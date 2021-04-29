Алтапресс: Плохие дороги, низкие зарплаты и никакой личной жизни. О чем барнаульцы хотят спросить Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 апреля выступает с отчетом о работе правительства региона в 2020 году. Корреспонденты altapress.ru узнали у жителей краевой столицы, какие вопросы они хотели бы задать главе региона. Многие из них были до боли не оригинальны. Чего горожане хотят от власти — в нашем материале.

Опрос. СС0

«Когда станет лучше?»

Мы подошли к ЦУМу утром вторника. Первым, кого удалось поймать, оказался студент-политолог Данил, спешащий на пару. Его вопрос оказался кратким: «Какая сумма из госбюджета выделяется Алтайскому краю? Какие дотации?»

Данил. Анна Зайкова.

Второй героиней стала молодая мама. Недалеко от кофейни она катила коляску с лапочкой-дочкой в розовом костюмчике.

Алена,

домохозяйка:

Когда жизнь станет лучше? Когда у пожилых будут достойные пенсии? Жалко бабушек и дедушек. А у меня все хорошо. Стабильно.

Алена. Анна Зайкова.

Следующий человек, с лопатой наперевес, будто сам шел к нам, а не мы к нему.

Павел,

дворник:

А при чем тут Томенко? Это же все равно, что учителя труда в школе спрашивать, что он хочет изменить. Такие вопросы нужно задавать директору. Но, если бы я мог обратиться к губернатору, сказал бы: «Когда кончится этот бардак?». И посмотрел бы на его реакцию. У него, думаю, сразу возникнет какая-то ассоциация. А задавать какие-то общие вопросы нет смысла. Ведь с виду все нормально: еда, воздух, вода, газ — все имеется. В некоторых странах, кстати, и этого нет.

Павел. Анна Зайкова.

Дальше нам встретился немолодой дорожный рабочий. Чтобы придумать вопрос Томенко, он даже отвлекся от телефонного звонка.

Михаил,

дорожный рабочий:

Зарплаты когда будут? Хотя бы такие, как в Новосибирске? Уровень жизни когда поднимется? Чтобы не работать за позорные копейки с утра до ночи без выходных. И так во всем крае.

Михаил. Анна Зайкова.

«Любимый , самый лучший»

Потом мы подошли к добродушному дедушке в гладкой кожаной куртке.

Игорь,

пенсионер:

Даже не знаю, что можно было бы спросить. У меня все хорошо. Только вот молодежь беспокоит в последнее время. Дурь творят, когда выходят на площадь за Навального. Не понимают, что когда-то люди обнищали из-за таких демократов. Получали продукты по записи, треть пенсии, вместо полной… Зачем дергаться — непонятно. Бегают как марионетки. Нужно что-то с ними делать. Вот об этом можно с губернатором поговорить.

Игорь. Анна Зайкова.

Некоторые горожане проходили мимо, говоря, что не хотят ничего спрашивать у Томенко. Даже о его личной, «неформальной» жизни. А кого-то интересовали архитектурные вопросы краевой столицы.

Наталья,

пенсионерка:

Когда сделают красивым здание ЦУМа? Сейчас там даже неинтересно, любоваться нечем. В целом, городская застройка мне нравится. Особенно новый квартал. Честно, скажу: Барнаул — мой любимый, самый лучший город!

Наталья. Анна Зайкова.

Следующим, кто нам встретился, снова был молодой мужчина.

Муса,

студент:

Когда сделают нормальные дороги и сделают город чище? Пока он слишком грязный. Я был Европе, там и с тем, и с другим дела обстоят заметно лучше.

Муса. Анна Зайкова.

Еще одного респондента мы остановили прямо во время велоезды.

Алексей,

дворник:

Меня, как и многих, волнуют зарплаты. Когда они уже вырастут? Я получаю 15 тыс. Это не намного больше прожиточного минимума.

Алексей. Анна Зайкова.

Будущий журналист Елизавета сама потянулась к диктофону и резко заговорила: «Где деньги, которые выделили на благоустройство города? Где урны?»

Елизавета. Анна Зайкова.

Алтапресс