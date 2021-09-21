Алтапресс: Кубики и мультики. Российские производители представили в Барнауле инновационное оборудование для школ и детских садов

Современная образовательная среда должна подстраиваться под потребности учащихся, родителей и педагогов. Огромную роль играет оснащение учреждений новейшим оборудованием. Об этом говорили во время форума «Дни образования и науки на Алтае», где производители представили инновационные разработки для детских образовательных организаций.

Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова.

«Приземлить» образование

Одной из основных проблем образования эксперты называют отрыв от реальной жизни. «Только с помощью проектной деятельности и хорошего оснащения школ ребенок может почувствовать свою востребованность, — считает президент Национального союза поставщиков образовательных организаций Ирина Егорова. — В чем-то он даже должен превосходить не только сверстников, но и родителей. И даже своих учителей. Это хорошо видно в цифровых технологиях: у детей больше знаний, чем у взрослых».

По ее словам сейчас оснащение школ развивается семимильными шагами. Область искусственного интеллекта и интернета вещей — еще четыре года назад в школе даже про это не слышали. «Теперь российские производители при поддержке Минпромторга создают такое учебное оборудование. Оно доступно. И это, можно сказать, революция», — говорит Ирина Егорова.

В большой экспозиции больше 30 производителей представили только инновационные средства обучения в части IT, робототехники, связанные с искусственным интеллектом и другими областями.

В том числе, например, спутники, которые конструируют сами дети и запускают в стратосферу. Впервые представили оборудование, связанное с экологическими практикумами.

«Проблема должна решаться не только с точки зрения экологического воспитания („не мусори на природе“), но и возможности и студентам, и школьникам заниматься практическими исследованиями», — рассказывает Ирина Егорова.

Представлена лаборатория по изучению почв. Это особенно важно для аграрных регионов. У школьников с 10−12 лет есть возможность самостоятельно выявить закономерность между урожайностью и состоянием почвы. В других регионах дети уже проводят уникальные исследования, например, в Иркутской области дошкольники исследуют влияние Братской ГЭС на воду.

Космические проекты

«Мы привезли еще и технологии работы с космическими снимками, — говорит Ирина Егорова. — Во многих регионах дети сами выявляют несанкционированные свалки или вырубку леса. Это социально значимые задачи».

Например, с помощью разработок Lorett появляется возможность узнать и рассказать обо всех отрицательных процессах, происходящих на Земле: мониторить сведения о лесных, травяных и торфяных пожарах, изучать процесс опустынивания и восстановления растительности, отслеживать незаконную вырубку леса и ловлю рыбы.

Одним из проектов компании стало спасение бельков в Антарктике от гибели из-за ледоколов. Вместе со школьниками проанализировали космические снимки движения бельков, разработали план безопасного пути для ледокола, не затрагивающего детенышей, и передали в штаб морских операций.

«Сиреневая студия»

Детскую мультстудию Kids Animation Desk для дошкольников и младших школьников представил руководитель проекта и разработчик Дмитрий Шубин. Студия позволяет создавать мультфильмы в технике stop motion и неизменно приводит детей в восторг.

Kids Animation DesK — это учебно-методический комплекс, который состоит из интуитивно доступного программного обеспечения, методических рекомендаций и рабочего места аниматора.

Одна студия может использоваться для съемки в нескольких техниках. Здесь можно делать мультфильмы с фигурками Lego, деревянными, пластилиновыми и отпечатанными на 3D-принтере игрушками. Съемки можно вести в разных плоскостях на разных фонах.

Из нескольких отдельных снимков получается «кинолента». Есть предпросмотр, чтобы ребенок сразу мог увидеть результат своего труда.

Воспитатель одного из детских садов в Московской области Зарема Магомедова говорит, что «Сиреневая студия» не может не нравиться детям: «Это творчество. То есть естественная среда для развития ребенка».

В одном игровом процессе дети познают многое. Создание собственного мультипликационного мира включает много разных видов деятельности — игровую, познавательную, речевую, музыкальную, изобразительную. Все это возможно при производстве даже самого короткого мультфильма.

Создавать один мультфильм одновременно могут до 15 детей. Это значит, что они учатся работать в команде. С помощью анимационной педагогики можно решать сразу несколько задач — образовательных, коммуникационных, даже коррекционных.

«Современные дети воспитываются в среде, перенасыщенной изображениями. Они все визуалы, — говорит Дмитрий Шубин. — Но помогает ли этот видеопоток стать визуально грамотным, способны ли дети мыслить образами и говорить этим образным языком. Анимационная педагогика в широком смысле призвана связать программу обучения с цифровой индустрией».

Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова.

«Кухня Учителя»

Директор по развитию бренда BELSI из Москвы Алексей Сибилев представил «Кухню Учителя». Это многофункциональный комплекс организации рабоче-демонстрационного пространства учителя и новое решение по интеграции цифровых и аналоговых средств подачи материала в учебном классе.

«Кухня» совмещает в себе место для хранения материалов и доску для письма сочетающий в себе все элементы оснащения современного класса (доска, интерактивная доска, проектор).

Модульный стеллаж можно адаптировать под любую конфигурацию класса, он комплектуется разными типами корпусов в зависимости от образовательного профиля.

Алексей Сибилев говорит, что эта конструкция практична и многофункциональна: «У комплекса выдвигается нижняя часть, это удобно для школьников с низким ростом, которые могут встать на нее и легко дотянуться до верха доски. Также эту функцию можно использовать для общего фото».

«Кухня Учителя». belsikids.ru. «Кухня Учителя». belsikids.ru. «Кухня Учителя». belsikids.ru. «Кухня Учителя». belsikids.ru.

«Бабашки»

Антон Иванов, коммерческий директор компании «Бабашки» рассказал об уникальных игровых юнит-блоках. Это кубики, история происхождения которых уходит корнями в Нью-Йорк начала ХХ века, в период зарождения прогрессивного образования. «Бабашки» можно использовать и дома, и в детском саду. Они успешно применяются в игре и моделировании детьми от 3 до 7 лет, как индивидуально, так и в группе.

«Бабашки» по размеру больше других кубиков, которые выпускаются в России. Это связано с тем, что ребенку важно создавать постройки и конструкции в рост и действовать внутри созданного пространства.

Более того, это не облегченные пластиковые детали, они обладают живым весом, что позволяет ребенку испытывать мышечное напряжение и особую радость от строительства.

Масштаб «Бабашек», 21 форма и гравитационный способ соединения дают необыкновенную свободу для творчества.

«Бабашки» сделаны из березы. Она обладает достаточной плотностью, чтобы на деталях не образовывались заусенцы и вмятины. Вес самой большой детали посилен трехлетнему малышу.

«Бабашки». www.facebook.com/unitblock. «Бабашки». www.facebook.com/unitblock. «Бабашки». www.facebook.com/unitblock. «Бабашки». www.facebook.com/unitblock. «Бабашки». www.facebook.com/unitblock. «Бабашки». www.facebook.com/unitblock.

Сундучок с химией

Евгения Орликова, ведущий методист учебного центра «Крисмас» на мастер-классе показала педагогам простые опыты с водой по определению кислотности и PH с помощью специальной лаборатории.

Это позволяет рассказать детям о том, что химические опыты важны для оценки продуктов питания, для сохранения здоровья человека.

С помощью лаборатории можно изучать магнитное поле, почву, продукты, все опыты ориентированы на практическое применение знаний, а не просто на красоту самих опытов.

«Методику экспериментальной деятельности с объектами природы будущие учителя изучают в вузах и колледжах, но со временем многие важные детали и нюансы теряются, — говорит Евгения Орликова. — Наша лаборатория и методическое пособие помогут педагогам вспомнить все, подтянуть свои знания и разработать собственные методические материалы».

Расходных материалов лаборатории хватит на два года обучения, на 70% лаборатория состоят из оборудования и посуды, которые не имеют срока годности. Вся лаборатория умещается в небольшой сундучок, который удобно использовать в экскурсионной деятельности, на экологических тропах, на выездах для создания не только образовательного, но и развлекательного контента.

Учебно-методические комплексы у «Крисмас» самые разные — от простых тест-систем за 450 рублей до форсайт-лаборатории за несколько сотен миллионов, полностью укомплектованной мебелью и оборудованием.

Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова. Дни образования и науки на Алтае — 2021. Дарья Беркетова.

«Академия Наураши»

Олег Поваляев кандидат технических наук, основатель и генеральный директор компании «Научные развлечения» рассказал о цифровой STEAM-лаборатории, в состав которой входит мультимедийный комплекс, а также лаборатория «Наураша в стране Наурандии»/

Цифровая лаборатория — базовый продукт линейки «Академия Наураши». Это уникальный инновационный образовательный комплекс, который включает в себя более 165 заданий (минимум 48 занятий), направленных и на творческое развитие ребенка, и на закладку основ инженерного мышления.

Начиная с пяти лет дети исследуют окружающий мир, ловко решают логические головоломки, самостоятельно конструируют роботов и знакомятся с пиктограммным программированием в игровой, доступной форме.

Дети работают с реальным оборудованием, получая результаты с помощью настоящих датчиков. Результаты отображаются на экране компьютера, а мультипликационный герой их комментирует.

STEAM-среда — это синтез естественных наук и инженерных технологий, плюс математика и искусство, а не только робототехника. Дошкольники сами создают роботов-помощников и умные мини-дома.

Специалисты говорят, что при подготовке технических кадров всегда была важна связь «школа — вуз». Но сейчас важно приобщать ребенка к техническому конструированию уже с детского сада.

«Академия Наураши». nau-ra.ru. «Академия Наураши». nau-ra.ru. «Академия Наураши». nau-ra.ru.

STEAM-лаборатория — это российско-японская разработка. Она представляет собой стойку на колесиках, в которую входят три образовательных модуля: Мультимедийная лаборатория «Изучаем окружающий мир с помощью датчиков» (темы: «Свет», «Звук», «Температура», «Электричество»), «Курс логики базовый» (логические игры и головоломки со специальными кубиками: домино, тримино, полимино, игры с проекциями, цветное судоку, 3D-головоломки), «Азбука робототехники» (робототехнический конструктор с программой для пиктограммного программирования и рабочие тетради с пошаговым алгоритмом действий).

Эксперты признают, что современное образовательное оборудование должно решить одну из главных педагогических задач — чтобы ребенок оставался ребенком, все время удивляясь окружающему миру, но в то же время с самых юных лет готовился ко взрослой жизни.

Цифра

Более 2000 педагогов со всей России приняли участие в «Днях образования и науки на Алтае», еще около 10 тыс. подключились дистанционно.

Алтапресс