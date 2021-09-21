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Алтапресс: Кубики и мультики. Российские производители представили в Барнауле инновационное оборудование для школ и детских садов

Горняк22
8 часов Ago

Современная образовательная среда должна подстраиваться под потребности учащихся, родителей и педагогов. Огромную роль играет оснащение учреждений новейшим оборудованием. Об этом говорили во время форума «Дни образования и науки на Алтае», где производители представили инновационные разработки для детских образовательных организаций.

Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова.

«Приземлить» образование

Одной из основных проблем образования эксперты называют отрыв от реальной жизни. «Только с помощью проектной деятельности и хорошего оснащения школ ребенок может почувствовать свою востребованность, — считает президент Национального союза поставщиков образовательных организаций Ирина Егорова. — В чем-то он даже должен превосходить не только сверстников, но и родителей. И даже своих учителей. Это хорошо видно в цифровых технологиях: у детей больше знаний, чем у взрослых».

По ее словам сейчас оснащение школ развивается семимильными шагами. Область искусственного интеллекта и интернета вещей — еще четыре года назад в школе даже про это не слышали. «Теперь российские производители при поддержке Минпромторга создают такое учебное оборудование. Оно доступно. И это, можно сказать, революция», — говорит Ирина Егорова.

В большой экспозиции больше 30 производителей представили только инновационные средства обучения в части IT, робототехники, связанные с искусственным интеллектом и другими областями.

В том числе, например, спутники, которые конструируют сами дети и запускают в стратосферу. Впервые представили оборудование, связанное с экологическими практикумами.

«Проблема должна решаться не только с точки зрения экологического воспитания („не мусори на природе“), но и возможности и студентам, и школьникам заниматься практическими исследованиями», — рассказывает Ирина Егорова.

Представлена лаборатория по изучению почв. Это особенно важно для аграрных регионов. У школьников с 10−12 лет есть возможность самостоятельно выявить закономерность между урожайностью и состоянием почвы. В других регионах дети уже проводят уникальные исследования, например, в Иркутской области дошкольники исследуют влияние Братской ГЭС на воду.

Космические проекты

«Мы привезли еще и технологии работы с космическими снимками, — говорит Ирина Егорова. — Во многих регионах дети сами выявляют несанкционированные свалки или вырубку леса. Это социально значимые задачи».

Например, с помощью разработок Lorett появляется возможность узнать и рассказать обо всех отрицательных процессах, происходящих на Земле: мониторить сведения о лесных, травяных и торфяных пожарах, изучать процесс опустынивания и восстановления растительности, отслеживать незаконную вырубку леса и ловлю рыбы.

Одним из проектов компании стало спасение бельков в Антарктике от гибели из-за ледоколов. Вместе со школьниками проанализировали космические снимки движения бельков, разработали план безопасного пути для ледокола, не затрагивающего детенышей, и передали в штаб морских операций.

«Сиреневая студия»

Детскую мультстудию Kids Animation Desk для дошкольников и младших школьников представил руководитель проекта и разработчик Дмитрий Шубин. Студия позволяет создавать мультфильмы в технике stop motion и неизменно приводит детей в восторг.

Kids Animation DesK — это учебно-методический комплекс, который состоит из интуитивно доступного программного обеспечения, методических рекомендаций и рабочего места аниматора.

Одна студия может использоваться для съемки в нескольких техниках. Здесь можно делать мультфильмы с фигурками Lego, деревянными, пластилиновыми и отпечатанными на 3D-принтере игрушками. Съемки можно вести в разных плоскостях на разных фонах.

Из нескольких отдельных снимков получается «кинолента». Есть предпросмотр, чтобы ребенок сразу мог увидеть результат своего труда.

Воспитатель одного из детских садов в Московской области Зарема Магомедова говорит, что «Сиреневая студия» не может не нравиться детям: «Это творчество. То есть естественная среда для развития ребенка».

В одном игровом процессе дети познают многое. Создание собственного мультипликационного мира включает много разных видов деятельности — игровую, познавательную, речевую, музыкальную, изобразительную. Все это возможно при производстве даже самого короткого мультфильма.

Создавать один мультфильм одновременно могут до 15 детей. Это значит, что они учатся работать в команде. С помощью анимационной педагогики можно решать сразу несколько задач — образовательных, коммуникационных, даже коррекционных.

«Современные дети воспитываются в среде, перенасыщенной изображениями. Они все визуалы, — говорит Дмитрий Шубин. — Но помогает ли этот видеопоток стать визуально грамотным, способны ли дети мыслить образами и говорить этим образным языком. Анимационная педагогика в широком смысле призвана связать программу обучения с цифровой индустрией».

Дни образования и науки на Алтае - 2021.1 Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае - 2021.2 Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае - 2021.3 Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае - 2021.4 Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае - 2021.5 Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае - 2021.6 Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае - 2021.7 Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае - 2021.8 Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова.

«Кухня Учителя»

Директор по развитию бренда BELSI из Москвы Алексей Сибилев представил «Кухню Учителя». Это многофункциональный комплекс организации рабоче-демонстрационного пространства учителя и новое решение по интеграции цифровых и аналоговых средств подачи материала в учебном классе.

«Кухня» совмещает в себе место для хранения материалов и доску для письма сочетающий в себе все элементы оснащения современного класса (доска, интерактивная доска, проектор).

Модульный стеллаж можно адаптировать под любую конфигурацию класса, он комплектуется разными типами корпусов в зависимости от образовательного профиля.

Алексей Сибилев говорит, что эта конструкция практична и многофункциональна: «У комплекса выдвигается нижняя часть, это удобно для школьников с низким ростом, которые могут встать на нее и легко дотянуться до верха доски. Также эту функцию можно использовать для общего фото».

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«Бабашки»

Антон Иванов, коммерческий директор компании «Бабашки» рассказал об уникальных игровых юнит-блоках. Это кубики, история происхождения которых уходит корнями в Нью-Йорк начала ХХ века, в период зарождения прогрессивного образования. «Бабашки» можно использовать и дома, и в детском саду. Они успешно применяются в игре и моделировании детьми от 3 до 7 лет, как индивидуально, так и в группе.

«Бабашки» по размеру больше других кубиков, которые выпускаются в России. Это связано с тем, что ребенку важно создавать постройки и конструкции в рост и действовать внутри созданного пространства.

Более того, это не облегченные пластиковые детали, они обладают живым весом, что позволяет ребенку испытывать мышечное напряжение и особую радость от строительства.

Масштаб «Бабашек», 21 форма и гравитационный способ соединения дают необыкновенную свободу для творчества.

«Бабашки» сделаны из березы. Она обладает достаточной плотностью, чтобы на деталях не образовывались заусенцы и вмятины. Вес самой большой детали посилен трехлетнему малышу.

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Сундучок с химией

Евгения Орликова, ведущий методист учебного центра «Крисмас» на мастер-классе показала педагогам простые опыты с водой по определению кислотности и PH с помощью специальной лаборатории.

Это позволяет рассказать детям о том, что химические опыты важны для оценки продуктов питания, для сохранения здоровья человека.

С помощью лаборатории можно изучать магнитное поле, почву, продукты, все опыты ориентированы на практическое применение знаний, а не просто на красоту самих опытов.

«Методику экспериментальной деятельности с объектами природы будущие учителя изучают в вузах и колледжах, но со временем многие важные детали и нюансы теряются, — говорит Евгения Орликова. — Наша лаборатория и методическое пособие помогут педагогам вспомнить все, подтянуть свои знания и разработать собственные методические материалы».

Расходных материалов лаборатории хватит на два года обучения, на 70% лаборатория состоят из оборудования и посуды, которые не имеют срока годности. Вся лаборатория умещается в небольшой сундучок, который удобно использовать в экскурсионной деятельности, на экологических тропах, на выездах для создания не только образовательного, но и развлекательного контента.

Учебно-методические комплексы у «Крисмас» самые разные — от простых тест-систем за 450 рублей до форсайт-лаборатории за несколько сотен миллионов, полностью укомплектованной мебелью и оборудованием.

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«Академия Наураши»

Олег Поваляев кандидат технических наук, основатель и генеральный директор компании «Научные развлечения» рассказал о цифровой STEAM-лаборатории, в состав которой входит мультимедийный комплекс, а также лаборатория «Наураша в  стране Наурандии»/

Цифровая лаборатория — базовый продукт линейки «Академия Наураши». Это уникальный инновационный образовательный комплекс, который включает в себя более 165 заданий (минимум 48 занятий), направленных и на творческое развитие ребенка, и на закладку основ инженерного мышления.

Начиная с пяти лет дети исследуют окружающий мир, ловко решают логические головоломки, самостоятельно конструируют роботов и знакомятся с пиктограммным программированием в игровой, доступной форме.

Дети работают с реальным оборудованием, получая результаты с помощью настоящих датчиков. Результаты отображаются на экране компьютера, а мультипликационный герой их комментирует.

STEAM-среда — это синтез естественных наук и инженерных технологий, плюс математика и искусство, а не только робототехника. Дошкольники сами создают роботов-помощников и умные мини-дома.

Специалисты говорят, что при подготовке технических кадров всегда была важна связь «школа — вуз». Но сейчас важно приобщать ребенка к техническому конструированию уже с детского сада.

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STEAM-лаборатория — это российско-японская разработка. Она представляет собой стойку на колесиках, в которую входят три образовательных модуля: Мультимедийная лаборатория «Изучаем окружающий мир с помощью датчиков» (темы: «Свет», «Звук», «Температура», «Электричество»), «Курс логики базовый» (логические игры и головоломки со специальными кубиками: домино, тримино, полимино, игры с проекциями, цветное судоку, 3D-головоломки), «Азбука робототехники» (робототехнический конструктор с программой для пиктограммного программирования и рабочие тетради с пошаговым алгоритмом действий).

Эксперты признают, что современное образовательное оборудование должно решить одну из главных педагогических задач — чтобы ребенок оставался ребенком, все время удивляясь окружающему миру, но в то же время с самых юных лет готовился ко взрослой жизни.

Цифра

Более 2000 педагогов со всей России приняли участие в «Днях образования и науки на Алтае», еще около 10 тыс. подключились дистанционно.

Алтапресс

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