных стройках и т. д.

В ИД «Алтапресс» прошло заседание ОНФ, посвященное строительству социальных объектов. Анна Зайкова.

Все это найдет отражение в резолюции, которая будет транслироваться наверх.

«Я думаю, мы движемся в правильном направлении. Да, есть проблемы. Ценовая история текущего года стала серьезным вызовом для всех. Полагаю, мы эту проблему решим и будем двигаться дальше. Надо продолжать стройку текущего года с заделом на будущее», — резюмировал Александр Котельников.

Жаль, что столь важный круглый стол ОНФ проигнорировали профильные министры краевого правительства и сам вице-губернатор Игорь Степаненко. А ведь им наверняка было бы что услышать. Чтобы улучшить межведомственную координацию.

Алтапресс