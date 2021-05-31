ГОРНЯК22 31.05.2021
Коронавирус

Алтапресс: Коронавирус ослабил хватку, но не отступает. Количество умерших снижается

Горняк22
10 часов Ago

За прошедшие сутки было зарегистрировано 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 41 пациент, умерли — 7. Общее число заболевших составляет более 51 тыс. человек. Цифры статистики сообщает региональный оперштаб.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Число тяжелобольных за сутки осталось неизменным — 149 пациентов. Количество больных, подключенных к аппаратам ИВЛ, увеличилось на 5 человек (с 51 до 56).

Количество заболевших в муниципалитетах края:

  • 29 заболевших — Барнаул
  • 7 — Бийск
  • 4 — Бийский район
  • 3 — Рубцовск, Павловский район
  • 2 — Новоалтайск, Алейский, Зональный районы
  • 1 — Егорьевский, Ключевской, Мамонтовский, Романовский, Советский, Солтонский, Троицкий, Целинный районы

Коронавирус. Врачи.1 Коронавирус. Врачи. CC0

По общему числу заболевших коронавирусной инфекцией Барнаул продолжает лидировать. На сегодняшний день это более 18 тыс. человек. Меньше всего пострадало село Яровое. За весь период там были зарегистрированы 657 случаев.

Из общего числа заболевших в Алтайском крае 524 случая — завозные, в том числе 213 — из-за рубежа, 31,7 тыс. заразились от ранее заболевших.

Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано около 1,5 млн человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 122,7 исследования на каждые 100 тыс. жителей или более 2,5 тыс. человек в день.

Коронавирус. Анализы.2 Коронавирус. Анализы. CC0

Для иммунизации населения в медицинские организации региона поступило 302 877 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. На утро 30 мая уже прививается 248 084 (+ 1 096) человека. В том числе: 49 492 барнаульцев получили первую прививку, 198 592 человека полностью привиты (получили обе прививки).

Ранее altapress.ru писал о новых мутантных штаммах коронавируса, которые стремительно распространяются по миру. По предварительной информации они могут быть еще опаснее, в том числе для маленьких детей.

Алтапресс

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