Алтапресс: Подумаем, посчитаем, посоветуемся. Что именно ответил губернатор Томенко на инициативы алтайского бизнеса

Каждый из главных участников VII конгресса предпринимательских объединений Алтайского края остался в итоге при своих интересах. Бизнес донес до чиновников информацию о наиболее серьезных проблемах. А губернатор региона Виктор Томенко в свойственном только ему управленческом стиле ничего конкретного не ответил и ничего лишнего не пообещал. И тем не менее, стороны остались довольны друг другом. Подробности — в материале altapress.ru.

Виктор Томенко принял активное участие в VII конгрессе предпринимательских объединений края. Пресс-служба губернатора Алтайского края. Антон Федотов

Что предлагает бизнес

Пленарное заседание конгресса состоялось 28 мая. Продолжалось около двух часов и было достаточно содержательным. По крайней мере, со стороны бизнес-объединений.

Поскольку предприниматели — люди, как правило, конкретные, то и мы не будем размазывать кашу по тарелке, а представим ТОП-10 наиболее интересных, на наш взгляд, бизнес-инициатив.

1. Усовершенствование патентной системы

Индивидуальный предприниматель из Камня-на-Оби Наталья Кабак подняла самую острую проблему для тех субъектов малого бизнеса, которые недавно перешли с ЕНВД на патентную систему. Она заявила, что необходимо срочно вносить изменения в краевой закон о патентной системе, хотя последние новеллы вступили в силу 31 марта.

Но оказалось, что предприниматели на патенте стали заложниками разногласий между федеральными и краевыми чиновниками и законодателями. В крае при расчете стоимости патента ранее применяли такое понятие, как «торговая площадь». Однако 2 апреля Минфин своим письмом направил разъяснение в регионы, что под это понятие подпадает весь магазин — с подсобными помещениями, складами, кабинетиками директора и бухгалтера. А это уже совсем другие квадратные метры.

Сессия АКЗС. 27 мая 2021 года. Андрей Осипов. Анна Зайкова «В результате вот такой юридической коллизии стоимость патента вырастает в 4−5, а в некоторых случаях — в 20 раз, — поддержал предпринимательницу бизнес-омбудсмен Андрей Осипов. — Необходимо на июньской сессии срочно приводить краевое законодательство в соответствие с федеральным. Депутатам необходимо более четко прописать в законе „площадь торгового зала“. Это поможет избежать очень серьезных проблем».

2. Выкуп или аренда земли под инвестпроекты

Очень дельное предложение внес Юрий Ряполов, председатель координационного совета предпринимателей Барнаула. Он от имени коллег предложил предусмотреть в краевом законодательстве механизм, который позволял бы бизнесменам, реализующим какие-либо инвестпроекты приобретать или брать в аренду земельный участок с расчетом цены не по 100%-ной кадастровой стоимости.

В пример Ряполов привел соседнюю Республику Алтай, где предусмотрена такая возможность. Там бизнес платит за землю 15−25% стоимости в зависимости от города или района. После подписания договора он входит в инвестпроект и после его окончательного запуска выплачивают оставшуюся сумму.

Юрий Ряполов. Анна Зайкова

«Это очень хорошая инвестиционная модель. И я искренне не понимаю, почему нельзя так сделать и у нас. Ведь муниципальный бюджет сразу получит какие-то деньги, налог на землю по прежнему остается, предприятие начинает работать и платить налоги», — аргументировал свою позицию Ряполов.

По некоторым данным, краевой минфин и мэрия Барнаула выступают против такой модели привлечения инвесторов.

3. Снизить налоговую нагрузку.

Многие бизнес-объединения предлагают еще раз вернуться к вопросу максимальных налоговых ставок в региональной системе налогообложения. В частности, речь идет об УСН. бизнес предлагает вернуться к рассмотрению вопроса о снижении «упрощенки» с 6% до 3%.

21 мая 2021 года в ИД «Алтапресс» состоялась форсайт-сессия Предпринимательство в Алтайском крае. Перспективы, вызовы и пути развития» Анна Зайкова.

«Иначе получается очень странная ситуация. В крае самая высокая стоимость ресурсов, например электроэнергии. И в крае же самый высокий налог для основной части малого бизнеса. Как в этих условиях конкурировать с соседними регионами, непонятно», — озвучил позицию зам председателя правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Пургин.

Поддерживая коллегу, руководитель регионального отделения «Деловой России» Юрий Матвейко предложил губернатору создать краевую рабочую группу по налоговой тематике. Чтобы краевой минфин совместно с бизнесом и налоговиками сначала вырабатывал тщательно взвешенные решения, а только потом уже вводил их в действие.

4. Снизить неналоговую нагрузку

Этот вопрос подняли многие предприниматели, а заострил его алтайский общественник Константин Емешин. По его словам, помимо всяких «платонов» и «весовых контролей» существуют другие странные платежи.

Общественник Константин Емешин. Скептично относится к концессиям. Анна Зайкова

«Например, проходит аттестация рабочих мест — плати. Подключаешься к системе ГИС „ЖКХ“ — опять затраты. А недавно на одном из совещании с краевыми чиновниками я узнал, что в стоимости подключения к пприродному газу 82% затрат у нас занимает получение различных справок, разрешений и экспертиз», — сказал Константин Емешин под аплодисменты бизнесменов.

Конечно, большинство таких платежей устанавливает и взимает федеральный уровень власти. Но если регионы не будут отстаивать свою позицию, объяснять и правильно аргументировать, то «так и останутся теми овцами, которых стригут».

5. Добиваться выравнивания тарифов на электроэнергию

Об этом говорили практически все предприниматели на своих секциях и круглых столах, которые прошли перед пленарным заседанием.

VII конгресс предпринимателей Алтайского края. Пленарное заседание Пресс-служба губернатора. Антон Федотов.

«Выравнивание тарифов естественных монополий, хотя бы с соседними регионами, крайне необходимо. Как мы можем конкурировать с ними, если там электроэнергия дешевле, газ — дешевле, налоги — ниже и т.д. А еще у нас под боком Казахстан, где НДС ниже, электроэнергия дешевле, а дотации районам из республиканского бюджета — в несколько раз выше. И на чем остается экономить нашему предпринимателю? Правильно, на белой зарплате», — резонно отметил один из выступавших.

6. Предусмотреть инвестиционные вычеты на ИТ и ИС

Сразу два предложения от бизнеса касались возможного предоставления компенсаций — на реализацию инфраструктурных проектов в сфере IT, а также на затраты по внедрению интеллектуальной собственности (регистрация патентов).

Евгений Госьков, руководитель регионального отделения «ОПОРы России» отметил, что в 59 субъектах Федерации законодательно установлен механизм инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций на основании статьи 286.1 НК РФ. Это позволяет предпринимателям других регионов «активнее вовлекать в коммерческий оборот результаты интеллектуальной деятельности, проводить обучение своих сотрудников по программам».

Госьков Евгений Сергеевич. Анна Зайкова.

«Низкая патентная активность является следствием отсутствия фискальных стимулов», — подчеркнул Евгений Госьков.

7. Принять профориентационную кадровую программу

Владимир Николаев, руководитель сети клиник «Здоровое поколение», возглавлял секцию «Кадры» и от имени коллег призвал чиновников всерьез задуматься о нарастающей проблеме кадрового дефицита.

21 мая 2021 года в ИД «Алтапресс» состоялась форсайт-сессия Предпринимательство в Алтайском крае. Перспективы, вызовы и пути развития» Анна Зайкова.

«Ли Якокка говорил, что любой бизнес можно свести к трем вещам — персоналу, продукту и прибыли. Если у вас нет первого, то о последующих компонентах можно забыть. Не только в России, но и во всем мире сейчас наблюдается так называемая квалификационная яма. Классическое образование не поспевает за темпами развития бизнеса. Фиксируется существенный разрыв между потребностями работодателей и уровнем компетенций молодого специалиста. В Алтайском крае ситуация усугубляется тем, что мы является поставщиками интелекта. До 30% выпускников алтайских вузов, по данным статистики, покидают регион», — размышлял Николаев.

Поэтому бизнес предлагает правительству совместными усилиями, с привлечением известных в крае предпринимателей, разработать профориентационную краевую программу. Для этого необходимо провести серию «круглых столов» с Советом ректоров алтайских вузов, чтобы услышать друг друга.

Кроме того, бизнес предлагает популяризировать предпринимательство по аналогии со детско-юношеской спортивной продвиженческой акцией «Герои с нашего двора».

8. Поддержать фермеров и мелкие сети

Алтайский союз предпринимателей предлагает взять под защиту мелкие розничные магазины в сельских территориях края, а также фермеров, которые не могут попасть со своей продукцией на полки крупных федеральных и региональных сетей.

Мелкие сети терпят колоссальные убытки и закрываются. Поэтому необходимо ограничить присутствие крупных сетей в муниципальной торговлей неким барьером — не более 50% от всего товарооборота.

Сельские магазины выживают, потому что торгуют всем — от соли до ювелирных изделий. Анна Зайкова

«Конечно, мы понимаем, что УФАС, скорее всего, будет против. Но еще хуже вообще ничего не делать и не защищать свои региональные интересы», — отметили в АСП.

9. Разработать и принять краевую программу по переработке дикоросов.

Этот вопрос, что называется, давно созрел. Пока такой программы нет, этим активно пользуются предприниматели из других регионов, например Томской области.

10. Ввести особое звание для предпринимателей

Иван Томашевич, генеральный директор компании «Алтайтрансмаш-Сервис» из Рубцовска, под аплодисменты зала предложил законодательно ввести в Алтайском крае звание «Заслуженный предприниматель».

«Многие из нас начинали свой бизнес 30 лет назад, а сейчас выходят на пенсию. Было бы приятно внуку показать, что государство наши заслуги хоть как-то отметило», — сказал Иван Томашевич.

Чем ответил губернатор Томенко

Кредит доверия предпринимателей губернатору края еще далеко не исчерпан. Поэтому бизнесмены очень внимательно слушали как вступительное слово Виктора Петровича, так и его заключение. Но в содержательном плане это были два разных спича, о чем после и говорили делегаты конгресса в кулуарах.

Встреча врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко с представителями общественности. Фото: Антон Федотов

В первой части «пленарки» Виктор Томенко отметил большую роль предпринимателей в поддержании экономической стабильности в крае. Хотя в год коронакризиса многим отраслям было очень грустно.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

2020 год был крайне тяжелым. Мы столкнулись с проблемами беспрецедентного характера. Тем не менее, экономика края по многим параметрам оказалась на уровне предыдущего, 2019 года. Но в некоторых секторах, в том числе в малом и среднем бизнесе, наблюдалось существенное снижение показателей. Так, на 7% снизился товарооборот, на 8% — объем оказываемых услуг, на 33% упал пассажиропоток, более чем на 20% снизился оборот предприятий общепита. Почти на треть — упала выручка организаций, занимающихся санаторно-курортной деятельностью.

В дальнейшем Виктор Томенко отметил, что в малом и среднем бизнесе Алтайского края сегодня заняты около 300 тыс. человек. В крае работают 44 тыс. индивидуальных предпринимателя и 36 тыс. юрлиц. И еще к ним надо добавить около 18 тыс. самозанятых. Поэтому масштаб сектора МСП в регионе «продолжает оставаться на достойном уровне».

Но в заключительном слове губернатор пусть и с улыбкой, но был крайне осторожен с формулировками и обещаниями. Он объяснил свою позицию тем, что любой из поднятых вопросов требует тщательной проработки.

Виктор Томенко провел встречу с представителями торговых сетей в Алтайском крае. Фото: www. altairegion22.ru

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Быстрых, лежащих на поверхности и всеми одинаково оцениваемых решений уже не осталось. Как только мы затронем любой проблемный вопрос, то сразу увидим достаточно убедительную и обоснованную позицию оппонентов. Поэтому никуда нам не деться от того, чтобы скрупулезно рассмотреть каждую инициативу. Но это не значит, что надо прекращать диалог, надо создавать такие формы общения, где он будет предметный и результативный. Хочу вас заверить, что краевые власти, вся властная система на это ориентированы.

Бизнес таким ответом в целом удовлетворился. По крайней мере, высшее должностное лицо Алтайского края предпринимателям сразу не отказало. А куда дело повернет — будет видно.

Алтапресс