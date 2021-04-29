ГОРНЯК22 30.04.2021
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Алтапресс: Кулены для Елены. Как отдохнуть в Хорватии

Горняк22
16 часов Ago

Прямые рейсы из России в Турцию отменили, зато авиасообщение с солнечной Хорватией в полном порядке. Altapress.ru расскажет, где в этой стране искупаться и поискать трюфели, а также зачем нужно носить в ушах мавров.

Карнавал в Риеке. croatia.hr.

Как добраться

Добраться до Загреба, Пулы, Сплита, Задара или Дубровника можно через Москву. «Аэрофлот» выполняет из столицы несколько рейсов в неделю, стоимость билета от 15 тыс. рублей в одну сторону. В авиакомпании Nordwind цены начинаются от 8 тыс. рублей.

Что касается туров, то их появления нужно еще немного подождать. По словам вице-президента АРАТ Александры Томашевич, операторы их только готовят.

Въезд и ограничения

В страну открыли въезд для туристов. Главные условия — предоставить сертификат об отсутствии COVID-19 (сроком действия не более 48 часов) и подтверждение брони апартаментов.

В Москву лучше лететь самолетом.1 В Москву лучше лететь самолетом. pixabay.com

Также потребуется хорватская или шенгенская виза.

Климат

На Адриатическом побережье климат средиземноморский, а на севере — континентальный. Лето здесь сухое и жаркое. Средняя температура у моря +23…+27 градусов, вода прогревается до +22…+25. Зимой средняя температура +5…+10, часто идут дожди.

Хорватия — один из рекордсменов по числу солнечных дней в году. Ее рекомендуют посещать в мае или сентябре — летом много туристов, пляжи переполнены. А в апреле и октябре купаться прохладно.

Хорватия.2 Хорватия. pixabay.com.

Уровень преступности и запреты

Хорватия считается одной из самых безопасных стран в Европе. Но, как обычно, следует быть аккуратными с документами, деньгами, техникой и драгоценностями.

Курить в общественных местах запрещено. Нельзя добывать кораллы.

Национальные блюда и деликатесы

Как и в Сербии, здесь все без ума от мяса. В Хорватии можно попробовать уже знакомый нам пршут, а также кулен — копченую свиную колбасу с красным перцем и чесноком. В Хорватии даже есть фестиваль, посвященный кулену, — Кулениада.

Кулен.3 Кулен. Frka.

Здесь любят сыры, в особенности пажский из овечьего молока и оливкового масла. Этот сыр имеет особенный запах, потому что на острове Паг, где его готовят, овцы едят шалфей, розмарин и другие ароматные травы.

Не обходится и без морепродуктов — обязательно попробуйте бузару из креветок в томатно-винном соусе.

Из супов популярна манештра — густой суп с кукурузой, фасолью, капустой, макаронами и копченым мясом. В Хорватии также любят рисовый томатный суп.

Манештра.4 Манештра. sovkusom.ru.

На второе — висовачка бегавица. Это блюдо из мяса ягненка, приготовленного в кислом молоке. А также писана печеница «Стубица» — свиное филе, шпигованное черносливом. Еще сарма — голубцы из кислой капусты и фарша, в который добавляют пршут.

На сладенькое стонска торта — запеканка из крупных макарон, начиненных сладким творогом, орехами и шоколадом. Или меджимурска гибаница — слоенный пирог с творогом, маком, орехами и яблоками.

Если попросите приготовить чай, получите травяной. Чтобы заказать черный, просите подать индийский чай.

Стонска торта.5 Стонска торта. croatia.hr. Бузара.6 Бузара. horvatia-dalmacia.ru. Пажский сыр.7 Пажский сыр. discovertravel.ru.

Вадим Вязанцев,
путешественник:

— Повторюсь: самая вкусная ракия — в Сербии. Но зато в Хорватии есть море. Однако там довольно дорого. Хорватия относится к Евросоюзу, поэтому здесь все подороже, чем в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговины.

Отведать национальные блюда туристы советуют в загребском ресторане Katedralis — разместиться там можно прямо на уютной зеленой летней террасе. Интересен в столице и ресторан Trilogija, где нет постоянного меню. Шеф-повар каждый раз придумывает новое из четырех-пяти блюд.

Пляжи

Лучшими на всем побережье считаются мелкогалечные пляжи на острове Брач. Там расположен один из самых популярных пляжей в стране — «Златни-Рат». Интересно, что он постоянно перемещается под воздействием ветра и морского течения.

Хорватия.8 Хорватия. pixabay.com. Пляжи на острове Брач. 9 Пляжи на острове Брач. croatia4travel.com. Пляжи на острове Брач. 10 Пляжи на острове Брач. croatia4travel.com. Пляжи на острове Брач. 11 Пляжи на острове Брач. croatia4travel.com.

У Дубровника пляжи песчаные. В Южной Далмации — галечные, скалистые и бетонные. Пляжи Истрии — каменные или бетонные. Кстати, полуостров Истрия — один из центров мирового нудистского туризма.

Достопримечательности

В Хорватии можно посетить самый маленький город в мире по версии Книги рекордов Гиннесса — Хум. В 2020 году в нем проживали 28 человек. Это целый музей под открытым небо — здесь хорошо сохранились фрески XII века.

Городок состоит из двух улиц с каменными домами, двух храмов, музея, магазина, почты, кладбища, ресторана и гостиницы.

Хум.12 Хум. venividi.ru. Хум.13 Хум. venividi.ru. Хум.14 Хум. venividi.ru. Хум.15 Хум. venividi.ru. Хум.16 Хум. venividi.ru.

В Пуле находится настоящий римский амфитеатр. Это огромное сооружение было построено в I веке нашей эры и вмещало в себя 20 тыс. зрителей.

Вадим Вязанцев,
путешественник:

— Очень много в прибрежных городах осталось античного наследия: большие амфитеатры, как Колизей. Все эти места хорошо описаны в исторических источниках.

Северные города, в том числе Загреб и Словония, больше похожи на венгерские. Такой немного немецко-венгерский стиль.

Хорватия.17 Хорватия. pixabay.com. Хорватия.18 Хорватия. pixabay.com.

В Сплите можно посетить дворец Диоклетиана. Он был построен во времена Священной Римской империи и напоминает маленький средневековый город.

Посетите Лудбрег. По преданию, здесь в XV веке произошло чудо — вино в литургической чаше превратилось в кровь. Сейчас ампула с ней хранится в лудбрегской церкви Пресвятой Троицы. Ежегодно здесь проходит Святая неделя, которая притягивает паломников со всего мира.

В городке Мотовуне осенью проводят фестиваль по поиску трюфелей. Поэтому если хотите попробовать самые дорогие в мире грибы и посмотреть, как их ищут специально обученные свиньи и собаки, то вам обязательно нужно его посетить.

Дворец Диоклетиана. Сплит, Хорватия.19 Дворец Диоклетиана. Сплит, Хорватия. kuku.travel. Дворец Диоклетиана. Сплит, Хорватия.20 Дворец Диоклетиана. Сплит, Хорватия. kuku.travel. Дворец Диоклетиана. Сплит, Хорватия.21 Дворец Диоклетиана. Сплит, Хорватия. kuku.travel. Дворец Диоклетиана. Сплит, Хорватия.22 Дворец Диоклетиана. Сплит, Хорватия. kuku.travel. Мотовун.23 Мотовун. croatia-holiday.ru. Мотовун.24 Мотовун. croatia-holiday.ru. Мотовун.25 Мотовун. croatia-holiday.ru. Сплит.26 Сплит. kuku.travel.

Избавиться от лишних калорий можно, прогуливаясь по самой длинной лестнице в Истрии. 1 тыс. ступенек — и от обеда ничего не останется.

Вадим Вязанцев,
путешественник:

— В Хорватию попала прибрежная область Далмации, которая идет от Черногории на северо-запад, до Словении и Италии. Там огромное количество интересных городишек. Из них самый большой — старый город Дубровник. Очень похож на Венецию и архитектурой, и очень узкими улочками.

Но надо понимать, что это все — новодел: воссозданное, отреставрированное. Там было сильное землетрясение в XVII-XVIII веке. И на юге Далмации в 70-х годах XX века.

Княжеский дворец, Дубровник.27 Княжеский дворец, Дубровник. croatia-holiday.ru. Хорватия. Дубровник.28 Хорватия. Дубровник. pixabay.com. Хорватия. Дубровник.29 Хорватия. Дубровник. pixabay.com. Княжеский дворец, Дубровник.30 Княжеский дворец, Дубровник. travelinfo.su. Дубровник.31 Дубровник. travelinfo.su. Дубровник.32 Дубровник. travelinfo.su. Дубровник.33 Дубровник. travelinfo.su. Дубровник.34 Дубровник. travelinfo.su. Дубровник.35 Дубровник. travelinfo.su.

В Дубровнике никто не проходит мимо Княжеского дворца — здания в готическом стиле, построенного в XV веке. Внутри располагается музей, где представлены хорватские предметы антиквариата, картины и оригинальную мебель.

В национальном парке Крка можно увидеть озера, 20-метровый водопад, необитаемый остров с заброшенным францисканским монастырем и каньон.

Стоит посетить и национальный парк «Плитвицкие озера», который включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы увидеть все 50 оттенков синего, лучше всего смотреть на озера с обзорной площадки над долиной реки Коран. Купаться здесь запрещено.

Плитвицкие озера.36 Плитвицкие озера. croatia-holiday.ru. Плитвицкие озера.37 Плитвицкие озера. croatia-holiday.ru. Плитвицкие озера.38 Плитвицкие озера. croatia-holiday.ru.

Не пропустите карнавал в Риеке перед Великим постом. Это какая-то смесь нашей Масленицы и венецианского карнавала — парады ряженых во главе с королевой карнавала, бароном и маврами, сжигание чучела и множество разных шоу.

Особо на этом карнавале туристам запоминается парад звонарей. Местные наряжаются в шкуры животных и звонят в колокольчики, прогоняя злых духов.

Парад звонарей. Риека.39 Парад звонарей. Риека. traveling.ru Карнавал в Риеке. 40 Карнавал в Риеке. croatia.hr. Парад звонарей. Риека.41 Парад звонарей. Риека. ic.pics.livejournal.com.

Что можно привезти из Хорватии

Большой популярностью в стране пользуются украшения морчич — броши, булавки и подвески в виде головы мавра в белом тюрбане. Когда-то такие вещицы считали хранителями моряков и рыболовов. Также в ювелирных магазинах можно найти изделия из красных кораллов.

Если смотреть на предметы народного промысла, то стоит обратить внимание на далмацкие кружева, вышивку, изделия из кожи и гобелены.

Также можно привезти в подарок красивый шелковый галстук — его придумали именно в Хорватии.

Алтапресс

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