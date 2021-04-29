Алтапресс: Плохие дороги, низкие зарплаты и никакой личной жизни. О чем барнаульцы хотят спросить Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 апреля выступает с отчетом о работе правительства региона в 2020 году. Корреспонденты altapress.ru узнали у жителей краевой столицы, какие вопросы они хотели бы задать главе региона. Многие из них были до боли не оригинальны. Чего горожане хотят от власти — в нашем материале.
Опрос. СС0
«Когда станет лучше?»
Мы подошли к ЦУМу утром вторника. Первым, кого удалось поймать, оказался студент-политолог Данил, спешащий на пару. Его вопрос оказался кратким: «Какая сумма из госбюджета выделяется Алтайскому краю? Какие дотации?»
Данил. Анна Зайкова.
Второй героиней стала молодая мама. Недалеко от кофейни она катила коляску с лапочкой-дочкой в розовом костюмчике.
Алена,
домохозяйка:
Когда жизнь станет лучше? Когда у пожилых будут достойные пенсии? Жалко бабушек и дедушек. А у меня все хорошо. Стабильно.
Алена. Анна Зайкова.
Следующий человек, с лопатой наперевес, будто сам шел к нам, а не мы к нему.
Павел,
дворник:
А при чем тут Томенко? Это же все равно, что учителя труда в школе спрашивать, что он хочет изменить. Такие вопросы нужно задавать директору. Но, если бы я мог обратиться к губернатору, сказал бы: «Когда кончится этот бардак?».
И посмотрел бы на его реакцию. У него, думаю, сразу возникнет какая-то ассоциация. А задавать какие-то общие вопросы нет смысла. Ведь с виду все нормально: еда, воздух, вода, газ — все имеется. В некоторых странах, кстати, и этого нет.
Павел. Анна Зайкова.
Дальше нам встретился немолодой дорожный рабочий. Чтобы придумать вопрос Томенко, он даже отвлекся от телефонного звонка.
Михаил,
дорожный рабочий:
Зарплаты когда будут? Хотя бы такие, как в Новосибирске? Уровень жизни когда поднимется? Чтобы не работать за позорные копейки с утра до ночи без выходных. И так во всем крае.
Михаил. Анна Зайкова.
«Любимый, самый лучший»
Потом мы подошли к добродушному дедушке в гладкой кожаной куртке.
Игорь,
пенсионер:
Даже не знаю, что можно было бы спросить. У меня все хорошо. Только вот молодежь беспокоит в последнее время. Дурь творят, когда выходят на площадь за Навального. Не понимают, что когда-то люди обнищали из-за таких демократов. Получали продукты по записи, треть пенсии, вместо полной…
Зачем дергаться — непонятно. Бегают как марионетки. Нужно что-то с ними делать. Вот об этом можно с губернатором поговорить.
Игорь. Анна Зайкова.
Некоторые горожане проходили мимо, говоря, что не хотят ничего спрашивать у Томенко. Даже о его личной, «неформальной» жизни. А кого-то интересовали архитектурные вопросы краевой столицы.
Наталья,
пенсионерка:
Когда сделают красивым здание ЦУМа? Сейчас там даже неинтересно, любоваться нечем. В целом, городская застройка мне нравится. Особенно новый квартал. Честно, скажу: Барнаул — мой любимый, самый лучший город!
Наталья. Анна Зайкова.
Следующим, кто нам встретился, снова был молодой мужчина.
Муса,
студент:
Когда сделают нормальные дороги и сделают город чище? Пока он слишком грязный. Я был Европе, там и с тем, и с другим дела обстоят заметно лучше.
Муса. Анна Зайкова.
Еще одного респондента мы остановили прямо во время велоезды.
Алексей,
дворник:
Меня, как и многих, волнуют зарплаты. Когда они уже вырастут? Я получаю 15 тыс. Это не намного больше прожиточного минимума.
Алексей. Анна Зайкова.
Будущий журналист Елизавета сама потянулась к диктофону и резко заговорила: «Где деньги, которые выделили на благоустройство города? Где урны?»
Елизавета. Анна Зайкова.