Алтапресс: В Алтайском крае смягчили ковидные ограничения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 1 декабря обновил ковидный указ.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Антон Федотов, пресс-служба правительства Алтайского края

Решено, что в регионе не будет, как в прошлом году, вводиться запрет на проведение новогодних мероприятий, но доступ на них получат только вакцинированные, либо переболевшие ковидом не более полугода назад, либо предоставившие медотвод + свежий ПЦР-тест.

Кроме того, оперштаб снял запрет на оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 6:00, но доступ по QR-коду в общепит не отменяется.

В новой редакции указа также с 50 до 70% увеличилась норма заполняемости помещений в театрах, кинотеатрах, концертных залах, клубах, спортивных объектах, цирках и бассейнах.

При этом общее количество участников по-прежнему не может превышать 500 человек.

Запрет на проведение дискотек, в том числе в ночных клубах, сохранился.

Предъявление QR-кодов остается обязательным в ранее уже установленных местах (ТРЦ, кинотеатры, фитнес и так далее).

Изменились правила заселения в гостиницы: при отсутствии QR-кода можно предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Режим самоизоляции сохраняется для находящихся на территории Алтайского края граждан в возрасте старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию или перенесли COVID-19 более полугода назад, при этом не имеют медицинских противопоказаний к вакцинации.

Ранее министерство спорта Алтайского края разрешило проведение игр со зрителями.

Алтапресс