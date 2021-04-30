ГОРНЯК22 30.04.2021
Коронавирус

Алтапресс: Народный вопрос. Что делать с бродячими собаками?

Горняк22
8 часов Ago

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Здравствуйте. Куда жаловаться на нападение бездомных собак? Обращалась везде: в „Ласку“, в комитет дорожного хозяйства, в администрацию. Все только письмами отписываются, а ситуация не улучшается. Что делать?». Мы узнали у юриста — отвечаем.

Бездомная собака СС0

Кто в ответе

По закону органы местного самоуправления наделены полномочиями по обращению с животными без владельцев в части их отлова, содержания и возврата на прежние места обитания.

Правительством Алтайского края был утвержден Порядок обращения с бездомными животными. В документе сказано, что осуществлять деятельность могут не только органы самоуправления, но и привлеченные ими частные лица и индивидуальные предприниматели. А органом власти, ответственным за работу с бездомными животными является краевое управление ветеринарии.

Барнаульский юрист Андрей Сандаковский объясняет, что заявки на отлов подаются исполнителю мероприятий в письменной или устной форме, в том числе по телефону. И подлежат регистрации в журнале по форме, утвержденной госорганом.

Бездомная собака 1 Бездомная собака СС0

Куда звонить

Информация о номерах контактных телефонов, по которым принимаются заявки, должна размещаться на официальном сайте органа местного самоуправления и в СМИ. После оформления заявки, отлов незамедлительно организуется.

При появлении безнадзорных животных можно обратиться в:

  • Отдел по благоустройству и озеленению комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (тел. 371−601, 371−620);
  • Диспетчерскую организации, занимающейся отловом и содержанием безнадзорных животных (тел. 573−557);
  • Отдел полиции УМВД России по Барнаулу.
  • Приют «Ласка» 8 (3852) 57-35-57, 8−909−501−25−79.

Согласно статье 23 ФЗ «О полиции» сотрудники внутренних органов имеют право применять огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан.

Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

Алтапресс

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