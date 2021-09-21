Алтапресс: Не в бирюльки играют. Где и почему действуют жилищные сертификаты для детей-сирот, «провалившиеся» в Алтайском крае

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев в начале сентября заявил, что в 2021 году дети-сироты не получат долгожданные жилищные сертификаты. Их «завернули» суды, а власти пока не в силах разрешить ситуацию. Тем временем, в ряде других регионов России дети-сироты уже покупают квартиры с использованием новой меры. Положительным опытом с altapress.ru поделился заместитель министра социальной политики Калининградской области Алексей Фещак.

Королевские ворота. Калининград. pixabay.com.

Доступные и недоступные

В Калининградской области с июня этого года выдано 68 жилищных сертификатов (номиналом более 1,6 млн рублей) на 111 млн рублей. Из них уже реализовано 19 сертификатов на сумму более 30,8 млн рублей.

Цифры приведены в официальном ответе министерства социальной защиты Калининградской области (за подписью замминистра Алексея Фещака) на запрос от altapress.ru. Он был отправлен после обращения в редакцию детей-сирот Алтайского края.

Льготники еще в середине августа забили тревогу. Люди начали получать отказы районных судов на заключение мирового соглашения с Региональным жилищным управлением (РЖУ). Без него выдача сертификатов невозможна. Служители Фемиды апеллировали к противоречиям мирового соглашения федеральному законодательству. Подробности этой истории можно прочитать здесь.

Иван Гилев. Анна Зайкова.

С одной стороны, после заседания краевого правительства, на котором Гилев объявил о разочаровании регионального уровня, стало понятно, что в этом году льготники сертификаты не получат. А ведь все заявители отказались от традиционного способа получения жилья.

С другой стороны, власти не намерены отступать. Как пояснили altapress.ru в РЖУ, ни управление, ни прокуратура Алтайского края не согласны с позицией суда в части возможных противоречий условий мирового соглашения федеральному законодательству. Правовые доводы они намерены предоставить суду второй инстанции.

Тем временем в Калининградской области заявления на предоставление новой меры продолжают поступать.

Грусть. Депрессия. Маска CC0

«Все обратившиеся граждане, которые соответствуют предъявленным требованиям, получат жилищные сертификаты», — говорится в ответе министерства.

Зашло , да не везде

Напомним: альтернативная мера по обеспечению детей-сирот жильем должна была заработать 1 июля этого года. На Алтае информация об этом не раз транслировалась в СМИ.

Так, председатель комитета по социальной политике краевого заксобрания Татьяна Ильюченко 18 июня этого года объявила о том, что в 2021—2022 годах нуждающимся в жилье сиротам будет предоставлено около 300 жилищных сертификатов. Номинал каждого — 1,325 млн рублей.

Виды Барнаула.

Не все регионы оказались готовы к реализации хорошей идеи. В частности, помимо Алтайского края, мировые соглашения не удовлетворили суды еще и Ставропольского края.

Но есть и положительный опыт. Например, в Калининградской области «трудностей с реализацией жилищного сертификата не возникает, заявители получают необходимые консультации на всех этапах, вплоть до регистрации права на собственность». Новая мера предполагает, что льготники могут оформить купленные «жилые квадраты» на себя.

Сходства двух подходов к одной мере

В Минсоцзащиты западного региона отметили, что жилищные сертификаты были закреплены в постановлении правительства Калининградской области от 12 апреля текущего года (в Алтайском крае Виктор Томенко подписал постановление о новой мере 29 апреля).

Заседание правительства Алтайского края. 31 марта 2021 года. altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

Казалось бы, в подходе есть сходства. В частности, на сертификат могут претендовать граждане, отнесенные к категории «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения родителей» и т. д., включенные в соответствующий список. Льготники должны достигнуть возраста 23 лет, постоянно проживать в области (в нашем случае — в крае), не находиться в местах лишения свободы.

Так же, как в Алтайском крае, выдача сертификатов является региональной мерой и не требует согласования с органами местного самоуправления. Ее введение было поддержано областными (краевыми) прокуратурой и Уполномоченным по правам ребенка.

Принципиальные различия

Но есть и отличия. Например, сирота Калининградской области подает заявление напрямую в Минсоцзащиты. А главное, льготнику не нужно иметь на руках решение суда о том, что его обязаны обеспечить жильем, в отличие от детей-сирот нашего региона. И только в случае, если оно имеется, нужно идти в суд за мировым соглашением, которое заключается без препонов со стороны служителей Фемиды. У нас же все заявители должны подписать с РЖУ мировое соглашение.

Калининград. Aleksander Kaasik, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

«Положительная практика по изменению способа исполнения решения суда уже сложилась», — подчеркивается в документе.

Дети-сироты к заявлению на жилищные сертификаты прикладывают следующие бумаги:

документ , удостоверяющий личность заявителя ( его представителя)

удостоверяющий личность заявителя его представителя) доверенность , подтверждающую полномочия представителя сироты ( в случае необходимости)

подтверждающую полномочия представителя сироты в случае необходимости) согласие на обработку персональных данных

документ , подтверждающий место жительства. Иными словами , калининградским льготникам даже не обязательно быть прописанными. Нужно принести решение суда или договор аренды жилья

Остальные сведения, судя по содержанию ответа Минсоцзащиты, министерство получает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

По-европейски благосклонная Фемида

Но почему у судей Калининградской области не возникает вопросов в части соответствия регионального постановления федеральному законодательству?

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

В Минсоцзащиты отметили, что закон 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соцподдержке детей-сирот» регулирует отношения, «в связи с предоставлением и обеспечением органами государственной власти дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот».

В первой же его статье сказано, что льготники действительно имеют право на дополнительные гарантии по соцподдержке.

«Учитывая, что получателями жилищного сертификата могут быть только граждане, которые достигли возраста 23 лет, то есть ранее относившиеся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то нарушения действующего законодательства не допущено», — говорится в ответе министерства.

Калининград. архив компании «Авианебо»

Далее, согласно ст. 5 того же 159-ФЗ, «законами и нормативными актами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные виды социальной поддержки детей сирот».

Вдобавок, так называемый «Социальный кодекс Калининградской области» (региональный закон) от 7 октября 2019 года закрепил за местным правительством право на установление любых дополнительных мер соцподдержки и категорий граждан, которые под них подпадают. В том числе, жилищные сертификаты.

Вышеперечисленное и берут во внимание суды при вынесении решения по мировым соглашениям. И, судя по результату, аргументы достаточно убедительны.

Районные суды в Алтайском крае, хоть и выбрали позицию защиты интересов детей-сирот и не выносят положительных решений в пользу мировых соглашений, тем не менее тормозят реализацию удобной и очень нужной меры. Сами льготники уверены, что жилищные сертификат могли бы помочь многим из них обрести долгожданную крышу над головой.

Алтапресс