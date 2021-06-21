Алтапресс: Руководителям барнаульских управляющих компаний вновь грозит уголовное преследование

В Барнауле расследуют два уголовных дела, связанных с распродажей коммунальных долгов населения, организованной сотрудниками управляющих компаний, сообщил altapress.ru источник в правоохранительных органах. Обвиняемых в этих делах пока нет. Но за действиями, заинтересовавшими силовиков, просматриваются знакомые лица, уже имеющие судимость за преступления в ЖКХ. Фабула дел необычная — рассказываем подробности.

Продажа долгов населения. Pixabay.com

Теряли миллионы

В поле зрения правоохранительных органов попала деятельность барнаульских управляющих компаний «ЕТРО», «Столица», «Трест» и «Барнаул». Все они тесно связаны друг с другом — ведь их работой руководили или руководят Антон Крупин и его бывшая жена Екатерина Крупина.

Тревогу забили поставщики тепла и воды еще в 2016—2019 годах. Они заявили, что эти УК массово распродают долги населения за отопление и горячую воду. А в результате этих операций им, поставщикам, наносят многомиллионный ущерб.

И вот в ноябре 2020 года в следственной части СУ МВД по Барнаулу возбудили по этим фактам дело о мошенничестве. Это первое подобное дело в России — ранее подобные операции не становились предметом уголовного преследования.

Продажа долга. Pixabay.com

Не выдержали соблазна

Напомним здесь важную деталь о расчетах в ЖКХ.

На счета управляющих компаний поступают не только деньги за дворника, ремонт подъездов и управленческие услуги (первая строчка квитанции — «текущее содержание»), но и за отопление, воду и канализацию — платежи, предназначенные коммунальным компаниям.

«Текущее содержание» — законный доход УК. А вот поставщикам «управляшки» обязаны перечислять все, что им причитается. Обязаны они и взыскивать долги населения за отопление, воду и тэ пэ — иначе эти долги взыщут с них самих. Так в ЖКХ организованы расчеты.

Квитанция ЖКХ. Altapress.ru

До недавнего времени многие уголовные дела на директоров УК возбуждали из-за того, что те «заворачивали» чужие платежи на счета своих фирмочек. Ну и использовали деньги на свои потребности.

Деньги это большие: до 80% квитанции — именно оплата за воду, тепло и т.п.

За подобные операции в регионе осудили с десяток экс-директоров УК. Среди них был, к слову, и Антон Крупин, получивший за это в 2020 году условный срок (3 года 8 месяцев) и запрет заниматься коммерческой деятельностью в ЖКХ.

Уголовное дело. открытые источники (CC0)

Операция «переуступка»

Но, судя по материалам нынешнего уголовного дела, сотрудники упомянутых в первых строках «управляшек» открыли новый способ зарабатывать на населении, не оказывая ему за это никаких полезных услуг.

Управляющие компании, накопив долги населения за отопление и воду, продавали их — причем в 10 раз дешевле номинала. Скажем точнее: УК уступали право взыскивать задолженность другим фирмам и ИП, заключив с ними договор цессии.

За это УК получала 10% от задолженности — скажем, за «проданный» долг в 17 млн рублей на счет УК «падало» 1,7 млн. После заключения договора бухгалтер исчислял у себя долг жильца.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

А взыскивать долги с каждого жильца брались фирмы-покупатели. Что в этом плохого?

То, что жильцы гасили свои долги за тепло и воду уже не коммунальным компаниям, а фирмам, вообще не имевшим отношения к коммунальной сфере, объяснил источник корреспонденту altapress.ru.

А поставщики, которые, собственно, и несли затраты на производство тепла и воды и их доставку в дома, не получали ничего.

Скупкой задолженности населения за коммунальные услуги в крае занимались фирмы «Альфа и Омега», «Центр СДО», «СДИ», «Велес», индивидуальные предприниматели Майзингер, Поподьин, Кулагин, Гнедко, Ивлев.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Распорядились чужим

Антон Крупин, объясняя заключение договоров уступки еще в июле 2018 года, утверждал, что управляющие компании не в состоянии взыскать долги сами, приставы работают плохо. Он предлагал забрать долги, в частности, энергетикам из «Барнаульской генерации». Но та от этого отказалась.

«Если они отказываются его забирать, а я его не могу взыскать, что мне с долгами делать? Приходится продавать», — говорил он корреспонденту altapress.ru.

Продажа долга. Pixabay.com

Однако в правоохранительных органах все же усмотрели в этой схеме признаки мошенничества — статья 159 УК РФ.

Логика вот в чем: платежи за отопление и воду — целевые и управляющим компаниям не принадлежат, продавать долги за коммунальные ресурсы можно только самим «ресурсовикам».

А в данном случае управляющие компании распорядились чужим имуществом и нанесли ущерб поставщикам в особо крупном размере, пояснил источник в правоохранительных органах.

Уголовный кодекс. Анна Зайкова

Свидетельствует об умысле

Из материалов дела видно: коммунальщики предупреждали руководителей этих УК, что уступка коммунальных долгов этим фирмам незаконна. Предупреждала их и прокуратура.

В распоряжении altapress.ru есть обращение прокурора Ленинского района от 2018 года. В нем прокурор требует безотлагательно прекратить нарушение и рассмотреть вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Из документов следует: Крупина, будучи гендиректором УК «Столица», приняла меры и вынесла замечание Крупину — он в тот момент трудился исполнительным директором «Столицы».

При этом договоры уступки за подписью обоих Крупиных заключались и после этого «сверхстрогого наказания». В правоохранительных органах полагают: раз знали о незаконности и продолжали нарушать, значит, был «умысел на причинение ущерба».

Деньги и отопление. Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Дорога к банкротству

Ущерб поставщикам, нанесенный «продажей долгов населения» только одной из четырех упомянутых выше управляющих компаний, следствие оценивает в 17 млн рублей. Но это, по данным altapress.ru, не окончательная сумма.

Добавим, что представитель СГК в ходе следствия высказал предположение: продав долги населения фирмам-взыскателям, «управляшки» еще и «намеренно лишили себя источников погашения» задолженности за отопление и горячую воду. Ну и тем самым подтолкнули себя же к банкротству.

Энергетик попал в точку. В «ЕТРО» и «Столице» весной введено наблюдение, заявление о несостоятельности УК «Барнаул» в мае подали налоговики.

Банкротство. СС0

Первое , но не единственное

Между тем, уголовное дело о мошенничестве, связанное с продажей долгов, не единственное в Барнауле. 29 апреля в следственной части СУ МВД по Барнаулу возбудили аналогичное дело по УК «Индустриальная».

В мае 2019 года эта УК уступила долги населения за отопление, воду и водоотведение почти на 9 млн рублей, получив за это около плату — 1 млн. Хотя поставщики услуг и ее грозно предупреждали о незаконности операций.

Купила долги фирма «Быстрые судебные взыскания».

В правоохранительных органах предполагают: за действиями УК «Индустриальная» стоит Денис Сучков, бывший руководитель УК «Доверие». В 2016 году он уже был осужден за преступления по двум статьям Уголовного кодекса — «мошенничество» и «присвоение и растрата».

Уголовное дело по статье «мошенничество». Pixabay.com

Обвиняемые будут

Так или иначе — в обоих уголовных делах пока нет обвиняемых. По имеющейся у altapress.ru информации, в мае была назначена комплексная экономическая экспертиза.

Ожидается, что по ее итогам и предъявят обвинения причастным к незаконным схемам лицам. Ориентировочно это может произойти в июле-августе.

А потерпевшими по обоим уголовным делам признаны «Барнаульская генерация», «Барнаульский водоканал» и МУП «Энергетик». Когда дело дойдет до суда, оно наверняка не будет простым и, возможно станет важным прецедентом.

P.S. О других уголовных делах, связанных с деятельностью управляющих компаний, мы напишем в ближайшее время.

СГК. Анна Зайкова

Почему продажа коммунальных долгов незаконна?

Платежи населения за отопление , воду и водоотведение имеют целевое назначение — оплата услуг ЖКХ , оказанных ресурсоснабжающей организацией.

воду и водоотведение имеют целевое назначение — оплата услуг ЖКХ оказанных ресурсоснабжающей организацией. До перечисления платежей за отопление , воду и водоотведение на счет ресурсонабжающей организации их собственниками являются жильцы дома.

воду и водоотведение на счет ресурсонабжающей организации их собственниками являются жильцы дома. Эти платежи не являются имуществом управляющей компании , она не может ими распоряжаться по своему усмотрению.

она не может ими распоряжаться по своему усмотрению. УК , получая от населения плату за коммунальные услуги , обязана перечислить ее ресурсоснабжающей организации.

получая от населения плату за коммунальные услуги обязана перечислить ее ресурсоснабжающей организации. Сделки по уступке права требования долгов населения за коммунальные услуги ничтожны.

Работа УК оплачиваемая , она обязана закладывать обоснованные расходы на истребование долгов за услуги ЖКХ.

Источник: Жилищный кодекс РФ, Постановление правительства РФ № 416 от 15 мая 2013 года, определения Верховного суда РФ от 12 апреля 2019 года и 6 августа 2018 года и другие.

Алтапресс