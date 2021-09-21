ГОРНЯК22 21.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Наименьший прирост зараженных ковидом в стране показала Республика Алтай

Горняк22
8 часов Ago

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Республике Алтай — 0,12%, сообщает РИА «Новости».

Коронавирус. Пандемия. CC0

В российском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Республика Алтай показала наименьший прирост инфицированных.

«На втором месте Москва и Бурятия — 0,15%, на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ и Карачаево-Черкесская Республика — 0,18%», — рассказали журналистам.

По данным республиканского штаба, за сутки на Алтае выявили 21 случай заражения ковидом и две смерти, а за весь период пандемии — 21 277 случаев.

В Алтайском крае за сутки — 240 случаев заболевания коронавирусом и 23 смерти, а всего инфицированных — 75 197.

Алтапресс

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