ГОРНЯК22 03.06.2021
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Алтапресс: Две мощные волны холода. Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в июне

Горняк22
6 часов Ago

Июнь 2021 года в Алтайском крае ожидается немного теплее нормы, но в течение месяца прогнозируются и две волны холода, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Гроза над Барнаулом. altapress.ru

По словам собеседницы, средняя месячная температура в крае ожидается выше нормы на 1−2 градуса и будет балансировать в диапазоне +16…+22 градуса в зависимости от района.

Что касается осадков, то в июне на территории региона они прогнозируются в пределах нормы — от 33 до 74 миллиметров также в зависимости от района.

Дожди и грозы в Алтайском крае ожидаются в отдельные дни первой и второй декады месяца, но особенно богатой на осадки может стать третья декада июня.

В течение июня в регионе прогнозируются две мощные волны тепла. Первую из них Алтайский край переживает в данный момент.

Жара. Солнце.1 Жара. Солнце. СС0

Вторая волна жаркой погоды ожидается в период с 15 по 21 июня.

Что же касается периодов резкого похолодания, то по словам Людмилы Сырых, заток холода произойдет в середине первой декады июня — то есть на этих выходных, а затем — в пятую пятидневку текущего месяца.

Напомним, что в настоящее время в Алтайском крае действуют сразу два штормовых предупреждения. Первое связано с аномально жаркой погодой, второе — с высокой, а местами и чрезвычайной пожароопасностью.

Алтапресс

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