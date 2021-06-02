Алтапресс: Важная бумага-2005. Как оценил год работы Михаила Евдокимова другой претендент на губернаторство

В исторической рубрике «Важная бумага» сегодня altapress.ru публикует интервью из 2005 года издателя Максима Герасимюка. Беседа с Николаем Чертовым, бывшим первым заместителем в администрации края при Александре Сурикове вышла тогда в газете «Ваше дело». Разговор шел о сложной политической и экономической обстановке в крае и продолжавшейся борьбе за власть.

От автора

В марте 2004 года в газете «Ваше дело» было опубликовано мое интервью с бывшим первым заместителем главы администрации Алтайского края Николаем Чертовым. Материал получился достаточно резонансным в политических и деловых кругах. Во-первых, Чертов дал серьезную негативную оценку работе «Сборной варягов», как тогда называли новую администрацию. Пожалуй, он был первым, кто решился это сделать совсем уж публично, за рамками здания краевой администрации.

Во-вторых, Чертов рассказал о нескольких своих откровенных беседах с Михаилом Сергеевичем. А заодно ответил на вопрос, почему все-таки не пошел работать со своим бывшим товарищем.

Максим Герасимюк. Анна Зайкова

В третьих, важно сказать, что критика действий администрации Евдокимова в те дни уже зашкаливала. И много появилось разговоров, что отставка неминуема и вот-вот произойдет. И именно Чертов может прийти на смену Михаилу Сергеевичу. Только этим объяснялся наш интерес к бывшему заму Сурикова, который к тому же возглавил в те годы достаточно влиятельный Алтайский союз предпринимателей.

Помню, что Николай Александрович весьма тщательно, подбирая каждое слово, отвечал на вопросы, а затем также согласовывал текст. Вероятно, отдавал себе отчет в том, что последствия могут быть самыми различными.

Но, как все мы знаем, история непредсказуема и повернулась совершенно иначе. В августе 2005 года Алтайский край возглавил не Чертов, а Александр Карлин.

«Это был год смеха»

В октябре прошлого года «ВД» уже публиковало интервью с бывшим первым вице-губернатором Алтайского края Николаем Чертовым, который тогда дал согласие предпринимателям возглавить их союз. Мы договорились с Николаем Александровичем, что на все наши политические вопросы, связанные с последними выборами губернатора и пребыванием у власти Михаила Евдокимова, он ответит через несколько месяцев.

Николай Чертов ИД «Алтапресс». Дмитрий Кудрявцев

Чертов слово сдержал. Наша вторая беседа состоялась в начале марта. Причем Николай Александрович сразу сказал, что готов ответить на любые вопросы.

На прошедшие полгода в его карьере произошли большие перемены. Работая заведующим кафедрой предпринимательства и инновационных технологий АлтГУ, Николай Чертов осенью получил приглашение возглавить Алтайский союз предпринимателей.

С его приходом АСП заметно оживился и развил бурную деятельность. Затем Чертов был назначен и на ответственную федеральную службу. Он стал руководителем Алтайского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора. Другими словами, несмотря на длительное молчание, Чертов по-прежнему востребован. Его персона вызывает повышенный интерес, к его мнению прислушиваются.

— Николай Александрович , в политических кулуарах часто обсуждают тему ваших взаимоотношений с главой края Михаилом Евдокимовым. Говорят , что именно вы помогли Евдокимову вступить в большую политику , поскольку летом 2003 года во время визита президента Владимира Путина на Алтай якобы вписали в его рабочий график поездку в Верх-Обское. Как вы прокомментируете эти разговоры?

— До меня тоже доходили эти слухи. Я думаю, в эту ситуацию давно пора внести ясность.

Во-первых, программу пребывания на Алтае президента разрабатывала краевая администрация. Ее окончательный вариант был утвержден главой Александром Александровичем Суриковым только после согласования всех пунктов визита с кремлевскими структурами. В первую очередь — со службой протокола и службой безопасности президента.

Александр Суриков и Владимир Путин. пресс-служба Кремля.

Лично мне губернатором края было в то время поручено возглавить оперативный штаб по подготовке, обеспечению и проживанию президента на Алтае. Визит был расписан по минутам, но прошел на высоком уровне. И я считаю, что с поставленной задачей наш штаб справился. Не случайно за хорошую подготовку и обеспечение поездки президента в Алтайский край я, наряду с другими, был отмечен почетной грамотой главы администрации края, а протокольная служба президента от имени Владимира Владимировича наградила меня именными часами президента.

Во-вторых, поездка президента в Верх-Обское изначально не планировалась. Хотя еще на этапе подготовки визита артист Евдокимов несколько раз изъявлял желание пригласить президента на свою родину. Это желание мне было известно, и я рассказал о нем Сурикову.

Александр Александрович был не против и сам при встрече с президентом по меньшей мере дважды информировал Владимира Владимировича, что его приглашает в гости Евдокимов.

И я, и оперативный штаб, и Суриков были за посещение президентом Верх-Обского, но протокольная служба президента была категорически против, так как в окончательном варианте программы такая поездка не значилась.

Николай Чертов ИД «Алтапресс». Дмитрий Кудрявцев

Однако все изменилось после того, как президент съездил в Сростки на мемориальный комплекс Василия Макаровича Шукшина. Владимир Путин побывал тогда на горе Пикет, зашел в музей Шукшина, поговорил с селянами. Меня в Сростках не было, Сурикова тоже. Поэтому мне не известно, где и кто напомнил там президенту о Евдокимове.

И вот вечером мы с оперативным штабом проводили традиционное совещание, расписывали работу на следующий день. И вдруг узнаем от службы безопасности, что Владимир Владимирович изменил распорядок дня и полетит в Верх-Обское.

Когда мне в очередной раз говорят о том, что именно я пригласил президента к Евдокимову, я в ответ только улыбаюсь. Все-таки мои возможности были слишком скромными, чтобы я мог изменить планы главы государства.

Разговоры с Евдокимовым

— Тем не менее у вас с Михаилом Евдокимовым были достаточно дружеские отношения. Когда вы впервые узнали о том , что он решил соперничать с Суриковым на выборах?

— Евдокимов упоминал об этом в шутку несколько раз, но всерьез его слова никто не воспринимал. Он впервые поговорил со мной на эту тему 17 декабря 2003 года.

Почему я запомнил эту дату? Потому что в тот день я защитил в Москве докторскую диссертацию. А Евдокимов тогда лежал в больнице Министерства путей сообщения. И я решил вечером проведать его.

Заехал в больницу, зашел в палату. Мы немного поговорили о мелочах, а затем он неожиданно спросил: «Хочу с тобой серьезно посоветоваться. Как ты смотришь, если я пойду на выборы губернатора края?».

Я ему честно сказал: «Если хочешь получить серьезный ответ от друга, то не обижайся. Миша, зачем тебе это надо? Сегодня ты — всенародно любимый артист. У тебя есть уважаемая профессия и денежный жанр. Ты преуспевающий актер, каких сейчас немного. Если даже произойдет чудо и ты победишь, то просто дисквалифицируешься как артист. Потому что ни по закону, ни по совести ты уже не сможешь этим заниматься. Но самое главное, что ты никогда не приобретешь себя как губернатор и управленец, потому что ни одного дня не был на хозяйственной, управленческой, преподавательской или научной работе. Ты вообще понятия не имеешь, что такое быть губернатором и какая это огромная ответственность. В общем, ты только опозоришься и ничего не приобретешь».

Губернатор Евдокимов: банкет после инаугурации.

Евдокимов немного помолчал и сказал мне: «Ну, что уж ты так совсем жестко!».

Похоже, он на меня обиделся, но сказал, что подумает.

А второй наш разговор на эту тему состоялся за несколько дней до окончания срока регистрации кандидатов в губернаторы края. Тогда я немного приболел и лежал дома.

Мне позвонил Евдокимов, который ехал на машине из Новосибирска в Верх-Обское. Он спросил: «Как думаешь, с каким счетом я проиграю Сурикову?» А я был не в курсе того, что он уже почти готов подать документы, и спросил в шутку: «А вы что, в футбол собрались играть?».

Он ответил, что нет, серьезно собирается идти на губернатора. И я повторил Евдокимову примерно то же самое, что и раньше.

Три ошибки Сурикова

— Но ведь у Сурикова все равно были огромные шансы на победу. Даже президент по телевизору заверил его в своей поддержке.

— У Сурикова были стопроцентные шансы. Но, на мой взгляд, Александр Александрович совершил три несвойственные ему, как достаточно взвешенному политику, ошибки.

Александр Суриков. Олег Богданов.

Первая заключалась в том, что он отвернулся в тот период от левого движения (НПСР), которое дважды приводило его к победе на выборах — в 1996 и 2000 годах. А левое движение — это ведь не только компартия или аграрная партия. Это в первую очередь ветераны, которых в крае почти 650 тысяч. И они, на мой взгляд, не простили этого Сурикову. А молодые ребята из «Единой России» обняли Александра Александровича так крепко, что задушили в своих объятиях.

Вторая ошибка — он совершенно неправильно повел себя по отношению к лидеру аграриев Александру Григорьевичу Назарчуку. Всем, кто следил тогда за выборами, было понятно, что Назарчук проводит свою сложную избирательную кампанию в крайсовет самостоятельно, без поддержки губернатора. Причем было предельно ясно, что при избрании Сурикова крайсовет возглавит Леонид Хвоинский. Что из этого получилось, вы хорошо знаете.

И третья ошибка — начальником избирательного штаба нельзя было назначать Владимира Сергеевича Германенко. Я возглавлял практически два таких штаба Сурикова, в 1996 и 2000 годах. Я не скажу, что являюсь специалистом высокого класса в избирательных технологиях, но опыта у меня все-таки больше, чем у Владимира Сергеевича, и характер совершенно иной.

Владимир Германенко. Дмитрий Кудрявцев.

— Но как Суриков мог назначить вас начальником своего штаба , если ходили разговоры , будто вы помогаете Евдокимову?

— Про «помощь» была сплетня, которую запустили те, кому выгодно было отодвинуть меня от Сурикова. Она сработала на Евдокимова. Потому что многие рассудили так: если Чертов не остался на хозяйстве во время выборов вместо губернатора, если не он возглавил штаб Сурикова, значит, Чертов не с Суриковым, а с Евдокимовым. Поэтому я, по самым скромным оценкам, ничего не делая и абсолютно этого не желая, добавил Евдокимову на выборах 10−15% голосов.

— А вы соблюдали нейтралитет во время избирательной гонки?

— Я просто для себя решил, что не буду баллотироваться в качестве кандидата на пост главы администрации. И сказал об этом Сурикову заранее, потому что считал, что нужно поступить порядочно и по-мужски.

Но, видимо, Александр Александрович посчитал, что он настолько уверенно держит в своих руках все нити власти в крае, что ему прежние помощники больше не нужны. Поэтому он не включил меня в штаб, выбрал себе новых союзников и исполнителей.

Александр Суриков: «Понимание начинает возникать». Олег Богданов

Против Сурикова на выборах сыграл главный фактор — время. Даже в самых преуспевающих странах человеку положено быть у власти не более двух сроков подряд. А если он пребывает у власти дольше, то его фигура начинает вызывать отторжение электората. И не потому, что он плохой, а потому, что люди хотят обновления.

Александр Александрович больше пяти лет руководил законодательным органом края, затем еще восемь лет был руководителем исполнительной власти. Надо признать, что этот период в истории края был очень сложным. Мы слишком глубоко упали по всем экономическим показателям после 1991 года, и восстанавливать региональное хозяйство было крайне сложно.

Если быть объективным, то в последние годы работы прежней администрации край стабилизировал ситуацию и начал двигаться вперед. Но наши темпы развития в экономике, которые были выше среднероссийских, для простого жителя мало что значили. Например, рост зарплаты на 10−15% для человека, находящегося за чертой бедности, практически был незаметным.

Кто победил на губернаторских выборах? Губернатор Алтайского края Евдокимов и председатель крайсовета Назарчук.

И поэтому люди голосовали не столько против Сурикова, сколько за любые перемены. Тем более что на политическом горизонте появилась раскрученная фигура хорошо всем известного артиста.

«Ты не переживай!»

— Михаил Евдокимов предлагал вам стать своим первым заместителем?

— Нет. И предложение «создать правительство под Чертова» мне тоже не поступало. Это всего лишь ничем не подкрепленные слухи.

Когда началось формирование команды Евдокимова и ясно стало, кто, откуда и какой целью приехал на Алтай, какие группировки складываются вокруг нового губернатора, я понял, что мне в администрации нет места.

Я пришел к такому решению через полторы недели после второго тура выборов. Хотя многие муниципальные главы пытались убедить меня, что надо остаться в администрации, иначе край рухнет. Но я понимал, что моя кандидатура будет только мешать тем, кто сбежался в команду Евдокимова со всей страны.

Николай Чертов ИД «Алтапресс». Дмитрий Кудрявцев

Я не остался в новой администрации по морально-этическим, деловым и профессиональным качествам. Брать ответственность за команду завоевателей я не мог.

— Неужели вы после выборов так и не встречались с Михаилом Сергеевичем?

— У нас состоялась одна встреча, когда решался вопрос о моем уходе. При этом губернатор, как настоящий артист, разыгрывал, что сильно переживает и крайне сожалеет о моем увольнении.

Но я тогда сказал ему: «Миша, ты не переживай! Я для себя решение давно принял. В твоей команде работать не буду». Поэтому мой уход состоялся как бы при обоюдном согласии обеих сторон.

Хотя впоследствии в течение года от Евдокимова через его представителей мне поступало несколько предложений вернуться в администрацию. Для меня это сегодня абсолютно неприемлемо.

Николай Чертов ИД «Алтапресс». Дмитрий Кудрявцев

Правительство — это экспромт

— В апреле исполняется первая годовщина губернаторства Михаила Евдокимова. Каким был , по-вашему , этот год?

— Это был год смеха. Я внимательно проанализировал отчет о социально-экономическом развитии края за 2004 год и могу сказать, что по многим макроэкономическим показателям сделан большой шаг назад.

Темпы развития края упали в три-четыре раза. Экономический результат работы хозяйствующих субъектов в виде сальдированной прибыли уменьшился. Значит, выросли убытки. Социальные программы, в которых наш край был традиционно силен, оказались заброшенными просто по незнанию и непрофессионализму новой администрации.

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За последние семь лет мы построили в крае 85 школ. За прошедший год — всего две пристройки на 200 мест. Не было построено или сдано в эксплуатацию ни одной больницы, ни одной поликлиники. Практически прекратилось строительство газопровода, хотя это тоже социально значимый проект для районов края.

Но самое большое потрясение заключается в том, что в крае за минувший год практически разрушена вертикаль исполнительной власти. Это стало следствием дилетантства как самого губернатора, так и его заместителей, которые преследуют какие-то свои, узкие корпоративные интересы. В отношениях с муниципальными образованиями насаждается система откатов, чем сегодня уже заинтересовалась прокуратура.

Сергей Шабалин пытался самостоятельно руководить краем при Михаиле Евдокимове. Дмитрий Кудрявцев, ИД «Алтапресс»

— Последняя инициатива Евдокимова о создании правительства во главе с Сергеем Шабалиным — это попытка компромисса?

— Это экспромт, попытка сбить напряженность, достигнувшую в крае своего пика.

Идея создать правительство обсуждалась еще в прошлом году, сразу после выборов. Второй раз о правительстве всерьез заговорили накануне визита на Алтай полномочного представителя президента в СФО Анатолия Васильевича Квашнина. Но все эти разговоры администрация весьма неумело гасила. Однако, когда напряженность выросла как внутри края, так и на федеральном уровне, Евдокимов вернулся к этой идее, ухватился за нее, хотя первоначально ее отвергал.

По сути своей создание правительства — это уже не компромисс, а продление агонии нынешней администрации. Я думаю, что эта идея не реализуется. Все ограничится тем, что Сергей Алексеевич Шабалин останется работать первым заместителем главы администрации края.

Депутаты голосуют о досрочном прекращении полномочий Михаила Евдокимова в связи с его гибелью. Дмитрий Кудрявцев, ИД «Алтапресс»

— Если Шабалин предложит вам войти в состав правительства , вы согласитесь?

— Независимо от того, кто будет главой правительства, я в нем работать не буду. Потому что при недееспособном губернаторе любое правительство останется лишь пустой затеей. Хоть пять правительств создавай, толку не будет!

— Как вы думаете , губернатор напишет обращение к президенту о сложении своих полномочий?

— Если он не хочет узнать о своей отставке из СМИ, как губернатор Корякского автономного округа, то, по идее, должен, конечно, подать. Причем как можно скорее.

По моим наблюдениям, Евдокимов за этот год, к сожалению, не изменился. Его по-прежнему мало интересуют дела в крае. Ему неинтересно состояние экономики и социальной сферы. Он не выступает на ТВ, не отвечает на вопросы жителей.

Да и что он может ответить людям? Ведь когда, к примеру, краевая администрация говорит сегодня, что к следующему отопительному сезону запустит природный газ в Бийске, то она тем самым показывает, что по меньшей мере некомпетентна в вопросах газификации. Потому что до Бийска еще нужно тянуть 70 км газопровода. Там еще не построена газораспределительная станция, ее нет даже в проекте, а проект необходимо утверждать в «Газпроме».

Поэтому краевая администрация говорит населению о серьезных вещах в духе обещаний, которые мы слышали во времена избирательной кампании. Но она давно уже закончилась, нужны конкретные программы и конкретные результаты.

Александр Карлин и Николай Чертов ИД «Алтапресс». Дмитрий Кудрявцев

— Каким , на ваш взгляд , может быть выход из затянувшегося политического кризиса?

— Михаилу Сергеевичу надо осознать, что в апреле 2004 года он вляпался в совершенно неприличную для себя и края историю. Евдокимову надо собрать последнее мужество и признать, что он оказался совершенно не на своем месте, а после этого подать обращение президенту. А еще лучше — уйти в отставку по какой-либо уважительной причине.

Справка. Кто такой Николай Чертов

Николай Александрович Чертов, бывший первый вице-губернатор Алтайского края. Профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой инноваций и предпринимательства АлтГТУ. Николай Чертов родился 27 февраля 1952 года в селе Новообинка Алтайского края. В 1974 году окончил Алтайский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». Получив высшее образование, работал прорабом, начальником производственно-технического отдела, главным инженером СМУ объединения «Алтайсельстрой». С 1984 по 1987 год прошел обучение в Новосибирской высшей партийной школе по специальности «политология». Проработал первым вице-губернатором края с 1996 по 2004 год. В октябре 2004 года был избран председателем Алтайского союза предпринимателей, а в декабре — назначен на должность руководителя Алтайского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.

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