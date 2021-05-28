Алтапресс: Сразу добреть станем. Где в Барнауле купить велосипед, какой, и куда с ним потом

В Барнауле одни лыжники да велосипедисты — признайтесь, была такая мысль? У тех, кто живет неподалеку от «Трассы здоровья», точно. Но это они вредные, потому что у них велосипеда нет. Altapress.ru выяснил, как любому начать кататься: даже если в последний раз он крутил педали в 1979-м.

Велосипед. unsplash.com

Без велосипеда не получится

Чтобы успешно открыть велосезон, понадобится как минимум велосипед. Если на балконе не завалялась парочка, нужно определиться: какой?

Планируете ездить по городу — до работы и обратно, например, — смотрите на гибридные или прогулочные модели. Для поездок «по полям» и по «Трассе здоровья» подойдет горный велосипед. Если же вы внезапно обнаружили в Алтайском крае идеально ровную и свободную трассу для гонок в стиле Le Tour de France, выбирайте шоссейную модель. В России такие не очень популярны (угадайте, почему).

Велосипед. unsplash.com

Второе, с чем нужно определиться при покупке велосипеда, это его размер. Для это есть специальные таблицы. Хотя современные модели можно подстроить практически под любой рост.

Стоимость велосипеда зависит от множества параметров: марки, материалов, системы тормозов и переключения скоростей, обвеса и так далее. Так, горный велосипед в Барнауле можно купить за 14 тысяч рублей (компактный и простенький Forward), а можно за 205 тысяч (роскошный двухподвесный Merida One-Sixty 700).

Велосипеды в Барнауле продают в более чем 40 магазинах. Самые популярные — специализированные «Триал-Спорт», Pulse, «Спортивный мир», «Веломакс». Однако есть велосипеды и в «Спортмастере», в Rich Family, даже в «Ашане». Кроме того, можно сэкономить и подобрать б/у модель на «Авито» или у ребят из сообщества «ВелоБарнаул» в социальной сети «Вконтакте».

В конце концов, есть велопрокат. «Снег. Boardshop», Board`el, «ВелоМир», Extreme 22, базы «Динамо» и «Елочка» — всего около 20 компаний предоставляют такие услуги в Барнауле. Час аренды велосипеда обойдется в среднем от 150 рублей.

Велосипед. Михаил Хаустов

Что купить велосипедисту-новичку

Для начала, шлем. Далее — звонок на руль, светоотражающие ленты, опознавательные огоньки или катафоты, фонарь (лучше два). Все это про безопасность.

Также вам точно будет нужен насос. И еще мультитул: набор инструментов для велосипеда с отвертками, шестигранниками, выжимкой для цепи и прочим.

Велосипед. unsplash.com

Если вы остановились на Merida One-Sixty 700, ну или просто вам не хочется, чтобы новый велосипед «угнали», захватите в магазине специальный замок.

Тем, кто планирует велосипедные поездки длительностью более 10 минут, пригодится сумка для велосипеда, фляга для воды и флягодержатель.

Также новичкам-велосипедистам рекомендуют приобрести справочник ПДД. Ну или изучить правила дорожного движения любым другим доступным способом. По правде говоря, это даже важнее шлема.

Что купить , если все есть

Допустим, все, что выше, вам подарили на Новый год. Давайте посмотрим, что еще можно купить.

В любом «Топ-10 подарков для велосипедиста» обязательно будет велокомпьютер с GPS. Этот гаджет фиксирует важные параметры: текущую, среднюю и максимальную скорость, дистанцию, время в пути, окружающую температуру и так далее, вплоть до частоты оборотов педалей (этот показатель поможет сберечь коленные суставы: крутить педали следует с частотой не менее 80 оборотов в минуту). Большой выбор велокомпьютеров есть у марок Sigma, B’twin и Shanren.

Велосипед. unsplash.com

Кроме того, стоит приобрести пульсометр. С ним проще правильно подобрать нагрузку, что особенно важно для начинающих. Пульсометры есть, например, у марки Garmin.

Еще один интересный гаджет для велосипедиста — экшн-камера. Даже если первые ваши поездки будут не особенно «экшн», видео с таких камер смотрятся здорово.

Кроме того, можно купить «культовую» бандану Buff, чтобы защищать голову и шею от ветра, модную систему освещения для велосипедов Revolights или, например, невидимую краску с͏ Al͏͏i͏͏e͏͏x͏͏p͏͏r͏͏e͏͏s͏͏s, которая светится в темноте и не оставит вас незамеченным на дороге.

И куда теперь со всем этим

С велодорожками в Барнауле пока «все сложно», так что любимые места у местных велосипедистов — это по-прежнему «Трасса здоровья» и лес в районе лыжной базы «Белочка». Любители шоссейных велосипедов выезжают на магистраль в сторону Новосибирска и Заринска или на Павловск, а затем в сторону Березовки.

Велосипед. unsplash.com

Случаются и новые маршруты. Так, недавно в Барнауле специально для гонки Кубка Сибирских городов по кросс-кантри «раскатали» новую, сложную, 13-километровую трассу, которая начинается у лыжной базы «Елочка». Сейчас она доступна для всех.

Этот и другие уникальные, «секретные» маршруты от алтайских велосипедистов можно найти в приложении Strava.

Алтапресс