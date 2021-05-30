Алтапресс: Кому на Руси умирать хорошо. Хабенский и Цыпкин рассказали о своей постановке в Барнауле

29 мая в Барнауле пройдет последний в этом сезоне премьерный показ спектакля «Интуиция», созданного под эгидой артиста Константина Хабенского. Накануне второго показа он, а также автор пьесы Александр Цыпкин и режиссер Данил Чащин рассказали журналистам о постановке. Осторожно — в тексте есть спойлеры.

Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Данил Чащин в театре драмы Ирина Пергаева

По словам Константина Хабенского, премьера спектакля, в котором рассказываются непростые истории умерших людей, прошла удачно.

«На мой взгляд, история сложилась. И, судя по зрителю, вошла в сердца и души», — сказал он.

Реакцию зрителей отмечают по голосованию на сайте писателя Цыпкина. В спектакле стажеру необходимо сделать выбор, кого из новоумерших нужно отправить назад на бренную землю ровно на сутки, чтобы он исправил и доделал то, что не успел из-за внезапной смерти.

Зрителям предлагают сделать тот же выбор в интернете. Как рассказал Цыпкин, это было сделано для того, чтобы понять, кому сочувствует российский человек. «Я называю это самыми искренними выборами в нашей стране», — пошутил писатель.

Результаты голосования получаются интересными — в каждом городе (а читки пьесы проходили еще в «Гоголь-Центре» и театре «Современник» Москве) люди голосуют за разных персонажей.

В Барнауле чаще всего в лидеры выбиваются «быдло-водитель», который украл деньги для больной девочки, женщина, умершая при родах и человек, который в случае возвращения на землю может спасти жизнь бездомной собаки.

«Я сам чаще думаю о парне, который не успел опубликовать свою музыку. Либо о сельском чиновнике Килькине, зажатого социальной системой. Голосую на сайте за него, потому что он всегда последнее место занимает», — рассказал автор пьесы.

По словам Цыпкина, его удивляет, что высокие позиции занимает человек, который может спасти пса.

«Стало быть, у нас большее сочувствие вызывают животные, а не люди. Возможно, за собаку переживают, потому что она безгрешна. Но при всем моем уважении к защитникам животных, для меня это странно», — говорит он.

Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Данил Чащин в театре драмы Ирина Пергаева

На вопрос, чья смерть в пьесе авторам «нравится» больше всего, Константин Хабенский вспомнил персонажа Марию Боголюбскую, женщину 97 лет.

В спектакле она пришла забирать пенсию, а ее перепутали с другой пенсионеркой с таким же именем и фамилией. «Вы же умерли!» — сказали ей. «Да, умерла. Но за пенсией буду приходить регулярно», — рассказал любимый эпизод Хабенский.

«На самом деле тут другой вопрос: хочешь ли ты знать о том, что ты умрешь или это должно быть неожиданностью? Монахи часто считают смертельное заболевание благодатью. Ты знаешь, что тебя ждет, и постепенно к этому готовишься. Когда я читал рассказы в хосписе, я видел там у людей очень светлые глаза. Казалось бы, ты приходишь в место, где должен увидеть колоссальную боль. Но нет, они другие. И остается надежда, что „там“ действительно что-то есть, а у жизни возникает смысл», — философски поразмышлял над вопросом Цыпкин.

Планы на пьесу у авторов большие. В частности, ее планируют поставить в Москве. И, возможно, для показа пригласят кого-то из барнаульских артистов.

Также на сайте Цыпкина указано, что в дальнейшем планируется выход фильма и сериала «Интуиция».

Константин Хабенский, Александр Цыпкин и Данил Чащин в театре драмы Ирина Пергаева

Зрители, которые не успели приобрести билеты на майские показы, смогут посмотреть постановку уже в сентябре, 9 и 30 числа.

То, что билетов на премьеру не достать, по мнению Хабенского прекрасно. «Как говорил Олег Табаков, зритель голосует рублем. Поэтому желаю, чтобы на этот спектакль никогда не было свободных билетов», — пожелал он.

Алтапресс