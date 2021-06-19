Алтапресс: Сибирский губернатор пожаловался вице-премьеру на нехватку вакцины от ковида

Глава Томской области Сергей Жвачкин во время правительственного видеоселекторного совещания о темпах вакцинации от СOVID-19 попросил вице-премьера российского правительства Татьяну Голикову увеличить поставки вакцины от коронавируса в регион.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова

Регион получил 140 тыс. доз вакцины. Первым компонентом вакцинировано почти 123 тыс. человек, оба компонента поcтавили почти 99 тыс. 44% вакцинированных — люди старше 60 лет. В области развернуто 39 пунктов вакцинации, возможность вакцинации есть в каждом ФАПе, работают мобильные группы медиков, пишет Тайга.инфо.

«В последнее время мы получаем в среднем 3 тыс. доз в неделю. Притом, что в регионе развернуты мощности на 7 тыс. прививок в сутки! Все, что получаем за неделю, мы можем использовать за полдня, — отметил губернатор Сергей Жвачкин. — Люди ждут вакцину, и нам нужно ликвидировать очереди. Прошу в ближайшую неделю направить нам 50 тыс. доз и в каждую последующую — не менее 18 тыс.», — обратился Сергей Жвачкин к Татьяне Голиковой.

Вице-премьер поручила министру здравоохранения Михаилу Мурашко ликвидировать дефицит.

В октябре 2020-го президент РФ Владимир Путин рассказал о «железной» проблеме производства вакцины от коронавируса.

Основная проблема для массового производства вакцины от коронавируса заключается в нехватке соответствующего оборудования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет».

Глава государства признал, что есть проблемы с наличием объема «железа», и необходимо его дополнительно приобрести или создать.

Алтапресс