ГОРНЯК22 28.04.2021
Коронавирус

Алтапресс: Вода отступила от барнаульского Затона

Горняк22
2 часа Ago

В Затоне отрыли движение по дороге на остров Шубинский, сообщили в администрации Барнаула.

Дорога на остров Шубинский. barnaul.org

На утро 27 апреля уровень воды в Оби у Барнаула составил 369 см над нулем водомерного столба.

За сутки вода опустилась на 44 см, говорится на сайте Алтайского ЦГМС.

Движение открыли от ул. Якорной до дороги, идущей от ул. Матросской.

Дорогу закрывали 19 апреля.

Гидрологическая обстановка в крае, по последним данным МЧС, стабильная.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Алтайский минздрав так и не выяснил, почему в барнаульской больнице перепутали вакцины от гепатита и ковида

Алтапресс: Алтайский минздрав так и не выяснил, почему в барнаульской больнице перепутали вакцины от гепатита и ковида

Горняк22
2 часа Ago
Расследование инцидента в горбольнице № 12 Барнаула, где пациенту поставили прививку от коронавируса вместо вакцины от гепатита, пока не завершено. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского...
Алтапресс: «Въедалась в каждую ноту». Барнаульская актриса, получившая «Золотую маску», рассказала о церемонии и своем успехе

Алтапресс: «Въедалась в каждую ноту». Барнаульская актриса, получившая «Золотую маску», рассказала о церемонии и своем успехе

Горняк22
2 часа Ago
23 апреля актриса Алтайского музыкального театра Мария Евтеева получила главную театральную премию страны «Золотая маска». Специально для altapress.ru артистка рассказала о внутренней...
Алтапресс: Криком точно достучусь. Как корреспонденты altapress.ru внедрились в попрошаечный бизнес Барнаула и слезно вымаливали копейку

Алтапресс: Криком точно достучусь. Как корреспонденты altapress.ru внедрились в попрошаечный бизнес Барнаула и слезно вымаливали копейку

Горняк22
2 часа Ago
«Сколько ж вас, просильщиков, развелось!» — слышно от прохожих. Эти и другие недовольства относятся к попрошайкам Барнаула, стоящим «на точках». Кто и почему меняет офис на протянутую руку...
Алтапресс: Министр образования объяснил, как будут работать школы и детсады на майские праздники в Алтайском крае

Алтапресс: Министр образования объяснил, как будут работать школы и детсады на майские праздники в Алтайском крае

Горняк22
2 часа Ago
Внезапный указ президента о «слиянии» майских праздников в длинные каникулы заставил перестроиться учреждения образования. В начале мая закроются школы, а детские сады будут работать...

Читать по теме:

ВТОПЕ: