Алтапресс: «Будем банкротиться вместе». Суд признал барнаульского застройщика «Сибресурс» несостоятельным

Арбитражный суд Алтайского края вынес решение о несостоятельности строительной компании «Сибресурс». Заявление о банкротстве бывшего партнера подал муниципальный застройщик «Барнаулкапстрой». Мотивация истца — не исполненные «Сибресурсом» обязательств в размере более 37 млн рублей. В общей же сложности БКС намерен потребовать с бывшего партнера 160 млн рублей.

Вокруг строительной площадки ЖК "Клевер-парк". Дмитрий Лямзин.

За бортом спора между застройщиком и подрядчиком пока остаются дольщики ЖК «Парковый» и «Клевер-парка». Они не раз отмечали, что вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и решить вопрос с достройкой объекта, стороны уже год меряются исками в Арбитражном суде.

Руководитель «Сибресурса» и «СДЛ-Групп» Александр Емельянов подал заявление на банкротство «Барнаулкапстроя» в конце прошлого года. Сумма требования — 5 млн рублей, которые муниципальный застройщик задолжал по договору инвестирования за непостроенный объект на ул. Советской Армии, 75.

Строительный мусор разлетается по району Горы, в котором возводится жилой комплекс «Парковый». «Алтайский краевой совет по защите лесов».

Участок, где должны были возвести объект, отдан «Строительной перспективе» Андрея Комякова в счет погашения задолженности за достройку проблемного объекта муниципального застройщика на ул. Павловский тракт, 291.

Сначала заявление отклонили из-за нарушений при его подаче, а после «работы над ошибками» началась череда отложенных заседаний.

В Барнауле продаются квартиры «проблемных» домов ЖК «Парковый». «Авито».

Тот же судья — Болотина — рассматривала заявление о банкротстве, поданное БКС на «Сибресурс». В нем прописана сумма требований в размере 37 млн рублей. Решение о банкротстве было принято за три месяца.

На первый взгляд, у сторон благие намерения. Так, Александр Емельянов рассказал altapress.ru, что выступает за банкротство «Барнаулкапстроя» для того, чтобы быстрее достроить дома и отдать ключи от квартир дольщикам.

В ЖК «Парковый» засыпали парковку. Инициативная группа дольщиков ЖК «Парковый». «На сегодняшний день мы не видим другого механизма решения ситуации с недостроенными объектами. Только через банкротства мы можем возобновить возведение объектов своими силами. Нужно понимать, что этой процедурой мы не хотим сводить счеты с застройщиком. Она предполагает несколько путей — это и оздоровление компании с последующим выходом из банкротства, и истребование долгов, и возможность достройки зданий», — пояснил Емельянов.

Он добавил, что для завершения проекта ЖК «Клевер-парк» на ул. Советской Армии, 83 и 83-а есть инвесторы, деньги и опыт строительства.

Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов подчеркнул, что для него процедура банкротства «Сибресурса» — это «головная боль», без которой не обойтись.

«Мы добивались признания компании „Сибресурс“ несостоятельной, чтобы получить деньги на достройку домов для дольщиков жилого комплекса „Клевер-парк“. Никаких других целей мы не преследовали. Деньги были выплачены компании в качестве аванса за невыполненные работы, поэтому они должны вернуться в стройку», — озвучил свою позицию Шумов. Вокруг строительной площадки ЖК «Клевер-парк». Дмитрий Лямзин.

Что касается «Сибресурса», то подрядчик уже подал кассацию на решение судьи Арбитражного суда Болотиной. При этом, по словам Емельянова, перспектива банкротства его вовсе не пугает. Главная цель — довести объекты до ввода в эксплуатацию, а для этого нужно понимать: все задействованные стороны «сидят в одной лодке», раскачивая которую большого успеха добиться вряд ли удастся.

«Если по-другому никак не получается, то будем банкротиться вместе», — философски резюмировал руководитель «Сибресурса».

Алтапресс