Алтапресс: Берите выше. В уголовном деле о незакупленном жилье для алтайских сирот могут появиться более серьезные фигуранты

Региональное управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило новое уголовное дело по статье «халатность». В его рамках проверят причастность должностных лиц органов власти к нашумевшей истории о неприобретенном жилье для детей-сирот.

Следственный комитет. Анна Зайкова

Две «уголовки»

Пока в деле имеется только один фигурант — бывший руководитель Регионального жилищного управления Евгений Катугин. В 2020 году он недоосвоил свыше 800 млн рублей на приобретение жилья детям-сиротам.

Деньги вернулись в бюджет. Из-за чего более половины нуждающихся (401 человек из 757) остались без «жилых квадратов» от государства. Всего на эти цели было выделено более 1,2 млрд рублей.

Долги. Деньги. altapress.ru

На брифинге 31 мая замруководителя регионального управления Следственного комитета Константин Мальцев пояснил, что сейчас Катугин проходит фигурантом по двум уголовным делам — за неисполнение решения суда и превышение должностных полномочий.

Было доказано, что выполняя обязанности руководителя РЖИ, он распорядился закупать «квадратные метры» только в крупных населенных пунктах Алтайского края. А именно — в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. В итоге остальные сироты «остались ни с чем».

Виды Барнаула.

Кроме того, на руках у пострадавших были решения суда, обязывающие Катугина предоставить жилье нуждающимся. Он их проигнорировал, хотя знал о грозящем уголовном наказании.

Преступная простота

На вопрос о том, чем руководствовался экс-чиновник в отношении закупок, в следственном комитете пояснили, что так было проще демонстрировать бурную деятельность. Рынок крупных городов региона и пригорода Барнаула более насыщен. Здесь гораздо проще провести торги и освоить выделенные средства.

Аукцион. Торги. pixabay.com

«Кстати, по краю жилье есть. Следственный орган обследовал рынки недвижимости и убедился, что большого дефицита нет. Просто нужно было работать в этом направлении, тогда был бы какой-то результат», — пояснил Константин Мальцев.

Сейчас по делу о «недокупленном» жилье детям-сиротам набралось около 80 эпизодов. По числу судебных решений о предоставлении «жилых квадратов». Принимается решение об их объединении.

Новые проверки

Более того, СК возбуждено новое уголовное дело о «халатности» в отношении должностных лиц органов власти.

«Для более глубокого изучения проблемы мы внесли ряд представлений. В том числе на лиц, стоящих над Региональным жилищным управлением (это региональный минстрой — прим. altapress.ru). Сейчас данные представления находятся на рассмотрении у губернатора Алтайского края», — подчеркнул Мальцев. Следственный комитет. Анна Зайкова «Бюджетные деньги были выделены, на них можно было закупить жилье. И в этом были заинтересованы все органы власти», — пояснил замруководителя регионального управления СК.

Он добавил, что расследование будет вестись как минимум до конца июня этого года. Только тогда можно будет сделать какие-то выводы.

В заключение отметим, что благодаря усилиям следственного органа в Алтайском крае летом 2021 года заработает программа предоставления сертификатов (номиналом около 1,3 млн рублей) гражданам, подпадающим под категорию «дети-сироты» на покупку жилья.

Как отметил Константин Мальцев, это должно значительно упростить сложную процедуру приобретения «жилых квадратов».

Алтапресс