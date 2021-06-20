Алтапресс: В Барнауле обсудили освоение земли на Речном вокзале ради «точки притяжения» с конкретными «точечками»

В Барнауле прошло расширенное заседание Совета Общественной палаты, на котором рассмотрели комплексное благоустройство территории Речного вокзала, сообщает мэрия.

Что изменится на территории Речного вокзала. Барнаул. t.me/barnaulfm.

Зампред Общественной палаты Петр Фризен отметил, что в последнее время жители Барнаула активно обсуждают, что именно власти планируют построить на месте Речного вокзала.

«Этот участок безусловно представляет интерес, место историческое, здесь любят отдыхать горожане. В настоящее время у этой площадки появился собственник, который предлагает изменить его в лучшую сторону, сделать более удобным, комфортным и многофункциональным. В перспективе мы получим благоустроенную площадку, которая украсит наш город», — заверил он.

В частности, подчеркнул Фризен, в городе появится уникальная «точка притяжения», которая со временем станет одним из символов Барнаула.

Согласно концепции, «точкой притяжения» должны стать — два жилых дома, многоуровневый гараж, автостоянка, пешеходная зона, общественная парковка, фитнес-центр, 25-метровый бассейн, частный детский сад на 80 мест и благоустроенная набережная.

Открытым остается один вопрос — станет ли обновленная набережная доступной для барнаульцев, которые будут идти к «точке притяжения».

На заседании заверили, что доступ сохранится — территорию для благоустройства в 2022 году в ходе интернет-голосования выбрала большая часть горожан.

Кроме того, предусмотрено размещение причала и помещения для Барнаульского речного порта — это значит, что пассажирские перевозки речным транспортом сохранятся, что в свою очередь означает, что разгонять людей с набережной не будут.

Барнаульцев заверили, что после благоустройства вместо старого здания Речного вокзала появится уникальный, современный, многофункциональный объект, который станет украшением и гордостью города.

Ранее в здании бывшего барнаульского речвокзала демонтировали уникальное мозаичное панно из полудрагоценных камней.

Алтапресс