Алтапресс: «Сакура Ойл» — партнёр ExxonMobil на территории Алтайского края и Республики Алтай

В апреле 2021 года компания «Сакура Ойл» стала официальным дистрибьютором на территориях Алтайского края, Новосибирской и Томской области и республике Алтай. Теперь оригинальную продукцию: масла и сопутствующие продукты Mobil — можно купить у официального дистрибьютора.

Оригинальная продукция: масла и сопутствующие продукты Mobil. ООО "Сакура Ойл"

Компания «Сакура Ойл» как официальный дистрибьютор осуществляет:

Поставки моторных масел и смазочных материалов марки Mobil;

Квалифицированую техническую поддержку;

Консультирование клиентов по подбору смазочных материалов;

Мониторинг продукции в процессе работы на оборудовании клиента.

Давайте посмотрим, какую выгоду из этого союза получают рядовые автовладельцы.

Моторные масла Mobil — это высокотехнологичные продукты, которые сохраняют свойства даже при увеличенном межсервисном интервале.

Обширная линейка синтетических масел Mobil 1 индексов от 0W-20 до 5W-50 позволяет подобрать масло для любого автомобиля, как для нового, только что сошедшего с конвейера, так и для машин «в возрасте», с пробегом 100 000 км и выше.

Синтетика, полусинтетика, минеральные масла — для любого типа двигателя и кошелька. «Классика жанра» — всесезонное Mobil 1™ FS 5W-40, масло, которое одинаково хорошо справляется с летней жарой и высокими оборотами, в то же время обеспечивая уверенный запуск мотора в холода. Праворульные машины, новые «европейки», продукция LADA — везде Mobil придётся «ко двору»

Для фургонов и лёгких грузовиков представлена линейка продуктов Mobil Delvac и Mobil Delvac 1. Здесь наиболее известно полностью синтетическое низкозольное моторное масло для дизельных двигателей Mobil Delvac 1™ LE 5W-30. В числе достоинств перечисляются продление срока службы двигателя и системы выхлопа, увеличение интервала между заменами масла и уменьшение расхода топлива в современных дизелях. Также для России разработано масло Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 10W-40, рекомендуемое к применению на коммерческой технике ГАЗ.

Для промышленных механизмов — линейка синтетических смазочных материалов Mobil SHC. Традиционные качества — эффективность смазки при высоких температурах, устойчивость к окислению, низкая вязкость на морозе и отличная защита от износа. Речь идёт о индустриальном оборудовании типа компрессоров, газовых двигателях, разного рода гидравлике и др.

Оригинальная продукция: масла и сопутствующие продукты Mobil. ООО «Сакура Ойл»

Учитывая, что «Сакура» стала дистрибьютором Mobil, логично спросить, что компания будет реализовывать? Ответ простой: всю линейку продукции Mobil для легковых и коммерческих грузовых автомобилей, а также индустриальные смазочные материалы.

Стоит отметить, что только обращаясь к официальному дистрибьютору, вы можете быть уверены, что приобретаете настоящий, качественный продукт Mobil, а не контрафакт, замаскированный под оригинальную упаковку.

Уже давно известно о необходимости «заливать в мотор только проверенное». Не будем утомлять читателей назиданиями типа «не бери канистры у мужиков на обочине», «читай этикетки» и «не покупай подозрительно дёшево». Это известно автовладельцам. Но теперь соблюдать меры «моторной» безопасности стало ещё проще — достаточно проверить, какие магазины и СТО являются партнёрами «Сакуры» по реализации продуктов Mobil, выбрать ближайший для себя адрес, и брать масло именно там. Под чутким контролем «Сакура Ойл» у вашего двигателя действительно больше шансов на долгую и счастливую жизнь.

Для того чтобы узнать, где можно купить оригинальные масла Mobil, надо зайти на сайт «Сакура Ойл» — sakura-oil.com.

«Сакура Ойл» — официальный дистрибьютор на территории Красноярского края и Алтайского края, Новосибирской и Томской области, республиках Алтай, Хакасии и Тывы, где действуют корпоративные стандарты нефтяного гиганта. Все, кто работает с «Сакурой», получают преференции поставок без посредников, могут принимать участие в маркетинговых программах. Продукт будет завозится из-за границы без каких-либо посредников; при этом масла Mobil производятся в Европе, по жёстким европейским стандартам, с соответствующим контролем качества.

ООО «Сакура Ойл»

Адрес: 656011, проспект Калинина, 37Б, офис 404

Телефон: +7 (3852)50−52−55

Сайт: sakura-oil.com

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