Алтапресс: Дима жаждет интима. Как корреспондент altapress.ru устраивалась вебкам-моделью и чуть не стала зарабатывать больше
Жизнь у вебкам-моделей — как в фильмах. Большие деньги, мужчины и ежедневные кинопоказы. Только «виртуалки» вместо красной дорожки часто получают шанс на эмоциональное выгорание. Подвластны ли вебкаму вершины качества и Голливуд, разбирался altapress.ru. И главное — мы отдали нашего журналиста на съедение кровожадному эротическому моделингу. Только, чтобы разузнать, а не для дела.
Интим. CCO
Из любопытства
В апреле 2021 года прогремела премьера провокационного сериала «Хэппи-энд» (режиссеры — Лена Тронина, Денис Власенко). Герои сюжета Влад и Лера переезжают в Москву. Там они работают в вебкам-индустрии.
Наша редакция старается не отставать от веяний столицы. Мы захотели узнать о новом виде предпринимательства как можно больше.
Кадр из сериала «Happy End». kinopoisk.ru
Внимание! Altapress.ru ни в коем случае не призывает к оказанию сексуальных услуг. Не повторяйте наш опыт. Материал носит исключительно информационный характер.
Дать объявление, чтобы дали на пропитание
Чтобы лучше понять, зачем и как девушки и зрелые дамы занимаются виртом, наш журналист Анастасия Бичакова зарегистрировалась на популярном сайте эротических услуг.
Для авторизации понадобилось заполнить анкету — одинаковую как для «ночных бабочек», так и для вебкам-моделей.
Резюме. Поиск работы. unsplash.com
«Извините, нолики не подходят»
В «резюме» следует вписать возраст, рост, размер груди, цвет волос и ориентацию. Кроме того, при создании аккаунта нужно указывать номер телефона — и в этой строке мы, взвесив риски, не пожалели нулей. Подписали «+7−000−000−00−00». Как и следовало ожидать, страница без реальных контактов оказалась неактивной.
В графе «О себе» пришлось подробно рассказать о способностях и умениях — сообщение, по правилам портала, должно быть не короче 200 знаков.
Обнаженная женщина. СС0
Вот что у нас получилось: «Симпатичная девушка с аппетитными формами готова снять для милого щедрого молодого человека видео. Согласна также на фото. За подробностями на почту ***. Отвечаю всем. Реальный интим не предлагать, только вирт, ограничение контактов — 1 в час».
Орфография и пунктуация искажены намеренно. Так, посчитали мы, подозрений от клиентов будет меньше.
Расценки на свой «труд» (уточняем — до исполнения обязанностей дело не дошло) Анастасия выбрала следующие:
Фото и видео — 2 тыс. руб.
Пикантная переписка — 1 тыс. руб.
«Никакой жестокости»
В список актерских амплуа наша подставная модель поместила «Госпожу» и «Рабыню». Галочку она поставила и у позиции «Исполняю стриптиз. Не профи».
В конце анкеты потребовалось прикрепить фотографии. Регламент амурного сайта оказался довольно строгим: надо загрузить 3 изображения без логотипов, контактных данных, открытых гениталий и любовных сцен.
Женские ноги. fishki.net.
Настоящим ударом стало условие «Не брать картинки из соцсетей и фотобанков. Проверяем». Чтобы не выкладывать на общее обозрение лицо и фигуру, мы пополнили галерею фотографиями ног. А к объявлению добавили подпись с ошибками «Люблю фут фетешистов».
Для пользователей ресурса предусмотрены платные возможности: обычное, TOP- и VIP- размещения, поднятие анкеты, отключение и удаление комментариев. Стартует прайс от 50 руб.
Авантюра «схлопнулась»
Несмотря на старания, заказчиков мы не привлекли.
Сим-карты. 22.мвд.рф
Анастасия Бичакова,
корреспондент:
— Я не активировала анкету потому, что у меня нет ненужной сим-карты, которую после эксперимента можно было бы выбросить или заблокировать. Так что я осталась без клиентов. А ведь каждому планировала вальяжно отвечать: «Простите, на этой неделе занята. Договоримся о видеовстрече позже».
Распределить нагрузку
Найти вакансию «вебкам-модель» можно на сайтах соответствующих студий.
Организации к тому же предоставляют девушкам помещения для общения с клиентами.
Комната. Интерьер. Диван. СС0
Сервисы для поиска «фривольной» работы заполнены отзывами и агитацией: «Измени свою жизнь прямо сейчас! Наши модели одеваются в лучших бутиках», «Ты в шаге от денег. Все в твоих руках».
Дизайн интернет-порталов выполнен по последним модным тенденциям. Царит минимализм, внушающий полное доверие. В оформлении преобладают серый и белый цвета. Выделяются только фото из офисов. На них изображены яркие интерьеры. С большими диванами, просторными столами и вычурными торшерами.
Карьера. Выбор. СС0
Почти на каждом сайте есть калькулятор дохода. Чтобы рассчитать заработок, нужно предоставить данные о знании языков и желаемом трудовом графике. Кроме того, нужно выбрать категорию съемок. Их две: Hot flirt (в обнаженном виде. — Прим. ред.) и Non nude (в одежде. — Прим. ред.).
Некоторые студии допускают работу в семейной паре.
Мы присмотрелись к предложениям платформы с устрашающим названием. Таким, будто за будущими сотрудницами пристально следят инопланетяне или призраки. Переводится имя компании как «Мировая камера».
Секс, женщина. СС0
Ни денег, ни стажа
«Мировая камера» занимается наймом моделей, которые готовы общаться с иностранцами.
Загружать личные данные на сайт мы снова не решились и связались с агентами компании в WhatsApp.
Завязался подробный диалог.
Собеседование. Карьера. СС0
— Здравствуйте! Нашла ваш номер в интернете. Я из Барнаула. В этом году выпускаюсь из университета. Филолог. Работать пока негде… Подружка — вебкам-модель — говорит, что много зарабатывает. Я немного побаиваюсь, но хочу узнать подробнее. Скажите, это безопасно? — говорит наш корреспондент.
— Добрый день! Вы оставляли заявку в интернете? Все верно?
Страх, депрессия, отчаяние. CC0
— Нет. Пока хочу просто узнать.
— Поняла. Буду вашим личным менеджером. Позвольте задать несколько вопросов. Сколько вам лет? Какая у вас есть техника: ноутбук, телефон, стационарный компьютер с камерой? Есть опыт в этой сфере?
— Мне 23. При себе всегда телефон. Никогда не работала…
Заморские зазнобы
Наша новая знакомая из «отдела кадров» любезно рассказала о тонкостях работы.
По ее словам, в обязанности моделей входит общение с мужчинами в онлайн-видеочате. На зарубежном сайте. Основной поток клиентов — европейцы и американцы.
Компьютер. CCO
Полиглотам проще
— Знать иностранный язык необязательно, — говорит менеджер. — У нас удобные переводчики. Но все же… Как у вас со знанием английского?
— Неплохо. Уровень В1-В2, — правдиво отвечает Анастасия. Не зря же диплом на полке пылится.
— Прекрасно. Сразу будет легче зарабатывать достойно.
Образование. Учебники. открытые источники (CC0)
Дальше последовало успокоительное предложение: «У вас же остались вопросы? Задавайте, не стесняйтесь».
Репутация и рост
Закончился (хотя нам это лишь показалось) разговор с представительницей «Мировой камеры» обсуждением клиентов и трудового режима.
— А есть риск, что мужчина неадекватный?
— Обычно посетители — с головой на плечах. Но если возникает непредвиденная ситуация, то человека можно заблокировать или удалить из трансляции.
Микрофон. Трансляция. pixabay.com
— Как часто надо выходить в эфир?
— Вы сама выбираете. График свободный, но мы будем постоянно интересоваться успехами. В целом рекомендуем работать не меньше 4 дней в неделю и 5 часов в день. Это требуется для рейтинга и особенно важно для новичков. Чтобы клиенты видели вас чаще и привыкали.
Снова здравствуйте
Через сутки обоюдного молчания личный менеджер написала: «Добрый день! Подскажите, актуальна ли для вас наша вакансия».
Мороженое, эротика. СС0
— Пока думаю. Страшновато. Да и не знаю, как родные отнесутся.
— Хорошо, — пришел короткий ответ.
Неожиданный поворот
Задумавшись, действительно ли безопасность «вебкамщицам» гарантирована, Анастасия Бичакова слегка обновила легенду. И оставила заявку на вакансию Non nude в другом агентстве. С просьбой перезвонить.
Датчик движения и веб-камера. Анна Зайкова
Анастасия Бичакова,
корреспондент:
— Со мной связывается анонимная барышня. Судя по голосу, лет 25−30. Она с осторожностью спрашивает: «Что бы вы хотели узнать?» Я в миг делаю голос хриплым и завожу слезливую шарманку: «Ой, даже не знаю, как сказать. Меня парень бросил… Вуз оканчиваю, работать негде. Ищу острых ощущений».
— А вам сколько лет? — по стандарту интересуется менеджер.
— 23, — снова без зазрения совести прибавляю себе лет.
— Опыт есть?
— Нет.
— Вообще представляете, что такое вирт?
— Косвенно.
Эротика. Женщина. Белье СС0
Дальше от неловкой паузы зазвенело в ушах. Но я быстро дала собеседнице понять, что осознаю серьезность профессии: «Да я и в другие компании писала . Прицениваюсь». Беспардонно льщу: «Но вы первые, с кем говорю по телефону».
— И что вам отвечали до этого?
— Что могу устроиться. Пусть и новичок. Тем более английский выше среднего.
Доверчивая (до этой минуты) собеседница вдруг скороговоркой выдает список вопросов: «Откуда такой уровень языка? Где учились? Что оканчиваете? Какой диплом?»
Женщина над книгами. Образование. СС0
С настроением «Нашла коса на камень» выкрикиваю: «В школе английским с первого класса занималась. И курсы в университете, А какая разница-то?!»
Тогда девушка пытается умерить мою раздраженность и честно раскрывает подробности работы. О некоторых из них я и подозревать не могла.
Доллары. unsplash.com
— Вы выбрали Non nude. Неизвестно, реально ли на этом заработать баснословные деньги. Не отрицаю, что роль играют харизма и экстраверсия. Но сайты ориентированы на мужчин, жаждущих интима и наслаждения для глаз.
— Так сколько можно заработать? — тороплю я.
— Точно не скажу. Зависит от того, как «стараться».
— А риски какие?
Женщина. СС0
И тут «пошло, поехало» Собеседница подмечает: «Врать нет смысла. Если вам уже сказали, что конфиденциальность гарантирована, не верьте. К сожалению, личные данные в свободном доступе. Пусть и под никнеймами — найти моделей легко. Мы просим их удалять все соцсети, но иногда и это не спасает. Случаи шантажа у нас были. И, наверняка, еще будут».
Я с дергающимся глазом бурчу: «Ладно. Подумаю. Спасибо большое!»
Ориентировочные размеры зарплаты вебкам-моделей в Барнауле
В одежде — от 30 тыс. рублей в месяц.
Без одежды — от 80 тыс. руб. в месяц.
«Я ни при чем»
Третья попытка трудоустройства оказалась неудачной, но забавной. Мы перешли по ссылке на одном из порталов — в его названии несколько повторяющихся подряд букв. И написали агенту Василию (имя изменено. — Прим. ред.).
Секс. Женщина. СС0
Отклик мужчины похож на печальный анекдот: «Отношения к вебкаму я не имею и уже давно делаю натяжные потолки. Полгода назад развелся с очень хитрой женой. Она создала сайт, оставила там мой номер. И раз в 2−3 недели со мной связываются девушки, желающие поработать. Ради „прикола“ я даже сходил на пару собеседований. И, похоже, среди девушек 20−25 лет деятельность востребованная».
«Не возьмем»
Устройство на позицию «мамы» видео-моделей также оказалось безуспешным. Менеджеры «ягодной» студии отказались принять Анастасию в штат. Без объяснения причин.
Женщина. СС0
— Добрый день. Нашла ваш номер в интернете. У меня есть опыт работы по вызову и организации вип-встреч. Скажите, можно ли устроиться агентом для «вебкамщиц»?
— Здравствуйте! Нет, спасибо).
«Давно приелось»
Мы познакомились с барнаульской моделью Юлией (имя изменено. — Прим. ред.). Девушка рассказала, как в индустрии достигается карьерный рост и важна ли для «виртуалок» внешность. Кроме того, она объяснила, что вебкам далеко не всегда приносит удовольствие.
Юлия,
вебкам-модель:
— Сначала к вирту я испытывала полное отвращение. Вообще не думала им заниматься. Но решать финансовые проблемы надо, и подруга устроила меня уборщицей в вебкам-агентство. Я подумала: а что такого, просто честно мою полы.
Уборка. CCO
Сначала удивлялась и даже пугалась разным звукам, доносившимся из студий во время «трансляций». Потом привыкла и перестала обращать внимание.
Спокойствие привело к тому, что я решила опробовать вебкам-моделинг на себе. Долго работала в Барнауле, а потом — опять же с участием знакомой — уехала в Новосибирск. Тружусь в филиале той же организации. Длится моя рабочая неделя 6 дней.
В Канны не уехать
Девушка делится: в день она получает от клиентов около 100$ (7,3 тыс. рублей). Из них себе забирает 45%. Оставшаяся сумма уходит конторе и личному агенту.
Зарплата приходит моделям на банковские карты и в виртуальные кошельки. Выплачивает ее руководство студии, получающее деньги за вход в трансляции от посетителей (мемберов). Периодически клиенты берут «приваты» и оставляют чаевые.
Ожирение. Лишний вес. СС0.
Прибыль сотрудниц не зависит от их внешности — не имеют значения тип фигуры, изъяны и особенности. В приоритете востребованность и рейтинг. Именно эти факторы помогают вырастать в администраторов и становиться фото-моделями.
Стать девушкой с обложки, по признанию Юли, после вирта можно. А вот стать востребованной актрисой жанра для взрослых у «вебкамщиц» получится вряд ли: слишком сильный карьерный «скачок».
«Можно было таксовать, а она моделит»
«Регулярное „ублажение“ мужчин через видео, конечно, выматывает. Накатывает жуткое напряжение. А деньги-то нужны», — говорит собеседница.
Слезы. Горе СС0
Она уверяет, что вирт выбирают не те, кому лениво сидеть в офисе: «Моя коллега — с двумя дипломами о высшем образовании, детьми и мужем. У нее свой бизнес, который надо поддерживать. Вот и „бомбит“ в вебкам-моделинге, чтобы заработать средства в оборот».
Надо понимать ответственность
Также с altapress.ru побеседовала администратор одного из вебкам-агентств Татьяна. Она посвятила нас в специфику своей работы и рассказала о (не)баснословных заработках.
Зарплата в конверте. pixabay.com.
Татьяна,
администратор вебкам-агентства:
— Администратор может либо вообще не работать моделью, либо совмещать. На практике желающих стать администраторами мало. Это огромная ответственность, которую не всегда выгодно брать на себя. К тому же модель может получать от 100 тыс. рублей в месяц, а вот у админа зарплата доходит максимум до 50 тыс. При этом надо просыпаться раньше всех, контролировать время прихода сотрудниц, подготавливать оборудование и помнить о непредвиденных ситуациях. К примеру, поломках аппаратуры. Я должна читать новости, быть в курсе происходящего.
Контроль. Pixabay.com
Кроме того, в студиях могут быть дежурства. В них администраторы тоже участвуют. Некоторые студии обязывают моих коллег выдавать зарплаты, регистрировать моделей на сайтах.
Часто админы подрабатывают операторами ПК, ведут диалоги с мемберами, помогают девушкам выучить основные английские фразы. А еще дают азы флирта.
Только полную безопасность даже я обеспечивать не могу. Сейчас многие сами публикуют фото и держат место работы в секрете. Это не всегда помогает. Особенно если модель сама «случайно» слила личную информацию в сеть, внесла контактные данные в какие-либо анкеты (агентство же персональные сведения не раскрывает). Тогда есть реальный риск «нарваться» на шантаж.
Насилие над женщиной. unsplash.com.
Находятся мужчины, которым попросту нравится угрожать. Они получают от этого удовольствие и привыкли считать, что вебкам-модели — те же «ночные бабочки». Такие клиенты пишут: «Мы скинем твои фото родственникам». А девочки пугаются и дают номера телефонов, карт.
Справка
В российском законодательстве отсутствует понятие «вебкам». В отличие от проституции, за интимное общение по видеосвязи нет и ответственности. Обусловлено это невозможностью физического контакта.