Алтапресс: В 100 млн рублей обойдется снос трубы и устранение последствий обрушения на ТЭЦ-2 Барнаула

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) потратит порядка 100 млн рублей на устранение последствий обрушения трубы на ТЭЦ-2. В эту сумму входит и демонтаж рухнувшего сооружения. Завершить все работы должны к началу отопительного сезона.

Разрушенная труба на ТЭЦ-2 Барнаула. Скриншот сюжета vesti22.tv

Разбирать трубу будут вручную с помощью башенного крана по одному метру в день, рассказал директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Строительство новой не планируется.

«ТЭЦ-2 обладает большим резервом мощностей. В самые суровые морозы мы отпускаем всего 67% от этой установленной мощности. Поэтому те мощности, которые были не востребованы и законсервированы, сейчас будут расконсервированы», — цитируют Лузанова «Вести Алтай».

100 млн рублей, которые потребуются на эти работы и демонтаж, плюсуются дополнительно к 622 млн, которые и так было запланировано вложить в станцию в 2021 году.

На тарифах это не отразится.

26 мая на заседании правительства Алтайского края впервые озвучили выводы экспертов о причинах обрушения дымовой трубы Барнаульской ТЭЦ-2.

Алтапресс