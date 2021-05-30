ГОРНЯК22 30.05.2021
Коронавирус

Алтапресс: В скандальной школе Барнаула, где надругались над ребенком, составляют социальные паспорта классов

Горняк22
5 часов Ago

В родительских чатах школы № 70, где произошло надругательство над 11-летней девочкой, распространили информации о составлении социальных паспортов.

Насилие над детьми. СС0

В чатах говорится, что сейчас в школе идут проверки в связи с происшествием. Поэтому нужно предоставить данные о родителях каждого ребенка: фамилии, имена и отчества мамы и папы и место работы с должностями.

Родители недоумевают: ведь все данные о родителях есть в личных делах школьников.

«Эти данные нужно внести в социальный паспорт класса, этот документ обязательный», — пишут в родительских чатах. При этом подчеркивается, что вся работа в штатном режиме.

Алтапресс

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