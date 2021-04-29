Алтапресс: Мишустин заявил о преодолении самого острого этапа пандемии

Россия преодолела самый острый этап пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин. government.ru

Также в Роспотребнадзоре опровергли информацию о третьей волне коронавируса в России.

Информация о начале третьей волны коронавируса, появившаяся ранее в СМИ, не соответствует действительности, заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Действительно, есть подъем, но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический», — сказал он.

По его словам, рост количества новых случаев коронавирусной инфекции происходит из-за пренебрежения средствами индивидуальной защиты и невысокими темпами вакцинации, пишет Lenta.ru.

Между тем Алтайский край оказался в аутсайдерах по вакцинации от ковида.

Всего 3,1% жителей Алтайского края привились от коронавируса по данным исследования VTimes.

В нынешних темпах, чтобы вакцинировать 50% жителей, по данным единственного ресурса gogov.ru, который собирает статистику вакцинации по регионам, Алтайском краю понадобится 294 дня.

Алтапресс