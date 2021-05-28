Алтапресс: Штучки-дрючки. Какие цифровые приложения делают банки, чтобы удержать своих клиентов

С постепенным развитием цифровых технологий банкам становится все сложнее конкурировать за клиента. У большинства игроков финансового рынка схожие предложения по продуктам и сервисам. Банкирам сегодня как никогда требуется проявить смекалку, чтобы не только сохранить «клиентуру», но и, если повезет, приумножить ее. Поэтому они принялись удивлять — создавать те самые «фишки», чтобы оставаться узнаваемым. Хотя бы ненадолго.

Цифровые технологии СС0

В этом обзоре altapress.ru расскажет о самых интересных и, пожалуй, особенных услугах, инструментах и проектах, которые реализуют российские банки. Мы специально не говорим «уникальные», потому что уникальность в современной банковской сфере моментально улетучивается.

Успешные решения быстро подхватываются конкурентами и реализуются на собственной платформе в виде довольно близкого аналога. При этом ряд новшеств разрабатывается конкурентами параллельно. Поэтому — расскажем об особенных фишках.

Фишка 1. Дышите в трубочку

Новые банковские сервисы и приложения. Приложение Al Resp ИД «Алтапресс»

Эксперты считают, что ключевым банковским трендом в ближайшие 5 лет станет развитие собственных экосистем и супераппов. И действительно, сегодня практически в каждом приложении крупного российского банка можно приобрести ценные бумаги и оформить страховку.

В некоторых — забронировать столик в ресторане, купить билет на самолет и даже послушать подкаст. Банки делают все, чтобы предложить своему клиенту как можно больше услуг. Главное правило — больше, чем конкурент. В редких случаях они создают отдельные самостоятельные приложения.

18 мая Сбер запустил приложение AI Resp, которое способно за минуту проанализировать звуки дыхания и кашля человека на наличие паттернов, характерных для COVID-19. Сервис разработан Лабораторией по искусственному интеллекту (ИИ) Сбербанка совместно с входящей в экосистему Сбера компанией СберМедИИ.

Выход этого приложения был анонсирован еще в январе этого года — с тех пор модель ИИ AI Resp была обучена более чем на 3000 обезличенных записей пациентов, больных COVID-19. Точность определения заболевания хорошая — 82%.

В приложении пользователь сможет найти инструкцию, согласно которой следует выполнять методику записи звуков. Разработчики напоминают, что приложение не может заменить классические лабораторные исследования, поэтому в случае возникновения симптомов вируса следует все-таки немедленно обратиться к врачу.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Фишка 2. За экологию придется побегать

Новые банковские сервисы и приложения. «Зеленый марафон» ИД «Алтапресс»

Также Сбер разработал мобильное приложение «Зеленый марафон» — оно приурочено к одноименной акции.

В сервисе имеется трекер бега на основе карт 2ГИС, которые позволяют отслеживать прогресс по GPS, акселерометру и гироскопу. Также в «Зеленом марафоне» пользователь может найти тренировочные планы, видео беговых упражнений и различные экологические челленджи.

За спортивные успехи можно получить промокоды от Okko, СберМаркета, Ситимобил, Delivery Club и других компаний экосистемы Сбера, а также тематические стикеры.

Главная цель акции — высадить свыше 180 тыс. саженцев. Финальный забег пройдет 5 июня по всей России — в том числе в Барнауле, в Парке спорта Алексея Смертина. Как же связан бег с деревьями? Дело в том, что каждый километр, который пробежит пользователь, приложение приравняет к 1 рублю, а деньги пойдут на посадку новых деревьев.

Фишка 3. Как узнать , кто вам звонит. Даже если это мошенник

Новые банковские сервисы и приложения. Как работает технология по безопасности банка Tinkoff ИД «Алтапресс»

Другой значимый тренд — борьба с преступностью. Количество атак мошенников на клиентов кредитных организаций ежегодно растет. По данным ЦБ, в прошлом году число кибератак с помощью социальной инженерии выросло в 1.9 раза по сравнению с 2019 годом. Поэтому уже не только государство с силовиками, но и коммерческие банки активно борются с мошенниками, разрабатывая все более надежные решения по защите средств клиентов.

Одним из таких решений стал проект Tinkoff Call Defender, разработанный одноименным банком совместно с мобильными операторами Tele2, «МегаФон» и «МТС». Антифрод-платформа позволяет определить характер различных видов и сценариев мошеннических звонков, в том числе — подмену номера. Доказанная эффективность — 8 из 10 случаев.

Платформа автоматически проверяет номер во время звонка по телефонным базам «Тинькофф мобайл», а также мобильных операторов, участвующих в проекте. Сервис предупредит клиента, если тому позвонят потенциальные мошенники, информация будет передана в службу безопасности «Тинькофф».

Если же на другом конце провода всё-таки не мошенники, то определитель укажет сферу и название компании, которая пытается связаться с абонентом — например, «Доставка еды». Базы телефонных номеров постоянно обновляются при помощи моделей машинного обучения, разработанных в «Тинькофф мобайл».

Новые банковские сервисы и приложения. Сбер «Безопасность» ИД «Алтапресс»

Подключить сервис могут абоненты «МТС», Tele2, «МегаФон» и «Тинькофф мобайл» в настройках приложения «Тинькофф» в разделе «Приложение». Определитель номера работает как на iOS, так и на Android.

В конце апреля аналогичный сервис внедрил и Сбер. Опцию можно подключить в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» — в разделе «Безопасность» нужно активировать кнопку «Проверять входящие звонки». Пользоваться сервисом могут абоненты любых сотовых операторов.

ВТБ обещает, что и на его платформе появится определитель звонков.

Фишка 4. Миллион за информацию о мошеннике

Альфа-Банк Барнауле открыл фитнес-клуб A-Sport АО «Альфа-Банк»

Существует и другой способ борьбы с мошенничеством. Так, Альфа-банк предлагает самим клиентам поучаствовать в поимке злоумышленников, за что готов щедро заплатить — 1 млн рублей за достоверную информацию о мошеннике.

Банк интересуют сведения, которые позволят раскрыть мошеннические колл-центры или поймать самих преступников. Если информация действительно поможет достичь этой цели, Альфа-банк в долгу не останется. Можно сообщить номер, с которого звонили злоумышленники, предоставить запись телефонного разговора или контакты колл-центра.

Разумеется, программа премирования строго конфиденциальна.

Фишка 5. Бесплатные переводы в страны СНГ

Новые банковские сервисы и приложения. Межбанковский перевод ИД «Алтапресс»

Пару лет назад было сложно представить, что мы сможем переводить деньги из одного банка в другой без комиссии. Сегодня этим уже никого не удивишь.

Напомним, с 1 апреля 2020 года ЦБ установил нулевой тариф для коммерческих банков при переводе денежных средств через Систему быстрых платежей (по номеру телефона). В скором времени банки также перестали брать комиссию с физ. лиц. за данные операции.

МТС Банк пошел еще дальше — он запустил бесплатные онлайн-переводы в страны СНГ. Совершить перевод можно с банковской карты, электронного кошелька или мобильного лицевого счета абонента МТС в приложении МТС Банка, а также через МТС Деньги.

Перевод осуществляется практически «в два клика». В приложении МТС Банка или на сервисе МТС Деньги пользователь должен выбрать «Платежи и переводы», «Переводы в СНГ» указать страну отправки и банк-эмитент.

Денежные средства зачисляются в национальной валюте. Другими словами, после перевода деньги автоматически конвертируются — вместо рублей адресат, к примеру, получит сомони.

Пока данной услугой могут воспользоваться немногие — бесплатные переводы доступны только в Республику Таджикистан клиентам МДО «Душанбе Сити» и «Ориенбанк». Но в скором времени, как обещают в компании, в список войдут и остальные страны СНГ

Фишка 6. Законно снять деньги с чужой карты

Новые банковские сервисы и приложения. Перевод денег по QR-коду ИД «Алтапресс»

Неделю назад стало известно, что в 2022 году банк «Открытие», УБРиР и СКБ-банк запустят сервис по снятию денег в банкомате с чужой карты по QR-коду. Сервис в ближайшее время начнет тестировать ВТБ, а клиенты Тинькофф уже уверенно пользуются опцией — они ежемесячно совершают 40 тыс. транзакции на общую сумму в 3,5 млрд рублей.

Идея следующая — в мобильном приложении клиент банка генерирует QR-код на получение определенной суммы. Он может получить деньги, отсканировав код в банкомате, затем передать его другому человеку, а тот сможет без проблем снять средства со счета пользователя.

Используя данный сервис, банкоматами смогут пользоваться даже те, кто не захватил с собой банковскую карту, и те, кто не является клиентом банка.

Напрашивается вопрос: как клиент сможет защитить себя от мошенников? В Тинькофф QR-код активизируется на 24 часа, по истечению которых денежные средства получить не удастся. Кроме того, клиент в любой момент может отменить «активность» кода в приложении.

Как своих клиентов обезопасят остальные банки — пока неизвестно. Наверняка, что-нибудь придумают.

Алтапресс