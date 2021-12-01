Алтапресс: Ковид на Алтае притормозил, в госпиталях немного сократили количество коек

В Алтайском крае, по данным на 30 ноября, зарегистрировали 520 новых случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

С 23 ноября в крае каждый день фиксируют около +525 зараженных ковидом, причем постоянный прирост показателя прекратился. За сутки число развернутых коек уменьшили на 145 — с 4846 до 4701, при этом число резервных коек остается на уровне больше 1 тыс.

Всего в крае инфицированных — 104 046 (в том числе 8 515 детей). Выздоровели — 75 040 пациентов, из них за прошедшие сутки — 513.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 295 человек.

«Кроме этого, 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 68 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 343 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

«Развернута 4701 койка, к кислороду имеют подключение 3384, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 1051», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 683, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 258.

За весь период наблюдений скончались 7 177 человек с ковидом: из них 30 — за прошедшие сутки (28 — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 5 749 человек (по иным причинам — 1 428).

По данным оперштаба на 30 ноября: прививается 1 028 768 человек (получили первую вакцину — 137 070, полностью вакцинированы — 846 908), повторно вакцинировались — 44 790.

Ранее алтайский минздрав рассказал, как у 20 беременных женщин протекает COVID-19.

Новые случаи

Барнаул — 154, Бийск — 46, Рубцовск и Кулундинский район — по 16, Локтевский и Немецкий национальный районы — по 15, Быстроистокский и Калманский районы — по 14, Курьинский, Змеиногорский, Мамонтовский район — по 13, Первомайский, Третьяковский, Шипуновский районы — по 12, Павловский район — 11, Заринск, Алейский, Благовещенский районы — по 10, Рубцовский, Тальменский, Усть-Калманский районы — по 9, Троицкий район — 8, Панкрушихинский район — 7, Камень-на-Оби, Волчихинский, Косихинский, Шелаболихинский районы — по 6, Петропавловский район — 5, Ключевский, Михайловский, Табунский район — по 4, Алейск, Крутихинский, Родинский, Романовский район — по 3, Бурлинский, Каменский, Солонешенский, Суетский, Топчихинский, Чарышский районы — по 2, Алтайский, Баевский, Новичихинский, Поспелихинский, Смоленский, Советский, Тюменцевский районы — по 1.

Алтапресс