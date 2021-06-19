Алтапресс: Вакцинация или крах бизнеса. Алтайский депутат призвал губернатора обязать всех прививаться от ковида

Владимир Семенов, руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте, призвал губернатора ввести в Алтайском крае обязательную вакцинацию. Пандемия не закончилась, количество зараженных начало расти, а новый локдаун угробит бизнес — так он объяснил свой призыв. «Локдауна нельзя допустить ни в коем случае», — согласился с ним спикер АКЗС Александр Романенко.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

«Ничего еще не закончилось»

О введении обязательной вакцинации населения Владимир Семенов заявил в ходе обсуждения исполнения бюджета 2020 года, во время которого волей-неволей затронули тему пандемии.

Депутат поблагодарил правительство за то, что очень точечно вводило и отменяло антиковидные ограничения.

Однако, по его словам, ничего еще не закончилось — все только начинается. И это видно по цифрам роста заражений коронавирусом в Москве да и стране в целом.

Владимир Семенов. Анна Зайкова/altapress.ru.

«Есть такая страна Израиль»

На 18 июня в Алтайском крае намечено заседании оперштаба. На нем будет решаться вопрос — надо ли уже вводить ограничения в регионе и какие, если все-таки надо. Однако Семенов убежден: вводить надо не ограничения, а обязательную вакцинацию.

Есть такая не совсем отсталая страна Израиль. Живут там люди, которые как-то худо-бедно с медициной разбираются. Эти люди думают не только о стране, но и о себе. Мы с вами сейчас думаем о дополнительных ограничениях, а они уже сняли полностью масочный режим, — заявил депутат.

В Израиле, по его словам, масочный режим сохраняется лишь в отдельных специальных отделениях больниц и поликлиник и в самолетах. И сейчас страна вакцинирует детей 12−18 лет. И депутат призвал Алтайский край идти таким же путем.

Добавим к словам депутата, что в Израиле полностью привито (то есть получили две дозы вакцины) около 60% населения, по данным на 16 июня, данные Gogov.ru. В Алтайском крае — только 10,36%. По данным на сегодня, там заразились ковдом 27 человек. В России — более 17 тыс.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки. СС0

«Локдаун нельзя допустить»

Семенов считает: если мы сейчас, в этот высокий сезон, введем ограничения и остановим наш бизнес, в том числе туристический, общепит и развлечения, «мы просто убьем все».

С тем, что локдаун (то есть полное закрытие) «ни в коем случае нельзя допустить», согласился спикер АКЗС Александр Романенко. Но для этого нужно ввести какие-то «ограничительные, запретительные мероприятия» и по примеру других регионов, возможно, действительно ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.

Сейчас, впрочем, Романенко скорее за усиление информирования и агитации за прививки и, возможно, пока не стоит заставлять прививаться.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Александр Романенко. Анна Зайкова

Ну, надо нам понять всем. На сегодня в Алтайском крае привито чуть менее 300 тыс. человек. Надо к сентябрю привить 1,1 млн. За два месяца 800 тыс. человек — это очень сложная задача. Людей, во-первых, надо к этому подвигнуть и, во-вторых, надо получить еще и препараты для вакцинации, — заявил председатель АКЗС.

Ситуацию Романенко назвал очень сложной, и на вопрос, возможно ли введение в крае локдауна, он ответил: «Трудно сказать».

По данным оперштаба, количество заряжений в Алтайском крае тоже начало расти. За прошедшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания, неделю назад, 10 июня, было 63. Ранее ввести обязательную вакцинацию по всей России или хотя бы отдельных категорий граждан призвала глава Роспотребнадзора.

А темпы вакцинации в России действительно низкие. Хотя бы одну прививку получили лишь 13,27% населения. Для сравнения: Германия — 49%, Италия почти 50%, Испания 47%, Турция 28%. И количество новых заражений там постепенно снижается.

Алтапресс