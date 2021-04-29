Алтапресс: Пульс — слабый, дыхание — учащенное. Оперативная диагностика Алтайского края по пяти индикаторам

Altapress.ru выделяет пять главных тенденций в социально-­экономической жизни Алтайского края по итогам 2020 года. Это сокращение населения, динамика зарплат, строительство жилья, аграрный экспорт и индекс качества жизни. Именно здесь, на наш взгляд, произошли наиболее заметные процессы. Как негативные, так и позитивные.

Итоги социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году. ИД "Алтапресс"

Индикатор 1. Население исчезает

Представьте, что в Алтайском крае полностью исчез крупный сельский район с численностью населения 18 тыс. человек. И это только за один год. А за два последних года исчезла примерно целая Тальменка. Страшно подумать, но это именно так.

Убыль населения — главная социально-экономическая проблема края. Власти наверняка будут оправдывать негатив тем, что все беды из-за коронавируса. Но это не совсем так. В 2019 году COVID-19 еще не было, а население в крае сократилось почти на 12 тысяч. Тоже целый район.

Очевидная проблема в другом. Новое правительство публично заявило, что Алтайский край — это бедный и отсталый регион. Но, сказав «А», чиновники не просто убили надежду на изменения. Они не сказали «Б» — что все-таки собираются предпринять для качественных преобразований. Четкого понимания того, как нам стать регионом с достойным уровнем жизни, сегодня никто не озвучил.

Деревня Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru.

Правительственная программа по выводу Алтайского края из кризиса звучит смешно. Грубо говоря, если 5 млрд рублей разделить на все экономически активное население Алтайского края (1 млн 340 тыс. человек), то получится примерно по 3731 рублю каждому из нас за пятилетку. Или 62 рубля в месяц. Это даже стартовым капиталом не назовешь.

Индикатор 2. Зарплата ползет

По официальным данным, начисленная заработная плата в крае в 2020 году составила в среднем 29 983 рубля в месяц. Отнимаем 13%, остается чуть больше 26 тысяч. Понятно, что нужно учитывать и нашу аграрную специфику, и серый зарплатный сектор (примерно 30%), и большое количество ИП, в которых, как известно, нет такого понятия, как «зарплата», а есть только «доход».

Но дело сейчас не только в этом. Главная проблема в том, что в крае не просматривается экономических механизмов, которые бы заставляли так называемый реальный сектор платить зарплату «вбелую», повышать ее и соблюдать динамику роста, сопоставимую с бюджетниками.

Итоги социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году. ИД «Алтапресс» Итоги социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году. ИД «Алтапресс» Итоги социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году. ИД «Алтапресс»

Да, бизнесмены у нас — не ангелы, себя они вряд ли обидят. Обратите внимание, насколько выросло количество миллионеров в крае за год коронакризиса. Но! Слабый в целом рост зарплат (всего на 7 с небольшим процентов) говорит лишь о том, что власти не смогли убедить бизнес в том, что это делать сегодня необходимо. Системно эта работа не ведется.

И кстати, если отнять от процентного показателя роста зарплат официальную инфляцию в крае (5,4%), то останется всего два процента. Очень слабая положительная динамика.

Индикатор 3. Вывозим масло и зерно

Главный, по нашим оценкам, положительный итог 2020 года — рост экспорта сельхозпродукции. Он вырос на 18% и составил 223 тыс. тонн. Экспорт — валютная выручка, которая позволила кому-­то из сельхозпроизводителей разбогатеть или по меньшей мере рассчитаться с долгами.

Подсолнечное масло. Олег Богданов

Растительное масло, лен, пшеницу с Алтая в основном закупает Китай. При этом китайцы — очень жесткие переговорщики и контролеры. Они лишнего не переплатят и кого попало на свой рынок не пустят. То, что алтайские переработчики туда прорвались и закрепились, уже хорошо.

Индикатор 4. Строители поднимаются

В 1990-е годы среди младобизнесменов был такой популярный вопрос: «А ты на чем поднялся?».

Барнаульские строители поднимаются сегодня на госпрограммах льготной ипотеки, бегстве сельского населения в Барнаул и на слишком лояльном отношении городских властей по выделению участков и, скажем так, участочков под квартальную и точечную застройку.

На общем собрании Союза строителей подвели итоги и обсудили острые вопросы отрасли. 25 февраля 2021 года. Анна Зайкова.

В итоге ввод жилья составил 827 тыс. кв. метров (+9%). Объем строительных работ увеличился на 12%. Строительство, безусловно, для края с каждым годом становится все более стратегической отраслью. И хорошо, что она растет.

Но — два парадокса. На первый обратил внимание на заседании правительства губернатор Виктор Томенко. В крае зарегистрировано 5 тыс. строительных организаций, а в них насчитывается всего 18 тыс. человек. Получается, по 3,5 человека в фирме?

Недвижимость. Новостройки Барнаула. altapress.ru

И второй — в рейтинге 100 крупнейших налогоплательщиков края по итогам прошлого года застройщиков всего три. Это «Жилищная инициатива», БКЖБИ-2 и «ЖБИ Сибири». А где все остальные?

Индикатор 5. Плюс четыре

В рейтинге «Качество жизни» (РИА «Рейтинг» учитывает при его составлении все базовые статистические экономические показатели) Алтайский край по итогам 2020 года облюбовал 68-е место. А в 2019-м мы были на 72-й строчке.

Сердце.Здоровье. открытые источники в интернете

Объективно говоря, если верить этой статистике, жизнь стала на толику лучше прежней. Как говорили в старину: «Разбогател Ерошка — есть собака и кошка».

Алтапресс