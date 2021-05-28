Алтапресс: Сразу добреть станем. Где в Барнауле купить велосипед, какой, и куда с ним потом
В Барнауле одни лыжники да велосипедисты — признайтесь, была такая мысль? У тех, кто живет неподалеку от «Трассы здоровья», точно. Но это они вредные, потому что у них велосипеда нет. Altapress.ru выяснил, как любому начать кататься: даже если в последний раз он крутил педали в 1979-м.
Велосипед. unsplash.com
Без велосипеда не получится
Чтобы успешно открыть велосезон, понадобится как минимум велосипед. Если на балконе не завалялась парочка, нужно определиться: какой?
Планируете ездить по городу — до работы и обратно, например, — смотрите на гибридные или прогулочные модели. Для поездок «по полям» и по «Трассе здоровья» подойдет горный велосипед. Если же вы внезапно обнаружили в Алтайском крае идеально ровную и свободную трассу для гонок в стиле Le Tour de France, выбирайте шоссейную модель. В России такие не очень популярны (угадайте, почему).
Велосипед. unsplash.com
Второе, с чем нужно определиться при покупке велосипеда, это его размер. Для это есть специальные таблицы. Хотя современные модели можно подстроить практически под любой рост.
Стоимость велосипеда зависит от множества параметров: марки, материалов, системы тормозов и переключения скоростей, обвеса и так далее. Так, горный велосипед в Барнауле можно купить за 14 тысяч рублей (компактный и простенький Forward), а можно за 205 тысяч (роскошный двухподвесный Merida One-Sixty 700).
Велосипеды в Барнауле продают в более чем 40 магазинах. Самые популярные — специализированные «Триал-Спорт», Pulse, «Спортивный мир», «Веломакс». Однако есть велосипеды и в «Спортмастере», в Rich Family, даже в «Ашане». Кроме того, можно сэкономить и подобрать б/у модель на «Авито» или у ребят из сообщества «ВелоБарнаул» в социальной сети «Вконтакте».
В конце концов, есть велопрокат. «Снег. Boardshop», Board`el, «ВелоМир», Extreme 22, базы «Динамо» и «Елочка» — всего около 20 компаний предоставляют такие услуги в Барнауле. Час аренды велосипеда обойдется в среднем от 150 рублей.
Велосипед. Михаил Хаустов
Что купить велосипедисту-новичку
Для начала, шлем. Далее — звонок на руль, светоотражающие ленты, опознавательные огоньки или катафоты, фонарь (лучше два). Все это про безопасность.
Также вам точно будет нужен насос. И еще мультитул: набор инструментов для велосипеда с отвертками, шестигранниками, выжимкой для цепи и прочим.
Велосипед. unsplash.com
Если вы остановились на Merida One-Sixty 700, ну или просто вам не хочется, чтобы новый велосипед «угнали», захватите в магазине специальный замок.
Тем, кто планирует велосипедные поездки длительностью более 10 минут, пригодится сумка для велосипеда, фляга для воды и флягодержатель.
Также новичкам-велосипедистам рекомендуют приобрести справочник ПДД. Ну или изучить правила дорожного движения любым другим доступным способом. По правде говоря, это даже важнее шлема.
Что купить, если все есть
Допустим, все, что выше, вам подарили на Новый год. Давайте посмотрим, что еще можно купить.
В любом «Топ-10 подарков для велосипедиста» обязательно будет велокомпьютер с GPS. Этот гаджет фиксирует важные параметры: текущую, среднюю и максимальную скорость, дистанцию, время в пути, окружающую температуру и так далее, вплоть до частоты оборотов педалей (этот показатель поможет сберечь коленные суставы: крутить педали следует с частотой не менее 80 оборотов в минуту). Большой выбор велокомпьютеров есть у марок Sigma, B’twin и Shanren.
Велосипед. unsplash.com
Кроме того, стоит приобрести пульсометр. С ним проще правильно подобрать нагрузку, что особенно важно для начинающих. Пульсометры есть, например, у марки Garmin.
Еще один интересный гаджет для велосипедиста — экшн-камера. Даже если первые ваши поездки будут не особенно «экшн», видео с таких камер смотрятся здорово.
Кроме того, можно купить «культовую» бандану Buff, чтобы защищать голову и шею от ветра, модную систему освещения для велосипедов Revolights или, например, невидимую краску с͏ Al͏͏i͏͏e͏͏x͏͏p͏͏r͏͏e͏͏s͏͏s, которая светится в темноте и не оставит вас незамеченным на дороге.
И куда теперь со всем этим
С велодорожками в Барнауле пока «все сложно», так что любимые места у местных велосипедистов — это по-прежнему «Трасса здоровья» и лес в районе лыжной базы «Белочка». Любители шоссейных велосипедов выезжают на магистраль в сторону Новосибирска и Заринска или на Павловск, а затем в сторону Березовки.
Велосипед. unsplash.com
Случаются и новые маршруты. Так, недавно в Барнауле специально для гонки Кубка Сибирских городов по кросс-кантри «раскатали» новую, сложную, 13-километровую трассу, которая начинается у лыжной базы «Елочка». Сейчас она доступна для всех.
Этот и другие уникальные, «секретные» маршруты от алтайских велосипедистов можно найти в приложении Strava.